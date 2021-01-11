Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?

Воспитанник ПСВ
Йоритт Хендрикс родом из маленького нидерландского городка Паннинген, в соседней с Эйндховеном провинции Лимбург. В девять лет он попал на просмотр в футбольную школу ПСВ, что на на полтора десятилетия связало его судьбу с клубом.
Юного футболиста зачислили в академию, где он сумел проявить себя и долгое время считался одним из самых талантливых игроков в своем поколении.
Хендрикс вызывался в юношеские и молодежные сборные Нидерландов всех возрастов, а в 2012 году в составе команды U17 выиграл юношеский чемпионат Европы, реализовав послематчевый пенальти в финале против Германии.
Через год Йоритт дебютировал сначала в резервной команде «Йонг ПСВ», а потом и в главной команде, где он поначалу играл на трех позициях: в центре защиты (его основная позиция), опорник и левый защитник.
Но, после того, как Хендрикс несколько раз здорово подменил ветерана Схаарса в опорной зоне, он постепенно раскрылся в роли волнореза. В дебютный сезон новоиспеченный опорник провел 20 матчей за ПСВ.
Дальше больше — в следующем сезоне Йоритт окончательно застолбил место в основном составе ПСВ, забил дебютный гол, стал чемпионом Эредвизии и обладателем Суперкубка Нидерландов.
В 2016 году попал в список лучших молодых талантов из мира футбола, привлек интерес ряда топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Однако в топ-чемпионат Хендрикс не уехал, проведя всю карьеру в ПСВ, с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов.
За первую команду он провел 239 матчей, из которых 48 — в еврокубках, несколько раз примерял капитанскую повязку.
Классический опорник в стагнации
Хендрикс — классический полузащитник оборонительного плана, который в начале атак соперника прежде всего нацелен на агрессивный отбор, а не на позиционную игру и защиту с помощью перекрывания направления передач.
Йоритт выделяется умением играть на перехватах, уверенно ведет себя в верховых единоборствах, хладнокровный, хорош в игре в кроткий и средний пас.
В ПСВ чаще всего играет глубинного полузащитника в схеме 4-3-3 рядом с Сангаре и Гетце, которые часто подключаются к атакам вторым темпом, в то время как Хендрикс страхует их ближе к центру поля.
Голландец способен вести игру, умеет задавать темп и направление атак. Его задача — передачи во фланги, передачи в финальную треть поля.
А вот индивидуальное продвижение мяча через обыгрыш, резкий разворот или разрезающие передачи — это не про Хендрикса.
В финальной трети поля он тоже не блещет — не стоит ждать обостряющих передач или прицельных ударов, хотя 1-2 гола за сезон дальними ударами Йоритт забивает.
Еще из минусов — не слишком выдающиеся физические характеристики, игрок медленно принимает решения. Футболист не самого высочайшего класса, но он компенсирует это работоспособностью.
К тому же в последние 2-3 года развитие некогда талантливого игрока застопорилось, более того, Хендрикс начал сдавать позиции.
В сезоне 2018/19 голландец стал лучшим в ПСВ по успешным отборам (3 за матч), а также пятым — по среднему количеству передач (55,7 за игру).
Сезон-2019/20 получился уже не столь выдающимся: шестое место по отборам (1,9) и седьмое — по пасам (44,6).
А в текущем сезоне Хендрикс оказался в запасе, проиграв конкуренцию Ибраиму Сангаре, от которого летом отказался Доменико Тедеско.
В 14 турах нынешнего сезона он девять раз появился на поле, однако в старте — всего трижды. Причем дважды выходил на не профильной позиции левого защитника.
Зачем он «Спартаку»?
Чистого опорника в «Спартаке» не было с момента отъезда в Китай Фернандо, а то, что позиция является проблемной для красно-белых — давно ни для кого не секрет.
«Спартаку» тяжело даются любые продвижения мяча через центральную зону под прессингом: Крал и Зобнин в этом сезоне с трудом справлялись с доставкой мяча в атаку, в результате чего защита и нападение были отрезаны друг от друга.
Особенно ярко это проявилось в матче против «Зенита», где питерцы раз за разом отбирали мяч у москвичей на их половине поля.
Хендрикс в опорной зоне развяжет руки мобильным Зобнину и Кралу, избавив их от необходимости выполнять большой объем черновой работы и дав им больше свободы в атакующей трети поля.
При этом стоит вспомнить, что за чехом присматривает ряд клубов АПЛ и он может покинуть «Спартак» уже летом. Продажа Алекса за солидное вознаграждение теперь не станет катастрофой — центр поля будет кому держать.
С финансовой точки зрения трансфер довольно выгодный — контракт у Хендрикса истекает летом, а потому заплатить «Спартаку» за игрока придется немного, в перспективе можно заработать на последующей продаже.
Возможной проблемой является то, что Йоритт всю карьеру играл за один клуб и не выступал за пределами Нидерландов — неизвестно, насколько легко пройдет акклиматизация хавбека.
У Квинси Промеса все получилось, а с Гусом Тилем красно-белые обожглись. Время покажет, как справится с российской лигой Хендрикс.