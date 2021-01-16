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    10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока

    Теперь экс-нападающий сборной Англии будет тренировать «Дерби Каунти»

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    Уэйн Руни
    Уэйн Руни
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    После того, как Уэйн Руни объявил о завершении карьеры игрока, длившейся 19 лет, мы решили вспомнить 10 моментов, которые стали для него определяющими — от уличного футболиста-подростка, который восхищался своим родным клубом, до ветерана национальной команды, ставшего лучшим бомбардиром «трех львов», пишет обозреватель The Telegraph Джим Уайт.

    1. Мечта подростка

    Гол за «Эвертон» в ворота «Арсенала» в 16 лет

    Руни в составе «Эвертона»
    telegraph.co.uk

    «Уэйн Руни: запомните это имя», — настаивал Клайв Тилдесли, комментируя великолепный гол 16-летнего мальчишки в ворота «Арсенала», у которого «Эвертон» не мог выиграть в течение 20 матчей.

    Честно говоря, мы и не собирались забывать. Одним взрывным выстрелом в верхний угол ворот «канониров» он открыл себе путь на вершину, пообещав стать не только хорошим игроком, но и славным будущим английского футбола. Уже тогда он выглядел достаточно хорошо, чтобы покорить мир.

    2. Яркий дебют

    Хет-трик в стартовом матче за «Манчестер Юнайтед»

    Руни забил со штрафного в ворота «Фенербахче»
    telegraph.co.uk

    «Манчестер Юнайтед» заплатил 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы привести Руни к себе из Мерсисайда. Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за подростка. И если многие игроки на его месте пали бы под тяжестью ожиданий, Руни, в свою очередь, расцвел.

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    • В своем первом же матче за новый клуб он оформил хет-трик в ворота «Фенербахче» в Лиге чемпионов. Особенно ярким событием стал тот великолепный дальний удар со штрафного.

    Только взгляните на лица опытных Гари Невилла, Райана Гиггза и Габриэля Хайнце, когда новоприбывший подросток смело взялся за пробитие штрафного. Уже тогда они понимали, что стали свидетелями чего-то особенного.

    3. Герой нации

    Гол в ворота Хорватии на Евро-2004

    Руни в составе сборной Англии
    telegraph.co.uk

    На чемпионате Европы 2004 года 18-летний Руни заявил о себе с потрясающей силой. Выступать в футболке национальной командой не было проблемой для него, он играл без страха и переживаний, как будто все еще бегал по улицам Мерсисайда.

  • Гари Линекер
  • Бывший форвард сборной Англии
  • Один из наших величайших футболистов всех времен завершил карьеру. Для любого игрока это непростой момент, но Руни построил поистине прекрасную карьеру. Надеюсь, он добьется успеха вне поля с «Дерби Каунти». Он был невероятно хорош на Евро в Португалии в 2004 году. На самом деле, я думаю, что Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил травму.

    • Наблюдая за его беззаботным блеском, когда он в одиночку уничтожил Хорватию на групповом этапе, многие фанаты убедили себя, что этот вундеркинд приведет сборную Англии к первому трофею с 1966 года. Этого не произошло. Он сломал плюсневую кость в четвертьфинале, и без него сборная ослабела.

    4. Чудесный удар

    Его точный выстрел с лета в матче с «Ньюкаслом»

    Руни забил красивый гол «Ньюкаслу»
    telegraph.co.uk

    У Уэйна Руни никогда не было недостатка агрессии. Он был страстным футболистом, им двигали на поле неистовая энергия и решительность. Гол в ворота «Ньюкасла» был показательным примером.

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    Возмущенный грязными действиями соперника, он не стеснялась покричать на судью, который ничего не замечал. А когда в одном из эпизодов мяч летел прямо ему на ногу, он без сомнений пробил по нему со всей силой.

    5. Злодей нации

    Удаление в матче против Португалии на ЧМ-2006

    Руни получил красную карточку
    telegraph.co.uk

    Иногда свирепая решимость Руни не шла ему на пользу. Например, в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2006 года, когда он ввязался в борьбу с центральным защитником сборной Португалии Рикарду Карвалью и зашел слишком далеко.

