Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик

LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор лучшего тренера РПЛ в 2020 году.

3. Доменико Тедеско

Главный тренер «Спартака» задержался в российском чемпионате ненадолго: вахту он принял в октябре 2019, а покинет красно-белых по окончании текущего сезона. Тем не менее, добрую память о себе немец сумел оставить.

Тедеско пришел, что называется, на руины — «Спартак» был разрозненной и плохо управляемой... даже не командой, а группой футболистов, находящихся не в лучшем психологическом состоянии.

И довольно быстро немецкому специалисту удалось слепить из того, что было, играющую команду с более-менее узнаваемым стилем. А самое главное, было видно чего Доменико хочет от «Спартака» и как к этому идет.

И после седьмого места в ненормальном коронавирусном сезоне, когда футболисты месяцами не тренировались, а команду покидали игроки, в следующем сезоне Тедеско показал себя во всей красе.

Впервые за последние четыре года красно-белые реально принимали участие в чемпионской гонке, несмотря на провальные трансферы (Кокорин и Урунов так и не играют).

Доменико Тедеско globallookpress.com

Зато твердым первым номером стал Максименко, заблистали Бакаев и Зобнин, регулярно забивают Понсе и Ларссон, вписался в команду Соболев.

За весь прошлый сезон красно-белые набрали 39 очков, а сейчас после чуть менее двух третей дистанции на их счету уже 35 баллов, при промежуточном третьем месте и отставании от лидера в 6 очков.

Не будем забывать и неуемную энергию и эмоции Тедеско, которую тот привнес в сонное царство российского футбола — его прыжок на Гончаренко, регулярные удаления и попытки говорить на русском мы еще долго будем вспоминать.

И кто знает, не получится ли у немца громко хлопнуть дверью на прощанье.

2. Сергей Семак

Перед тем, как в 2018 году Семак пошел на повышение из скромной «Уфы» в питерский клуб, в паблике «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» был проведен опрос, кого бы болельщики хотели видеть на посту главного тренера.

С большим отрывом выборы выиграл Сергей Богданович Семак. Решение, конечно, принималось руководителями клуба, но любовь болельщиков к тренеру это показывает, и специалист сразу взялся доказывать, что они не ошиблись.

Приняв питерцев, финишировавших на пятом месте, он сделал их чемпионами. А потом повторил это в сезоне 19/20, став одним из пяти тренеров, выигрывавших РПЛ два сезона подряд, и вторым таким тренером в «Зените» после Лучано Спаллетти.

Сейчас питерский клуб довольно уверенно движется к третьему подряд чемпионскому титулу, который сделает Серегя Семака уникальным по российским меркам тренером.

Сергей Семак globallookpress.com

Не останавливают тренера даже появившиеся в этом сезоне проблемы с составом и физической формой игроков, оставшихся без отпуска: Дзюба заметно сдал, Азмун нестабилен, Дриусси тоскуе по родине, в обороне после ухода Ивановича тоже неспокойно.

И если в еврокубках это привело к катастрофическому провалу, который стоил тренеру лидерства в нашем списке и породил массу спекуляций о возможной отставке, то в РПЛ даже при этих проблемах Семак готов третий год подряд повесить себе на шею золотую медаль.

Правда, это больше говорить о силе российского чемпионата и об уровне претендентов на медали, чем о качестве игры «Зенита».

1. Валерий Карпин

В 2014-м Леонид Федун, увольняя Валерия Карпина из «Спартака», в сердцах назвал специалиста сбитым летчиком. Теперь, когда владельцу красно-белого клуба скоро придется подыскивать замену Тедеско, о некрасивом расставании впору пожалеть.

Да, поначалу ответы тренера были так себе: Карпин пошел в «Мальорку» и «Армавир», никак себя не проявил и рванул экспертом на «Матч ТВ». Но все понимали, что это лишь временная передышка.

Третья попытка вернуться к клубной работе оказалась более чем удачной — накануне Нового 2018 года «Ростов», выбирая нового тренера, сделал ставку на Валерия Карпина, и не прогадал.

Им удалось сработаться — «Ростову», с его вечными финансовыми проблемами, решаемыми распродажами игроков, и тренеру-мотиватору Валерию Карпину, который научился в «Армавире» работать с тем материалом, который ему достался, и подбирать игровой стиль под имеющихся игроков, а не наоборот.

Раз за разом Карпин в Ростове строит новую команда на обломках старой, каждый раз получая боеспособный коллектив, и этот год не стал исключением.

Валерий Карпин globallookpress.com

В течение короткого промежутка времени «Ростов» покинула практически половина состава: Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Арсений Логашов, Дмитрий Чистяков и Александр Долгов.

Оставшись почти безо всех прошлогодних лидеров атаки и полузащиты, Карпин был вынужден был задействовать большую группу молодых новичков.

Получилось неплохо — «Ростов» идет пятым в турнирной таблице, а если бы не поражение от ЦСКА в последнем туре перед паузой, могла бы уйти на перерыв на втором месте.

Вскоре Карпину предстоит очередная перестройка команды, но нет сомнений, что он с ней справится так же успешно, как и раньше. 0