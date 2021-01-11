Трансферный дайджест. 5-11 января

Серхио Агуэро

«Манчестер Сити», форвард, 32 года

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил футбольный агент Бруно Сатин в эфире Canal+, новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет видеть аргентинца в составе своей команды в летнее трансферное окно.

Это приоритетный трансфер для 48-летнего специалиста. Срок действующего контракта Агуэро с «горожанами» истекает летом 2021 года. Сам Серхио думает о возвращении на родину.

В этом сезоне 32-летний форвард выходил на поле в 5 матчах АПЛ — Гвардиола выпускает легендарного нападающего в самой концовке — минут на 10-15. Большую часть сезона игрок пропустил из-за травмы.

Наш прогноз: ПСЖ

Андреа Конти

«Милан», защитник, 26 лет

Андреа Конти globallookpress.com

Защитник «Милана» Андреа Конти может сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, у «россонери» 4 предложения по игроку. Наиболее предметно им интересуется «Фиорентина», и ожидается, что между сторонами пройдут переговоры на следующей неделе.

Прошлым летом «Милан» ответил отказом на предложение «Торино» начать переговоры по трансферу Андреа Конти.

В нынешнем сезоне 26-летний правый защитник провел два матча в Серии А, поскольку перенес операцию после травмы колена.

Наш прогноз: «Фиорентина»

Эдуардо Камавинга

«Ренн», полузащитник, 18 лет

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Мадридский «Реал» не отказался от намерения приобрести полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга, несмотря на скорое продление контракта с хавбеком Лукой Модричем.

«Сливочные» работают над омоложением состава и считают, что Камавинга показывает футбол будущего, а Модрича считают лидером и идеальным футболистом для настоящего.

Конечно, приятно, когда тобой интересуется большой клуб, но я не теряю голову. Я игрок «Ренна». Мы дождемся окончания сезона, сядем за стол [переговоров] и взвесим все за и против Эдуардо Камавинга

«Реал» намерен приобрести летом 2021 года и Камавинга, и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. При этом трансфер хавбека — это личная инициатива главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Срок действующего соглашения с клубом истекает летом 2022 года. Сделка по переходу хавбека в «Реал» оценивается в 50-80 млн евро, сообщает As.

По данным Goal.com, хавбеком также интересуются «Бавария», «ПСЖ» и «Ювентус».

Сайт Transfermarkt составил символическую сборную из игроков в возрасте до 21 года включительно по их текущей трансферной стоимости — Камавинга попал в нее с ценником в 60 млн евро.

Календарь и таблица Лиги 1

Эдуардо — в пятёрке самых дорогих игроков Лиги 1, сразу после Мбаппе, Неймара, Маркиньоса и Икарди.

Наш прогноз: «Реал»

Николас Гонсалес

«Штутгарт», полузащитник, 22 года

Николас Гонсалес globallookpress.com

Вингер «Штутгарта» Николас Гонсалес привлек внимание ряда европейских клубов.

По информации The Athletic, «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Лидс» связывались с немецким клубом по вопросу перехода 22-летнего аргентинца. В декабре также сообщалось, что питерский «Зенит» может купить Гонсалеса.

«Шпоры» хотят добавить своему составу глубины. «Ювентус» же может приобрести футболиста в случае, если клуб покинет Федерико Бернардески.

В контракте Гонсалеса со «Штутгартом» нет отступных, он зарабатывает около 1,5 млн евро в год до уплаты налогов и без учета бонусов. Клуб хочет получить за него около 30 млн евро.

Гонсалес — воспитанник «Архентинос Хуниорс». В 2018 году он перешел в «Штутгарт» за 8,5 миллиона евро. Срок контракта футболиста со «Штутгартом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне Бундеслиги аргентинец забил 5 мячей и сделал 2 ассиста в 10 играх.

Наш прогноз: «Штутгарт»

Мариано Диас

«Реал», форвард, 27 лет

Мариано Диас globallookpress.com

Форвард «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Mail.

«Вест Хэм» находится в поисках нападающего на место Себастьяна Аллера, ушедшего в «Аякс», и вариант с Мариано кажется клубу интересным.

Лондонцы могут арендовать доминиканца, забившего один гол за пять матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Сам Диас тоже предпочел бы перейти в «Вест Хэм», а не в «Вест Бромвич», с которым его также связывают.

Наш прогноз: «Вест Хэм»

Мусса Дембеле

«Лион», форвард, 24 года

Мусса Дембеле globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» и французский «Лион» договорились о трансфере форварда Муссы Дембеле.

Мадридский клуб арендует 24-летнего француза с правом выкупа за 33-35 млн евро, сообщает Get French Football News.

Жуниньо Пернамбукано Спортивный директор «Лиона» Такая возможность существует. Мусса считает, что он немного потерял мотивацию и ему пора сменить клуб. Мы об этом не задумывались, как игрок мне он очень нравится. Удерживать кого-то насильно — не лучший вариант. Мы ведем переговоры с «Атлетико». Думаю, Мусса уже договорился с мадридцами.

При этом, как пишет журналист Sky Sports Маттео Моретто игрока не будут выкупать из-за проблем с финансами. Мадридцы берут его на вторую половину сезона.

В ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование и подпишет документы.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Дембеле забил 1 гол за 16 матчей Лиги 1. Футболист не играл с 19 декабря из-за перелома руки.

Наш прогноз: «Атлетико»

Эдер Милитао

«Реал», защитник, 22 года

Эдер Милитао globallookpress.com

Лондонскому «Тоттенхэму» интересен защитник «Реала» Эдер Милитао, пишет As.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью уже был заинтересован в подписании 22-летнего игрока в прошлое трансферное окно. Сейчас лондонский клуб проявляет интерес к Милитао вновь.

Португалец считает, что «Тоттенхэму» нужно усилить центр обороны, а Милитао видится ему подходящим кандидатом.

«Реал» приобрел бразильца у «Порту» за 50 млн евро. В этом сезоне футболист выходил на поле в двух матчах Ла Лиги.

Наш прогноз: «Реал»