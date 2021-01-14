Пошатнувшаяся «Бавария» пережила исторический позор

«Бавария» в 1/16 финала сенсационно проиграла представителю второй Бундеслиги «Хольштайн Килю» (2:2 и 5:6 по пенальти). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Рока подвел «Баварию»

«"Бавария" донельзя опозорилась в кубке! Какой незабываемый вечер — "Хольштайн Киль" выбрасывает из турнира немецкого кита в серии пенальти! Ликованию северян после исторической победы не было предела — рекордсмену по количеству чемпионств, напротив, пришлось плакать», — не скупится на слова мюнхенская TZ.

«Марк Рока промахнулся в серии пенальти, и "Бавария" опозорилась в Киле. Победитель Лиги чемпионов проиграл "Хольштайну" со счетом 5:6 по пенальти. По итогам 120 минут матча зафиксирован результат 2:2, после чего Фин Бартельс реализовал решающий пенальти в ворота фаворита и действующего чемпиона», — пересказывает ход игры немецкий Sky.

«Бавария» впервые за 17 лет проиграла клубу низшего дивизиона

«Пошатнувшаяся "Бавария" выбита! Мюнхенцы опозорились в гостевом матче против представителя второго дивизиона "Хольштайна", проиграв по пенальти в 2-м раунде кубка. Сенсация на кильском снегу — это первое за 17 лет поражение главного клуба Германии в кубке против команды низшего класса (тогда это была "Алемания")!», — констатирует Bild.

«Кильский переворот! Бартельс бьет с "точки" и выбывает "Баварию", а "Хольштайн" совершает сенсацию. Мюнхенская команда не показала достаточный уровень игры в основное время, "Киль" сравнял счет на пятой минуте добавленного времени, сделав его 2:2 — и в итоге одержал победу по пенальти», — пишет Kicker.

«Бавария» впервые за 21 год вылетела во 2-м раунде кубка

«В драматичном кубковом матче представитель второго дивизиона "Хольштайн" обыграл мюнхенскую "Баварию" по пенальти. Рекордному обладателю кубка сначала повезло благодаря голу из офсайда, но "Киль" продолжал бороться и сравнял счет на 90+6-й минуте. Все игроки хозяев сохранили самообладание в серии пенальти», — отмечает ntv.de.

«"Бавария" опозорились в клубе второго дивизиона, поскользнувшись во время метели в Киле. Проявив слабость в обороне, которая часто проявлялась в последние несколько недель, победитель Лиги чемпионов попал в неловкое положение в матче второго раунда Кубка Германии против "Хольштайна". В итоге он проиграл сопернику со счетом 5:6 по пенальти, и впервые с 2000 года вылетел на этой стадии турнира», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Хольштайн» заслужил на сенсационный успех

«Сенсация на фьорде. Представитель второго дивизиона "Хольштайн Киль" заслуженно вынудил "Баварию" провести серию пенальти и реализовывал шесть из шести послематчевых 11-метровых. "Ротен" вылетают, а ее наставник Флик говорит про "шок", — отмечает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

"Триумф для учебников истории. Безумие! Футбольная команда второго дивизиона 'Хольштайн Киль' выбивает победителя Лиги чемпионов 'Баварию' из Кубка Германии: 'Аисты' действительно заслужили праздник после своего грандиозного выступления", - хвалит своих земляков Kieler Nachrichten.