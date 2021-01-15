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    Зидан истощил «Реал» и поплатился

    Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетик
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    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
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    В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» проиграл «Атлетику» (1:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Атлетик» помешал очередному «Эль Класико»

    «Федерация футбола Испании внесла свой вклад в том, чтобы добиться классического финала за Суперкубок Испании, но "Реал", с другой стороны, этого не сделал. "Атлетик" заставил изменить планы, танцуя по центральному кругу с песнями по завершении долгого напряженного вечера, в который они заняли место Мадрида в воскресном финале против "Барселоны". И да, "место Мадрида" — правильное словосочетание», — пишет на страницах The Guardian Сид Лоу.

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    • «"Жеребьевка" в полуфинале позволяла развести "Реал" и "Барселону" до матча, который должен был стать ярким событием для федерации, даже если он будет проводиться на пустом стадионе в Андалусии, а не в Саудовской Аравии, как планировалось. Иногда футбол отказывается слушать, что ему делать, и именно поэтому так хорош. "Атлетик" и "Сосьедад" — два больших баскских соперника, которые в прошлом году выбили "Реал" и "Барселону" в Кубке Испании, но не сыграли в финале, отказавшись сделать это без своих фанатов, снова восстали против установленного порядка».

    Марселино тактически переиграл Зидана

    «Марселино возглавляет "Атлетик" всего 11 дней, и этот результат станет огромным толчком, поскольку его план на игру по нейтрализации "Реала" сработал. Лукас Васкес виноват в первом голе, поскольку легко отдал мяч Дани Гарсии, который нашел Рауля Гарсию, а уже тот открыл счет, после чего "Львы" удвоили преимущество с пенальти, когда снова ошибся Васкес, который сбил Иньиго Мартинеса, а Рауль Гарсия забил.

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    План игры Марселино был доведен до совершенства, поскольку "Реал" не смог найти выхода из арьергарда "Атлетика"", — рассуждает в колонке AS Альфредо Реланьо.

    'Ситуация могла быть хуже для Зидана, поскольку Муниаин упустил прекрасную возможность забить головой, но именно Сливочные доминировали во втором тайме, что стало заметно после замены Азара на Винисиуса после разочаровавшей игры бельгийца.

    Постоянно прогрессирующий Асенсио дважды угодил в стойку, прежде чем Бензема вернул Реал в игру, а Вальверде упустил отличный шанс сравнять счет. Было удивительно видеть, как Зидан заменил Модрича и Бензема, и баскам удалось удержать победу. Бильбаинцы идут в финал, а мадридцы наконец-то могут отправиться домой, пробыв в пути ровно неделю'.

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    • 'Атлетик' прервал безвыигрышную серию против 'Реала'

    'Марселино потерпел поражение со счетом 2:3 в своей первой игре против Барселоны в прошлую среду, и у нового главного тренера Львов вскоре будет возможность отомстить [в финале Суперкубка Испании]. Атлетик был великолепен в первом тайме, и, хотя несколько устал после перерыва, когда Реал оказывал давление, все же сумел завершить серию из 11 матчей без побед над королевским клубом', — отмечает в отчете Goal.com Питер Томпсон.

    'У мадридцев был 21 удар против восьми у соперника, но только шесть из них попали в створ, а 13-й гол Бензема в сезоне оказался напрасным. Между тем, Рауль Гарсия, возможно, приближается к закату своей карьеры в возрасте 34 лет, но ему явно есть что предложить. Помимо эффективной результативности, он выиграл шесть верховых единоборств, сделал 41 касание и был занозой в защите мадридцев, чем принес победу своей команде'.

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    • Зидану аукнулось отсутствие ротации

    'Незадолго до Рождества Зидан остановился на одном стартовом составе, которому он мог доверять, что принесло ему положительные результаты, но нежелание француза отойти от этого привычного состава привело к истощению игроков, и все заплатили цену в Суперкубке Испании.

    Стоит отметить, сколько матчей сыграли некоторые из звезд клуба: Куртуа играл в каждом поединке, Варан пропустил всего 90 минут за весь сезон, а Лукас Васкес провел 16 матчей кряду в основе', — пишет на страницах Marca Пабло Поло.

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    • 'Кроос сыграл 14 встреч кряду, и Зидан положился на трио полузащитников Каземиро, Модрича и немца, которые помогли несколько раз выиграть Лигу чемпионов. Реальность такова, что француз забыл о таких исполнителях, как Милитао, Одриосола, Эдегор и даже Марсело. Винисиус и Вальверде потеряли место в основе, а Родриго травмировался.

    Рулевой Сливочных так долго вносил минимальные изменения, но теперь он начинает платить за это, в признался на пресс-конференции, и если Реал хочет выиграть трофеи в этом году, Зизу нужно будет использовать свой состав, а не только его основу'.

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