10 определяющих моментов в карьере Руни. Легенда «МЮ» завершила карьеру игрока

1. Мечта подростка
Гол за «Эвертон» в ворота «Арсенала» в 16 лет
«Уэйн Руни: запомните это имя», — настаивал Клайв Тилдесли, комментируя великолепный гол 16-летнего мальчишки в ворота «Арсенала», у которого «Эвертон» не мог выиграть в течение 20 матчей.
Честно говоря, мы и не собирались забывать. Одним взрывным выстрелом в верхний угол ворот «канониров» он открыл себе путь на вершину, пообещав стать не только хорошим игроком, но и славным будущим английского футбола. Уже тогда он выглядел достаточно хорошо, чтобы покорить мир.
2. Яркий дебют
Хет-трик в стартовом матче за «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» заплатил 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы привести Руни к себе из Мерсисайда. Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за подростка. И если многие игроки на его месте пали бы под тяжестью ожиданий, Руни, в свою очередь, расцвел.
В своем первом же матче за новый клуб он оформил хет-трик в ворота «Фенербахче» в Лиге чемпионов. Особенно ярким событием стал тот великолепный дальний удар со штрафного.
Только взгляните на лица опытных Гари Невилла, Райана Гиггза и Габриэля Хайнце, когда новоприбывший подросток смело взялся за пробитие штрафного. Уже тогда они понимали, что стали свидетелями чего-то особенного.
3. Герой нации
Гол в ворота Хорватии на Евро-2004
На чемпионате Европы 2004 года 18-летний Руни заявил о себе с потрясающей силой. Выступать в футболке национальной командой не было проблемой для него, он играл без страха и переживаний, как будто все еще бегал по улицам Мерсисайда.
Наблюдая за его беззаботным блеском, когда он в одиночку уничтожил Хорватию на групповом этапе, многие фанаты убедили себя, что этот вундеркинд приведет сборную Англии к первому трофею с 1966 года. Этого не произошло. Он сломал плюсневую кость в четвертьфинале, и без него сборная ослабела.
4. Чудесный удар
Его точный выстрел с лета в матче с «Ньюкаслом»
У Уэйна Руни никогда не было недостатка агрессии. Он был страстным футболистом, им двигали на поле неистовая энергия и решительность. Гол в ворота «Ньюкасла» был показательным примером.
Возмущенный грязными действиями соперника, он не стеснялась покричать на судью, который ничего не замечал. А когда в одном из эпизодов мяч летел прямо ему на ногу, он без сомнений пробил по нему со всей силой.
5. Злодей нации
Удаление в матче против Португалии на ЧМ-2006
Иногда свирепая решимость Руни не шла ему на пользу. Например, в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2006 года, когда он ввязался в борьбу с центральным защитником сборной Португалии Рикарду Карвалью и зашел слишком далеко.
Рефери показал форварду красную карточку, побудив партнера Руни по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подмигнуть в камеру в заговорщическом восторге.
Когда Руни покинул поле, шансы сборной Англии на триумф снова исчезли вместе с ним. Он был очень важным звеном национальной команды.
6. Вершина в «Манчестер Юнайтед»
Победы в АПЛ и Лиге чемпионов в 2008 году
Руни перешел в «Манчестер Юнайтед», чтобы завоевывать трофеи. И он справлялся с заданием: пять титулов АПЛ, три Кубка лиги, один Кубок Англии, одна Лига Европы. Но из всех побед больше всего ему понравился триумф в Лиге чемпионов в 2008 году.
Вместе с Роналду и Карлосом Тевесом он уничтожил лучшие оборонительные линии Европы на пути к победе над «Челси» в Москве. В течение следующих восьми лет он осознал, что это была лучшая команда «Юнайтед» из тех, в которых он играл.
7. Размолвка с фанатами
Оскорбления в адрес болельщиков в 2010 году
Несдержанный Руни обрушил свою ярость на фанатов сборной Англии после ничьей с Алжиром на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке, где англичане с треском провалились.
«Как же приятно, когда твои же фанаты тебя освистывают», — прорычал он прямо на камеру. Правда же заключалась в том, что болельщики вели себя достаточно сдержанно на фоне горестной игры как сборной в целом, так и самого Руни. И он знал это. Его реакция во многом была вызвана собственным разочарованием.
8. Тот гол в ворота «Сити»
Чудесная бисиклета в 2011 году
«Манчестер Сити» в начале прошлого десятилетия все чаще стал выступать в роли вероятного претендента на то, что потеснить «Манчестер Юнайтед» с трона в Англии. У «горожан» были деньги, были качественные игроки и даже поддержка нейтральных болельщиков.
Однако Руни был полон решимости продемонстрировать, что у старого пса и его команды еще полно энергии. Чтобы доказать это он забил эффектный гол бисиклетой, напомнив о своем мастерстве, смелости и воинственности.
9. Рекордсмен сборной Англии
Превзошел Чарльтона в 2015 году
Еще с момента дебюта за сборную было очевидно, что у Руни есть все, чтобы стать великим английским футболистом на все времена. И статистика показывает, что он именно это и сделал.
Когда он забил в ворота команды Швейцарии, то опередил Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров «трех львов». 53 гола в 120 матчах — отличный показатель.
10. Рекордсмен «Манчестер Юнайтед»
253-й гол за «красных дьяволов»
Даже в упадочной команде «Манчестер Юнайтед» Руни все еще был способен оставить свой след. Как он это сделал в матче АПЛ со «Сток Сити», когда со штрафного с дальней дистанции поразил ворота соперника.
Это был его 253-й гол в составе «Юнайтед». По этому показателю он опередил таких звезд, как Деннис Лоу, Бобби Чарльтон, Джордж Бест, Райан Гиггз и Эрик Кантона. Статистика, рекорды, трофеи — все это говорит нам об одном: Уэйн Руни был одним из величайших игроков английского футбола.