    Рефери показал форварду красную карточку, побудив партнера Руни по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подмигнуть в камеру в заговорщическом восторге.

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    • Когда Руни покинул поле, шансы сборной Англии на триумф снова исчезли вместе с ним. Он был очень важным звеном национальной команды.

    6. Вершина в «Манчестер Юнайтед»

    Победы в АПЛ и Лиге чемпионов в 2008 году

    Руни с трофеем Лиги чемпионов
    telegraph.co.uk

    Руни перешел в «Манчестер Юнайтед», чтобы завоевывать трофеи. И он справлялся с заданием: пять титулов АПЛ, три Кубка лиги, один Кубок Англии, одна Лига Европы. Но из всех побед больше всего ему понравился триумф в Лиге чемпионов в 2008 году.

  • Алекс Фергюсон
  • Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед»
  • Руни — лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», он провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Но это индустрия результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо начал, он знает футбол. Надеюсь, он справится. После футбольной карьеры он стал довольно обеспеченным молодым человеком, поэтому ему, вероятно, не нужно идти в тренеры, чтобы заботиться о своей семье. Но он хочет этого, и это важно. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть тренером. Надеюсь, у него получится.

    • Вместе с Роналду и Карлосом Тевесом он уничтожил лучшие оборонительные линии Европы на пути к победе над «Челси» в Москве. В течение следующих восьми лет он осознал, что это была лучшая команда «Юнайтед» из тех, в которых он играл.

    7. Размолвка с фанатами

    Оскорбления в адрес болельщиков в 2010 году

    Руни выругался на камеру
    telegraph.co.uk

    Несдержанный Руни обрушил свою ярость на фанатов сборной Англии после ничьей с Алжиром на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, где англичане с треском провалились.

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    • «Как же приятно, когда твои же фанаты тебя освистывают», — прорычал он прямо на камеру. Правда же заключалась в том, что болельщики вели себя достаточно сдержанно на фоне горестной игры как сборной в целом, так и самого Руни. И он знал это. Его реакция во многом была вызвана собственным разочарованием.

    8. Тот гол в ворота «Сити»

    Чудесная бисиклета в 2011 году

    Руни забил бисиклетой
    telegraph.co.uk

    «Манчестер Сити» в начале прошлого десятилетия все чаще стал выступать в роли вероятного претендента на то, что потеснить «Манчестер Юнайтед» с трона в Англии. У «горожан» были деньги, были качественные игроки и даже поддержка нейтральных болельщиков.

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    • Однако Руни был полон решимости продемонстрировать, что у старого пса и его команды еще полно энергии. Чтобы доказать это он забил эффектный гол бисиклетой, напомнив о своем мастерстве, смелости и воинственности.

    9. Рекордсмен сборной Англии

    Превзошел Чарльтона в 2015 году

    Руни в составе сборной Англии
    telegraph.co.uk

    Еще с момента дебюта за сборную было очевидно, что у Руни есть все, чтобы стать великим английским футболистом на все времена. И статистика показывает, что он именно это и сделал.

    Когда он забил в ворота команды Швейцарии, то опередил Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров «трех львов». 53 гола в 120 матчах — отличный показатель.

    10. Рекордсмен «Манчестер Юнайтед»

    253-й гол за «красных дьяволов»

    Гол Руни в ворота «Сток Сити»
    telegraph.co.uk

    Даже в упадочной команде «Манчестер Юнайтед» Руни все еще был способен оставить свой след. Как он это сделал в матче АПЛ со «Сток Сити», когда со штрафного с дальней дистанции поразил ворота соперника.

  • Маркус Рашфорд
  • Нападающий «Манчестер Юнайтед»
  • Одному из величайших. Играть с тобой для меня было мечтой, ставшей явью. Поздравляю с такой невероятной карьерой. Хорошего отдыха.

    • Это был его 253-й гол в составе «Юнайтед». По этому показателю он опередил таких звезд, как Деннис Лоу, Бобби Чарльтон, Джордж Бест, Райан Гиггз и Эрик Кантона. Статистика, рекорды, трофеи — все это говорит нам об одном: Уэйн Руни был одним из величайших игроков английского футбола.

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