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    Трансферный дайджест. 29 декабря — 4 января

    Продлит ли «Реал» контракт с капитаном, переедет ли хавбек «Ювентуса» в Англию, упустил ли «Зенит» бразильского форварда и другие трансферные новости последних дней

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    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Серхио Рамос

    «Реал», защитник, 34 года

    Мадридский «Реал» по-прежнему не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом о продлении контракта, пишет ABC.

    Действующее соглашение истекает летом, а это значит, что уже с 1 января испанец имеет право вести переговоры с другими клубами.

    По данным издания, стороны не могут согласовать финансовые условия. Рамос планирует подписать двухлетний контракт и даже согласен пойти на некоторое снижение зарплаты, но настаивает на бонусе в 2 миллиона евро, если проведет больше 30 матчей в одной из двух последующих кампаний.

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    • «Сливочные» пока не соглашаются на условия защитника, хотя и готовы заключить соглашение на два года, несмотря на то, что в марте футболисту исполнится 35 лет.

    Подлил масла в огонь Рене Рамос, брат и агент капитана «Реала», который в социальных сетях ретвитнул сообщение о том, что футболист не продлевает контракт по вине клуба.

    По данным ESPN ситуацией всерьез заинтересовался «Манчестер Сити», который с радостью примет Рамоса у себя, если тот станет свободным агентом. При этом в английском клубе не сильно верят в подобный сценарий.

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    Честно говоря, нам тоже кажется, что стороны найдут общий язык и в итоге подпишут столь выгодное для всех соглашение.

    Наш прогноз: «Реал».

    Сами Хедира

    «Ювентус», полузащитник, 33 года

    Сами Хедира

    Полузащитник Сами Хедира, скорее всего, покинет «Ювентус» в ближайшие дни. Немецкий футболист не скрывает желания сменить клубную прописку, в частности его привлекает английская Премьер-лига.

  • Сами Хедира
  • Полузащитник «Ювентуса»
  • Я не удовлетворен ситуацией, я хочу попасть в Премьер-лигу. Я конкурентоспособный игрок, я хочу играть. Премьер-лига по-прежнему отсутствует в моей коллекции, игра в ней была бы вишенкой на торте. В игре меньше пауз и много контратак, но это то, что мне нравится.

    • Как пишет известный журналист Николо Скира, Хедира уже начал переговоры с «Эвертоном», которые, вероятно, завершатся успешно.

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    • Хедира хорошо знаком главному тренеру «ирисок» Карло Анчелотти по совместной работе в «Реале».

    Наш прогноз: «Эвертон».

    Джорджиньо Вейналдум

    «Ливерпуль», полузащитник, 30 лет

    Джорджиньо Вейналдум

    В декабре «Ливерпуль» предложил своему полузащитнику Джорджиньо Вейналдуму новый контракт, но футболист пока не принял решения о том, где продолжит карьеру, сообщает The Guardian.

    Как стало известно изданию, 30-летний футболист попросил «красных» дать ему время на размышление. Вейналдум пообещал, что сообщит о своем решении до того, как начнет переговоры с другими клубами, если он решит уйти.

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    • Sky Sports утверждает, что «Барселона» следит за ситуацией, а главный тренер каталонцев надеется, что клубу удастся подписать игрока сборной Нидерландов.

    Однако «Барселона» сейчас выглядит не слишком привлекательно с точки зрения финансов и игровой стабильности, так что мы бы поставили на то, что Вейналдум останется.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Дивок Ориги

    «Ливерпуль», нападающий, 25 лет

    Дивок Ориги

    А вот ситуация с Дивоком Ориги в «Ливерпуле» не столь однозначная. Бельгиец в этом сезоне АПЛ провел три матча, сыграв в общей сложности около 10 минут, что нельзя назвать пределом мечтаний для футболиста в расцвете сил.

    Tuttosport сообщает, что агенты предложили «Ювентусу» и «Фиорентине» взять 25-летнего бельгийца в аренду с опцией выкупа.

    Поскольку туринскому клубу нужен нападающий, «Юве» взял время на размышления.

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    • В то же время Liverpool Echo пишет о том, что «Ливерпуль» не горит желанием расставаться с бельгийцем, хотя, если игрок сам попросит, будет готов отпустить его за 20 миллионов фунтов.

    В свое время Ориги многое сделал для мерсисайдцев, но его время в английском клубе, похоже, прошло. Клопп не находит ему места в составе, так что Ориги пришло время уйти. Не будем гадать, где он может оказаться, однако предположим, что он найдет себе новый клуб.

    Наш прогноз: уйдет из «Ливерпуля».

    Диего Коста

    Свободный агент, нападающий, 32 года

    Диего Коста

    Диего Коста в конце 2020 года расторг контракт с мадридским «Атлетико» и сейчас находится в поисках нового клуба.

    По информации The Athletic, в соглашении об уходе футболиста прописан пункт, по которому Коста должен заплатить 15 миллионов евро «Атлетико» в случае, если он присоединится к клубу, который может бороться с «матрасниками» за победу в Ла Лиге или Лиге чемпионов.

    Изначально «Атлетико» хотел, чтобы эта сумма составляла 25 млн евро, однако сторонам удалось договориться о ее снижении.

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    • Впрочем, 15 миллионов — все равно огромные деньги для отдельного футболиста, поэтому в Испании нападающего мы навряд ли увидим.

    Была информация, что Косту хочет подписать «Арсенал», но источники в лондонском клубе ее не подтвердили.

    Единственным достойным вариантом пока остается Бразилия, где Коста родился и вырос. И нам он кажется вполне вероятным.

    Наш прогноз: Бразилия.

    Фелипе Кайседо

    «Лацио», нападающий, 32 года

    Фелипе Кайседо

    Не успели утихнуть страсти из-за скандала в «Аталанте», где разругались Джан Пьеро Гасперини и Алехандро Гомес, как подобный конфликт возник в «Лацио».

    Sport Mediaset сообщает, что римский клуб и нападающий Фелипе Кайседо намерены прекратить сотрудничество.

    32-летний эквадорец не принял участия в матче с «Миланом», прошедшем 23 декабря. После игры наставник «Лацио» Симоне Индзаги намеревался объяснить форварду, почему тот остался вне состава, однако футболист не стал слушать и позволил себе резкие слова в ответ.

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    • Конфликты такого роды не принято допускать в клубах, поэтому кто-то из конфликтующих сторон должен уйти. В данном случае это будет Кайседо, на которого уже претендует «Фиорентина».

    «Фиалкам» как раз нужен забивной форвард, поэтому на месте «Лацио» мы бы отпустили скандалиста за разумные деньги.

    Наш прогноз: «Фиорентина».

    Пепе Косса

    «Гремио», нападающий, 23 года

    Пепе Косса

    Нападающий «Гремио» Пепе Косса, которым интересуется «Зенит», скорее всего, продолжит карьеру в Португалии, информирует A Bola.

    Как стало известно изданию, «Порту» почти согласовал трансфер 23-летнего футболиста.

    За трансфер бразильского игрока «драконы» заплатят около 13 миллионов евро, хотя «Гремио» изначально настаивал на 15 миллионах.

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    • «Зенит» настолько заинтересован в Пепе, что был готов подождать с его трансфером до лета, однако его конкуренты оказались более мастеровитыми в переговорах.

    В нынешнем сезоне Пепе забил 12 голов и отдал 8 передач в 39 матчах во всех турнирах.

    Наш прогноз: «Порту». 0

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