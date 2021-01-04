Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Серхио Рамос

«Реал», защитник, 34 года

Мадридский «Реал» по-прежнему не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом о продлении контракта, пишет ABC.

Действующее соглашение истекает летом, а это значит, что уже с 1 января испанец имеет право вести переговоры с другими клубами.

По данным издания, стороны не могут согласовать финансовые условия. Рамос планирует подписать двухлетний контракт и даже согласен пойти на некоторое снижение зарплаты, но настаивает на бонусе в 2 миллиона евро, если проведет больше 30 матчей в одной из двух последующих кампаний.

«Сливочные» пока не соглашаются на условия защитника, хотя и готовы заключить соглашение на два года, несмотря на то, что в марте футболисту исполнится 35 лет.

Подлил масла в огонь Рене Рамос, брат и агент капитана «Реала», который в социальных сетях ретвитнул сообщение о том, что футболист не продлевает контракт по вине клуба.

По данным ESPN ситуацией всерьез заинтересовался «Манчестер Сити», который с радостью примет Рамоса у себя, если тот станет свободным агентом. При этом в английском клубе не сильно верят в подобный сценарий.

Честно говоря, нам тоже кажется, что стороны найдут общий язык и в итоге подпишут столь выгодное для всех соглашение.

Наш прогноз: «Реал».

Сами Хедира

«Ювентус», полузащитник, 33 года

Сами Хедира globallookpress.com

Полузащитник Сами Хедира, скорее всего, покинет «Ювентус» в ближайшие дни. Немецкий футболист не скрывает желания сменить клубную прописку, в частности его привлекает английская Премьер-лига.

Сами Хедира Полузащитник «Ювентуса» Я не удовлетворен ситуацией, я хочу попасть в Премьер-лигу. Я конкурентоспособный игрок, я хочу играть. Премьер-лига по-прежнему отсутствует в моей коллекции, игра в ней была бы вишенкой на торте. В игре меньше пауз и много контратак, но это то, что мне нравится.

Как пишет известный журналист Николо Скира, Хедира уже начал переговоры с «Эвертоном», которые, вероятно, завершатся успешно.

Хедира хорошо знаком главному тренеру «ирисок» Карло Анчелотти по совместной работе в «Реале».

Наш прогноз: «Эвертон».

Джорджиньо Вейналдум

«Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

В декабре «Ливерпуль» предложил своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму новый контракт, но футболист пока не принял решения о том, где продолжит карьеру, сообщает The Guardian.

Как стало известно изданию, 30-летний футболист попросил «красных» дать ему время на размышление. Вейналдум пообещал, что сообщит о своем решении до того, как начнет переговоры с другими клубами, если он решит уйти.

Sky Sports утверждает, что «Барселона» следит за ситуацией, а главный тренер каталонцев надеется, что клубу удастся подписать игрока сборной Нидерландов.

Однако «Барселона» сейчас выглядит не слишком привлекательно с точки зрения финансов и игровой стабильности, так что мы бы поставили на то, что Вейналдум останется.

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Дивок Ориги

«Ливерпуль», нападающий, 25 лет

Дивок Ориги globallookpress.com

А вот ситуация с Дивоком Ориги в «Ливерпуле» не столь однозначная. Бельгиец в этом сезоне АПЛ провел три матча, сыграв в общей сложности около 10 минут, что нельзя назвать пределом мечтаний для футболиста в расцвете сил.

Tuttosport сообщает, что агенты предложили «Ювентусу» и «Фиорентине» взять 25-летнего бельгийца в аренду с опцией выкупа.

Поскольку туринскому клубу нужен нападающий, «Юве» взял время на размышления.

В то же время Liverpool Echo пишет о том, что «Ливерпуль» не горит желанием расставаться с бельгийцем, хотя, если игрок сам попросит, будет готов отпустить его за 20 миллионов фунтов.

В свое время Ориги многое сделал для мерсисайдцев, но его время в английском клубе, похоже, прошло. Клопп не находит ему места в составе, так что Ориги пришло время уйти. Не будем гадать, где он может оказаться, однако предположим, что он найдет себе новый клуб.

Наш прогноз: уйдет из «Ливерпуля».

Диего Коста

Свободный агент, нападающий, 32 года

Диего Коста globallookpress.com

Диего Коста в конце 2020 года расторг контракт с мадридским «Атлетико» и сейчас находится в поисках нового клуба.

По информации The Athletic, в соглашении об уходе футболиста прописан пункт, по которому Коста должен заплатить 15 миллионов евро «Атлетико» в случае, если он присоединится к клубу, который может бороться с «матрасниками» за победу в Ла Лиге или Лиге чемпионов.

Изначально «Атлетико» хотел, чтобы эта сумма составляла 25 млн евро, однако сторонам удалось договориться о ее снижении.

Впрочем, 15 миллионов — все равно огромные деньги для отдельного футболиста, поэтому в Испании нападающего мы навряд ли увидим.

Была информация, что Косту хочет подписать «Арсенал», но источники в лондонском клубе ее не подтвердили.

Единственным достойным вариантом пока остается Бразилия, где Коста родился и вырос. И нам он кажется вполне вероятным.

Наш прогноз: Бразилия.

Фелипе Кайседо

«Лацио», нападающий, 32 года

Фелипе Кайседо globallookpress.com

Не успели утихнуть страсти из-за скандала в «Аталанте», где разругались Джан Пьеро Гасперини и Алехандро Гомес, как подобный конфликт возник в «Лацио».

Sport Mediaset сообщает, что римский клуб и нападающий Фелипе Кайседо намерены прекратить сотрудничество.

32-летний эквадорец не принял участия в матче с «Миланом», прошедшем 23 декабря. После игры наставник «Лацио» Симоне Индзаги намеревался объяснить форварду, почему тот остался вне состава, однако футболист не стал слушать и позволил себе резкие слова в ответ.

Конфликты такого роды не принято допускать в клубах, поэтому кто-то из конфликтующих сторон должен уйти. В данном случае это будет Кайседо, на которого уже претендует «Фиорентина».

«Фиалкам» как раз нужен забивной форвард, поэтому на месте «Лацио» мы бы отпустили скандалиста за разумные деньги.

Наш прогноз: «Фиорентина».

Пепе Косса

«Гремио», нападающий, 23 года

Пепе Косса globallookpress.com

Нападающий «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в Португалии, информирует A Bola.

Как стало известно изданию, «Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста.

За трансфер бразильского игрока «драконы» заплатят около 13 миллионов евро, хотя «Гремио» изначально настаивал на 15 миллионах.

«Зенит» настолько заинтересован в Пепе, что был готов подождать с его трансфером до лета, однако его конкуренты оказались более мастеровитыми в переговорах.

В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах.

Наш прогноз: «Порту». 0