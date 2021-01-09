Победа «Ливерпуля» над «Виллой» дала толчок. Но стоит ли проводить такие матчи?

Минувшей ночью, когда ожидалось, что молодежь «Астон Виллы» без боя сдастся «Ливерпулю», мальчишки по-настоящему испугали чемпионов Англии, прежде чем все-таки уступили. Встреча завершилась со счетом 1:4, но пусть вас не вводит в заблуждение итоговый результат. «Ливерпуль» покинул «Вилла Парк», забрав путевку в четвертый раунд, только после того, как его заставили бороться за свою победу.

То, что это противостояние вообще состоялось, уже можно считать достижением, учитывая резкий рост числа заражений COVID-19 не только в английском футболе, но и в Великобритании в целом. Незадолго до начала игра правительство объявило о 1325 смертях, вызванных коронавирусом, за последние 24 часа — тревожный рекорд. За этот же период зафиксировано 68053 заражений.

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс ранее в этот же день сказал, что «морально неправильно» продолжать играть в футбол в то время, когда страна находится в разгаре кризиса в системе здравоохранения, особенно когда так много случаев заражения в командах, якобы защищенных от COVID-19 неким «пузырем».

«Вилла» была вынуждена провести этот матч без всего основного состава после того, как в клубе было выявлено 14 случаев заражения. Девять человек из этого списка были игроками, а остальные — представителями штаба. Именно поэтому в отсутствие изолированного наставника Дина Смита бразды правления на себя взял тренер молодежной команды Марк Дилейни, которому пришлось руководить командой со средним возрастом чуть более 18 лет.

Некоторые задаются вопросом, нужно ли было вообще вынуждать «Виллу» играть, и был ли поставлен под угрозу Кубок Англии из-за возможных отмен матчей в связи с COVID-19. Однако в этом сезоне в этом турнире изначально не было никакой идиллии. На другие встречи в третьем раунде также повлияла пандемия: матч «Саутгемптона» против «Шрусбери» был отложен из-за серьезной вспышки болезни в клубе Лиги 1, поединки «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдей» остаются под вопросом после закрытия тренировочных баз обоих клубов Чемпионшипа, в то время как «Дерби Каунти» едет в гости к «Чорли» без игроков основной команды и временного наставника Уэйна Руни из-за вспышки коронавируса.

Футбольная ассоциация заранее предупредила, что встречи могут не состояться, если клуб не сможет включить в заявку по крайней мере 14 подходящих игроков. «Вилла» была вынуждена обратиться к молодежи, просто чтобы не сбить календарь. И даже не сомневайтесь — Дилейни руководил детьми. Из-за специальных протоколов футболисты должны были прибывать на матчи отдельно, и, по словам генерального директора «Виллы» Кристиана Перслоу, большинство было доставлено на стадион родителями, потому что их сыновья были либо слишком молоды, чтобы водить самостоятельно, либо еще не сдали экзамен по вождению.

И когда они пропустили уже на 4-й минуте после удара головой Садио Мане, казалось, что действующие чемпионы быстро отправят эту молодежь обратно в школу. Потерпев поражение в четвертьфинале Кубка лиги со счетом 0:5 в декабре 2019 года, главный тренер «красных» Юрген Клопп в этот раз вызвал всех сильнейших, чтобы отомстить за ту неприятную неудачу, случившуюся 13 месяцев назад.

Возможно, он также думал о поражении в Премьер-лиге со счетом 2:7 в октябре. Но вместо того, чтобы сдаться, дети «Астон Виллы» смело и решительно отреагировали на ход событий, заставив «Ливерпуль» усердно работать для своей победы.

«Прежде всего, мы должны признать, что дети выступили очень хорошо, что должно всех радовать. У нас были футбольные проблемы, но во втором тайме мы их решили. Нам понадобилось много времени, однако мы все же почувствовали себя комфортно», — заявил Клопп.

19-летний голкипер Акош Оноди сделал ряд впечатляющих сейвов, заставляя «Ливерпуль» волноваться, в то время как 18-летний Мамаду Силла в последний момент бросился на Джордана Хендерсона, когда капитан «Ливерпуля» уже был готов забить с близкого расстояния. Силла смотрелся блестяще, так же, как защитник Каллум Роу и автор гола Луи Барри.

«Клуб, тренеры и игроки горды проведенной игрой», — сказал Дилейни. — «Мы совершили подвиг, учитывая то, что игрокам пришлось пережить за последние пару дней».

17-летний Барри перешел в «Виллу» из «Барселоны» за 880 тысяч фунтов в январе прошлого года. В Испании он играл недолго после переезда из академии «Вест Бромвича». Нападающий настроен на великие дела, и он оправдал шумиху вокруг него, когда убежал от Риса Уильямса, приняв пас от Роу, прежде чем спокойно пробить мимо вратаря Кевина Келлехера точно в цель.

«Мы всегда знаем, что если Луи получает шанс, то реализовывает его, потому что он прирожденный бомбардир. Мы видим это на тренировках каждый день, но забить на этой стадии все равно было впечатляюще», — отметил Дилейни.

Гол Барри обеспечил «Вилле» ничью к перерыву, но превосходное качество, опыт и физическая подготовка «Ливерпуля» дали о себе знать, особенно с появлением Тьяго Алькантары. И к тому времени, когда часы достигли 65-минутной отметки, «красные» вели 4:1 благодаря голам Джорджиньо Вейналдума, Мане и Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» благополучно вышел в следующий раунд, хотя у него не получилось легкой прогулки, как многие ожидали. «Астон Вилла» сделала матч конкурентоспособным и избавила FA от головной боли, связанной с возможной отменой матча.

В такие трудные времена футбол и Кубок Англии просто борются за то, чтобы чувствовать себя как можно лучше в нынешней ситуации. Несмотря на поражение «Астон Вилла» дала игре столь необходимый импульс. В ближайшие недели футболу потребуется больше вдохновляющих моментов и энергичных выступлений.