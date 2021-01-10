«Дортмунд» и Холанд провозгласили о своем возвращении

В 15-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:3). Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Дортмунд» выдал лучший матч за долгое время

«Возвращение привычного футбола от дортмундской "Боруссии", которая выиграла со счетом 3:1 в Лейпциге. Гости впечатляюще возвращаются после тяжелых недель. Холанд делает нужную разницу, а Хуммельс и Ройс задают нужное направление для движения команды», — пишет дортмундская Ruhr Nachrichten.

«Дортмундцы и Холанд провозгласили о своем возвращении. "Боруссия" выдала свой лучший тайм за долгое время и заслуженно выиграла топ-поединок против [потенциального лидера Бундеслиги]»РБ Лейпцига«. Эрлинг Холанд забил дважды», — отмечает эссенская Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

«РБ Лейпциг» не сумел захватить лидерство

«Гости перехитрили хозяев и заработали важные три очка во второй половине матча благодаря сильной защите и взрывной результативности в атаке», — рассуждает авторитетное немецкое спортиздание Kicker.

«Дортмундцы приручили "Быков"! Трех сказочных атак оказалось достаточно, чтобы отразить захват лидерства пятилетним клубом Бундеслиги. Благодаря чему "Баварии" удалось удержать первое место», — констатируют их соотечественники из Bild.

«Дортмунд» остается в чемпионской гонке

«Благодаря Эрлингу Холанду и Марко Ройсу "Боруссия" показывает свое лучшее выступление за несколько месяцев в Лейпциге. Не менее важно отметить Матса Хуммельса, который вникнул в суть проблемы, критикуя стиль игры команды», — пишет авторитетное издание Германии Spiegel.

«Великолепный норвежец вернулся. Благодаря выдающейся игре Холанда во втором тайме "Дортмунд" обыгрывает "РБ Лейпциг" с результатом 3:1. После победы над прямым конкурентом "Боруссия" остается в чемпионской гонке», — убеждено еще одно влиятельное немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Холанд вернулся к эталонной форме

«Если есть сомнения, на авансцену выходит Эрлинг Холанд. "Шмелям" понадобилось 45 минут, чтобы выиграть топ-матч Бундеслиги на выезде против "РБ Лейпциг". По-прежнему не дремлет Эрлинг Холанд, который увеличил свою квоту голов до 25 в 25 поединках», — отмечает портал ntv.de.

«Идеальный "Дортмунд" унижает "Лейпциг". Несмотря на поражение со счетом 2:3 в Менхенгладбахе, "Бавария" остается лидером в Бундеслиге, и мюнхенцы могут поблагодарить за это "Боруссию". После яростного второго тайма на выезде гости унизили преследователя чемпиона», — резюмирует RTL.de.