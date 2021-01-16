10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока

1. Мечта подростка

Гол за «Эвертон» в ворота «Арсенала» в 16 лет

Руни в составе «Эвертона» telegraph.co.uk

«Уэйн Руни: запомните это имя», — настаивал Клайв Тилдесли, комментируя великолепный гол 16-летнего мальчишки в ворота «Арсенала», у которого «Эвертон» не мог выиграть в течение 20 матчей.

Честно говоря, мы и не собирались забывать. Одним взрывным выстрелом в верхний угол ворот «канониров» он открыл себе путь на вершину, пообещав стать не только хорошим игроком, но и славным будущим английского футбола. Уже тогда он выглядел достаточно хорошо, чтобы покорить мир.

2. Яркий дебют

Хет-трик в стартовом матче за «Манчестер Юнайтед»

Руни забил со штрафного в ворота «Фенербахче» telegraph.co.uk

«Манчестер Юнайтед» заплатил 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы привести Руни к себе из Мерсисайда. Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за подростка. И если многие игроки на его месте пали бы под тяжестью ожиданий, Руни, в свою очередь, расцвел.

В своем первом же матче за новый клуб он оформил хет-трик в ворота «Фенербахче» в Лиге чемпионов. Особенно ярким событием стал тот великолепный дальний удар со штрафного.

Только взгляните на лица опытных Гари Невилла, Райана Гиггза и Габриэля Хайнце, когда новоприбывший подросток смело взялся за пробитие штрафного. Уже тогда они понимали, что стали свидетелями чего-то особенного.

3. Герой нации

Гол в ворота Хорватии на Евро-2004

Руни в составе сборной Англии telegraph.co.uk

На чемпионате Европы 2004 года 18-летний Руни заявил о себе с потрясающей силой. Выступать в футболке национальной командой не было проблемой для него, он играл без страха и переживаний, как будто все еще бегал по улицам Мерсисайда.

Гари Линекер Бывший форвард сборной Англии Один из наших величайших футболистов всех времен завершил карьеру. Для любого игрока это непростой момент, но Руни построил поистине прекрасную карьеру. Надеюсь, он добьется успеха вне поля с «Дерби Каунти». Он был невероятно хорош на Евро в Португалии в 2004 году. На самом деле, я думаю, что Англия выиграла бы турнир, если бы Руни не получил травму.

Наблюдая за его беззаботным блеском, когда он в одиночку уничтожил Хорватию на групповом этапе, многие фанаты убедили себя, что этот вундеркинд приведет сборную Англии к первому трофею с 1966 года. Этого не произошло. Он сломал плюсневую кость в четвертьфинале, и без него сборная ослабела.

4. Чудесный удар

Его точный выстрел с лета в матче с «Ньюкаслом»

Руни забил красивый гол «Ньюкаслу» telegraph.co.uk

У Уэйна Руни никогда не было недостатка агрессии. Он был страстным футболистом, им двигали на поле неистовая энергия и решительность. Гол в ворота «Ньюкасла» был показательным примером.

Возмущенный грязными действиями соперника, он не стеснялась покричать на судью, который ничего не замечал. А когда в одном из эпизодов мяч летел прямо ему на ногу, он без сомнений пробил по нему со всей силой.

5. Злодей нации

Удаление в матче против Португалии на ЧМ-2006

Руни получил красную карточку telegraph.co.uk

Иногда свирепая решимость Руни не шла ему на пользу. Например, в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2006 года, когда он ввязался в борьбу с центральным защитником сборной Португалии Рикарду Карвалью и зашел слишком далеко.

Рефери показал форварду красную карточку, побудив партнера Руни по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подмигнуть в камеру в заговорщическом восторге.

Когда Руни покинул поле, шансы сборной Англии на триумф снова исчезли вместе с ним. Он был очень важным звеном национальной команды.

6. Вершина в «Манчестер Юнайтед»

Победы в АПЛ и Лиге чемпионов в 2008 году

Руни с трофеем Лиги чемпионов telegraph.co.uk

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед», чтобы завоевывать трофеи. И он справлялся с заданием: пять титулов АПЛ, три Кубка лиги, один Кубок Англии, одна Лига Европы. Но из всех побед больше всего ему понравился триумф в Лиге чемпионов в 2008 году.

Алекс Фергюсон Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Руни — лучший бомбардир сборной Англии, лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», он провел фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Но это индустрия результатов. Он знает это лучше, чем кто-либо. Уэйн хорошо начал, он знает футбол. Надеюсь, он справится. После футбольной карьеры он стал довольно обеспеченным молодым человеком, поэтому ему, вероятно, не нужно идти в тренеры, чтобы заботиться о своей семье. Но он хочет этого, и это важно. Нет смысла становиться тренером, если тебя об этом попросили. Руни хотел быть тренером. Надеюсь, у него получится.

Вместе с Роналду и Карлосом Тевесом он уничтожил лучшие оборонительные линии Европы на пути к победе над «Челси» в Москве. В течение следующих восьми лет он осознал, что это была лучшая команда «Юнайтед» из тех, в которых он играл.

7. Размолвка с фанатами

Оскорбления в адрес болельщиков в 2010 году

Руни выругался на камеру telegraph.co.uk

Несдержанный Руни обрушил свою ярость на фанатов сборной Англии после ничьей с Алжиром на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, где англичане с треском провалились.

«Как же приятно, когда твои же фанаты тебя освистывают», — прорычал он прямо на камеру. Правда же заключалась в том, что болельщики вели себя достаточно сдержанно на фоне горестной игры как сборной в целом, так и самого Руни. И он знал это. Его реакция во многом была вызвана собственным разочарованием.

8. Тот гол в ворота «Сити»

Чудесная бисиклета в 2011 году

Руни забил бисиклетой telegraph.co.uk

«Манчестер Сити» в начале прошлого десятилетия все чаще стал выступать в роли вероятного претендента на то, что потеснить «Манчестер Юнайтед» с трона в Англии. У «горожан» были деньги, были качественные игроки и даже поддержка нейтральных болельщиков.

Однако Руни был полон решимости продемонстрировать, что у старого пса и его команды еще полно энергии. Чтобы доказать это он забил эффектный гол бисиклетой, напомнив о своем мастерстве, смелости и воинственности.

9. Рекордсмен сборной Англии

Превзошел Чарльтона в 2015 году

Руни в составе сборной Англии telegraph.co.uk

Еще с момента дебюта за сборную было очевидно, что у Руни есть все, чтобы стать великим английским футболистом на все времена. И статистика показывает, что он именно это и сделал.

Когда он забил в ворота команды Швейцарии, то опередил Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров «трех львов». 53 гола в 120 матчах — отличный показатель.

10. Рекордсмен «Манчестер Юнайтед»

253-й гол за «красных дьяволов»

Гол Руни в ворота «Сток Сити» telegraph.co.uk

Даже в упадочной команде «Манчестер Юнайтед» Руни все еще был способен оставить свой след. Как он это сделал в матче АПЛ со «Сток Сити», когда со штрафного с дальней дистанции поразил ворота соперника.

Маркус Рашфорд Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одному из величайших. Играть с тобой для меня было мечтой, ставшей явью. Поздравляю с такой невероятной карьерой. Хорошего отдыха.

Это был его 253-й гол в составе «Юнайтед». По этому показателю он опередил таких звезд, как Деннис Лоу, Бобби Чарльтон, Джордж Бест, Райан Гиггз и Эрик Кантона. Статистика, рекорды, трофеи — все это говорит нам об одном: Уэйн Руни был одним из величайших игроков английского футбола.