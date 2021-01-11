Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?

Московский «Спартак» завершает сделку по приобретению опорника ПСВ Йоррита Хендрикса. Летом игрок станет свободным агентом, потому российский клуб заплатит за него сравнительно небольшие 500 тысяч евро. Зарплата игрока составит порядка 1,2 млн евро за сезон, контракт до 2024 года.

Воспитанник ПСВ

Йоритт Хендрикс родом из маленького нидерландского городка Паннинген, в соседней с Эйндховеном провинции Лимбург. В девять лет он попал на просмотр в футбольную школу ПСВ, что на на полтора десятилетия связало его судьбу с клубом.

Юного футболиста зачислили в академию, где он сумел проявить себя и долгое время считался одним из самых талантливых игроков в своем поколении.

Хендрикс вызывался в юношеские и молодежные сборные Нидерландов всех возрастов, а в 2012 году в составе команды U17 выиграл юношеский чемпионат Европы, реализовав послематчевый пенальти в финале против Германии.

Через год Йоритт дебютировал сначала в резервной команде «Йонг ПСВ», а потом и в главной команде, где он поначалу играл на трех позициях: в центре защиты (его основная позиция), опорник и левый защитник.

Но, после того, как Хендрикс несколько раз здорово подменил ветерана Схаарса в опорной зоне, он постепенно раскрылся в роли волнореза. В дебютный сезон новоиспеченный опорник провел 20 матчей за ПСВ.

Йоритт Хендрикс globallookpress.com

Дальше больше — в следующем сезоне Йоритт окончательно застолбил место в основном составе ПСВ, забил дебютный гол, стал чемпионом Эредвизии и обладателем Суперкубка Нидерландов.

В 2016 году попал в список лучших молодых талантов из мира футбола, привлек интерес ряда топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

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Однако в топ-чемпионат Хендрикс не уехал, проведя всю карьеру в ПСВ, с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов.

За первую команду он провел 239 матчей, из которых 48 — в еврокубках, несколько раз примерял капитанскую повязку.

Классический опорник в стагнации

Хендрикс — классический полузащитник оборонительного плана, который в начале атак соперника прежде всего нацелен на агрессивный отбор, а не на позиционную игру и защиту с помощью перекрывания направления передач.

Йоритт выделяется умением играть на перехватах, уверенно ведет себя в верховых единоборствах, хладнокровный, хорош в игре в кроткий и средний пас.

В ПСВ чаще всего играет глубинного полузащитника в схеме 4-3-3 рядом с Сангаре и Гетце, которые часто подключаются к атакам вторым темпом, в то время как Хендрикс страхует их ближе к центру поля.

Голландец способен вести игру, умеет задавать темп и направление атак. Его задача — передачи во фланги, передачи в финальную треть поля.

А вот индивидуальное продвижение мяча через обыгрыш, резкий разворот или разрезающие передачи — это не про Хендрикса.

Йоритт Хендрикс globallookpress.com

В финальной трети поля он тоже не блещет — не стоит ждать обостряющих передач или прицельных ударов, хотя 1-2 гола за сезон дальними ударами Йоритт забивает.

Еще из минусов — не слишком выдающиеся физические характеристики, игрок медленно принимает решения. Футболист не самого высочайшего класса, но он компенсирует это работоспособностью.

К тому же в последние 2-3 года развитие некогда талантливого игрока застопорилось, более того, Хендрикс начал сдавать позиции.

В сезоне 2018/19 голландец стал лучшим в ПСВ по успешным отборам (3 за матч), а также пятым — по среднему количеству передач (55,7 за игру).

Сезон-2019/20 получился уже не столь выдающимся: шестое место по отборам (1,9) и седьмое — по пасам (44,6).

А в текущем сезоне Хендрикс оказался в запасе, проиграв конкуренцию Ибраиму Сангаре, от которого летом отказался Доменико Тедеско.

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В 14 турах нынешнего сезона он девять раз появился на поле, однако в старте — всего трижды. Причем дважды выходил на не профильной позиции левого защитника.

Зачем он «Спартаку»?

Чистого опорника в «Спартаке» не было с момента отъезда в Китай Фернандо, а то, что позиция является проблемной для красно-белых — давно ни для кого не секрет.

«Спартаку» тяжело даются любые продвижения мяча через центральную зону под прессингом: Крал и Зобнин в этом сезоне с трудом справлялись с доставкой мяча в атаку, в результате чего защита и нападение были отрезаны друг от друга.

Особенно ярко это проявилось в матче против «Зенита», где питерцы раз за разом отбирали мяч у москвичей на их половине поля.

Хендрикс в опорной зоне развяжет руки мобильным Зобнину и Кралу, избавив их от необходимости выполнять большой объем черновой работы и дав им больше свободы в атакующей трети поля.

При этом стоит вспомнить, что за чехом присматривает ряд клубов АПЛ и он может покинуть «Спартак» уже летом. Продажа Алекса за солидное вознаграждение теперь не станет катастрофой — центр поля будет кому держать.

Йоритт Хендрикс globallookpress.com

С финансовой точки зрения трансфер довольно выгодный — контракт у Хендрикса истекает летом, а потому заплатить «Спартаку» за игрока придется немного, в перспективе можно заработать на последующей продаже.

Возможной проблемой является то, что Йоритт всю карьеру играл за один клуб и не выступал за пределами Нидерландов — неизвестно, насколько легко пройдет акклиматизация хавбека.

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