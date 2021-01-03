Возвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?

В центр внимания аргентинца мог вернуть только заманчивый проект крупного клуба, и в этом отношении «Пари Сен-Жермен» идеально подходил для него.

Во время своего вынужденного творческого отпуска он общался со многими клубами, в том числе с «Бенфикой» и «Монако». Кроме того, были некоторые обсуждения с «Барселоной» и «Реалом», хотя официального предложения так и не поступило.

Но сейчас возник идеальный момент для Почеттино, чтобы взять бразды правления на «Парк де Пренс».

Никакой легкой прогулки

Для бывшего игрока «Пари Сен-Жермен», который провел в команде два с половиной сезона, решение пойти на эту работу может показаться легким делом, хотя далеко не факт, что его ждет легкая прогулка, и это способен подтвердить Томас Тухель.

Тухель — один из тех современных немецких тренеров, которые всегда рассматривали футбол как игру, в которой коллектив намного важнее личности, тогда как в таком клубе, как «Пари Сен-Жермен», важность звезды имеет первостепенное значение, поскольку такие игроки, как Килиан Мбаппе и Неймар имеют прямую связь с президентом.

Поэтому неудивительно, что Тухель день за днем чувствовал, как его авторитет постоянно подрывается.

Несмотря на то, что он дошел до финала Лиги чемпионов, ему приходится уходить из команды, идущей третьей в турнирной таблице Лиги 1.

Да, парижане лишь на один балл отстают от лидера и имеют большие шансы на победу, но на данном этапе сезона они демонстрируют худшие показатели с кампании 2013/14.

14 очков из 24 возможных — хороший результат для любого другого клуба, но Тухель ушел из «Пари Сен-Жермен», проиграв четыре из своих первых 17 игр.

В прошлом сезоне, перед завершением чемпионата после 27 туров, парижане потерпели всего три поражения. Однако увольнение Тухеля было больше связано с восприятием, чем с результатами.

Еще несколько месяцев назад в центре внимания команды была Лиги чемпионов, и футболисты в точности выполняли инструкции тренера. Они продемонстрировали единство, особенно когда после ужина в ресторане Марко Верратти, сумели дожать дортмундскую «Боруссию» и вышли в четвертьфинал незадолго до пандемии.

А вот в этом сезоне им не удалось воссоздать тот настрой, и часто неловкие отношения Тухеля со спортивным директором Леонардо вынудили немецкого тренера уйти.

Выжидательная игра

Почеттино тем временем выжидал. Для него это были не самые легкие времена, хотя он знал, что рано или поздно у него появится возможность возглавить топ-клуб.

Он посетил Катар по приглашению организационного комитета ЧМ-2022, после чего многие игроки, которые видят в нем мудрого советника, связывались с ним в поисках поддержки.

Бывшие футболисты, пытающиеся получить тренерские лицензии, и тренеры, оставшиеся без работы, были на связи с ним, понимая, что он — особый специалист, который может извлечь максимум из той команды, которая у него есть, проникнув в головы подопечным и работая над созданием личностного микроклимата.

Из-за этого важного элемента он потратил большую часть своего времени на поиски способа общения с новым поколением игроков, которое сильно отличается от ветеранов.

Его приглашали на различные форумы как в частном порядке, так и в группах. С помощью Zoom он общался с аргентинскими тренерами, а также часто смотрел футбол, оценивал игроков и тренеров и приходил к выводу, что при нынешних обстоятельствах игра уже не будет прежней.

У Почеттино нет ни агента, ни пиарщика, составляющего его календарь. Его небольшой штаб напрямую работает как со СМИ, так и с клубами, которые заинтересованы в переговорах.

Ему приходили многочисленные предложения сняться в рекламе, но он все отклонял, отчасти потому, что ему было некомфортно, а также потому, что он знал, что в его новом клубе будут рекламные обязательства, и он хотел избежать любых возможных конфликтов.

Различные рекламные кампании также отняли бы у него энергию, потраченную на главную цель — улучшение методов работы с футболистами. Именно поэтому он не является активным пользователем социальных сетей.

Уникальный вызов

Переговоры с «Пари Сен-Жермен» ускорились около двух недель назад, и теперь он столкнется с проблемой, с которой не сталкивался раньше в своей карьере.

Если говорить о языке, то все не так плохо, по крайней мере, не так плохо, как было после его переезда в Англию.

Два с половиной года, которые он провел в Париже, означают, что он говорит по-французски. И хотя его речь, по общему признанию, довольно рваная, он определенно говорит лучше по-французски, чем по-английски, когда приехал в «Саутгемптон» в 2013 году.

В прошлом он создавал команды и в процессе повышал их уровень. Его сила заключалась в том, чтобы работать с игроками, которые стремились к совершенствованию и хотели удовлетворить требования такого тренера, как он.

Он заработал себе репутацию, играя в захватывающий, энергичный футбол, который завоевал уважение болельщиков со всего мира, и, что не менее важно, из-за наложенных финансовых ограничений он мог лишь обучать, уговаривать и полировать те неограненные алмазы, которые находились в академии «Тоттенхэма».

Теперь Почеттино придется работать с разными типами игроков. Конечно, он должен всех любить одинаково, но относиться ко всем одинаково будет довольно сложно.

Непросто иметь дело с такими футболистами, как Неймар, который с разрешения президента и тренера часто сам выбирает, когда играть, а когда отдыхать, или Мбаппе, который знает, что в любой момент способен принести своей команде результат, но не всегда отвечает на те требования, которые ему предъявляют.

В таких клубах, как «Пари Сен-Жермен» и «Реал», куда Почеттино тоже мог бы перейти, поступают иначе, чем в таких клубах, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Однако Почеттино и его команда, работающая с ним еще со времен «Эспаньола», более чем готовы к вызову в рамках работы со звездами и в целом качественными игроками.

Нанимая Почеттино, «Пари Сен-Жермен» в первую очередь платит за его тренерские навыки, хотя почти наверняка у наставника будут деньги, если летом Флорентино Перес и Зинедин Зидан переманят Мбаппе в «Реал».

Многие связывают решение пригласить Почеттино с потенциальным приездом Лионеля Месси, предполагая, что форварду будет удобнее найти общий язык со своим соотечественником. Что же, время покажет.

Что мы действительно знаем наверняка, так это то, что Почеттино и его штаб пошли бы только в тот клуб, где они действительно могли бы построить чрезвычайно прочный фундамент и где у них был бы шанс тренировать команду с еще более высоким уровнем игроков. В этом отношении «Пари Сен-Жермен» — более чем достойный вариант. 0