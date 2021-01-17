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    «Челси» перевел дух, но прогресса все еще нет

    Реакция прессы на матч «Фулхэм» — «Челси»

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    «Челси» вырвал победу у «Фулхэма»
    «Челси» вырвал победу у «Фулхэма»
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    В рамках 19-го тура АПЛ «Фулхэм» проиграл «Челси» (0:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Игра «Челси» не изменилась к лучшему

    «Со временем станет ясно, станет ли эта победа поворотным моментом для "Челси". Однако вызывает беспокойство то, что она просто замаскировала недостатки в управлении игрой Фрэнком Лэмпардом.

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    • Задача заключалась в том, чтобы сломить "Фулхэм" после того, как удаление Энтони Робинсона превратило вторую половину в борьбу обороны против атаки, и давление на Лэмпарда росло до того, как Мейсон Маунт снял напряжение, придав решительности, которой практически не было в атакующей игре гостей», — пишет на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

    «Еще одна экспертиза была на повестке дня, прежде чем Маунт применил прекрасную технику, чтобы забить ударом с лета низом за 12 минут до конца матча, обеспечив Лэмпарду вторую победу в семи турах.

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    Действуя безыдейно, "Челси" проводил много времени в рейдах, которые приводили лишь к тупику. "Синие" проявляли расточительность, когда открывались ударные позиции, и, хотя их терпение в конце концов было вознаграждено, проблемы "Челси" в использовании своего численного преимущества вызывали беспокойство».

    Удаление помешало «Фулхэму» набрать очки

    «Удаление Робинсона произошло во время лучшего периода в игре "Фулхэма" — точнее, в конце этого периода. Три из пяти ударов в первом тайме были нанесены за пять минут до несвоевременного подката американского защитника на Аспиликуэте. Некоторые спорили, была ли красная карточка заслуженной, но в современную эпоху он был достаточно опасным, чтобы оправдать удаление», — отмечает в отчете BBC о поединке Эмлин Бегли.

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    • «Для "Дачников" это были катастрофические три минуты, потому что Иван Кавалейро только что упустил свой лучший шанс в матче, когда, оставшись без опеки на 11-метровой отметке, пробил выше с передачи Кенни Тете. Когда казалось, что гости близки к своей шестой ничьей кряду в Премьер-лиге, Ареола не смог справиться с подачей Чилуэлла, и Маунт забил».

    Маунт спас Лэмпарда, Вернер снова разочаровал

    «Совершенно естественно, что человек, которому Фрэнк Лэмпард доверял, возможно, больше, чем кому-либо другому, пришел на помощь главному тренеру "Челси" в трудную минуту.

    Это был первый гол Маунта в АПЛ с 26 сентября и награда для игрока, который проявил наибольшее усилие, сделал в общей сложности семь ключевых передач и совершил восемь подач — больше, чем любой другой игрок на поле. В итоге, именно воспитанник "Синих", место которого в команде часто ставится под сомнение, принес победу», — рассказывает Джеймс Олли в материале ESPN.

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    • «Лэмпард почувствовал облегчение, что "Челси" сумел выиграть, но у Вернера еще было время напомнить всем о своей ужасной форме, вырвавшись в добавленное время на ударную позицию, но безнадежно пробил мимо.

    Его последний гол в чемпионате был забит 7 ноября, Хаверц — самый дорогой летний трансфер "Челси" в 71 млн фунтов из общих 220 млн — остался неиспользованной заменой. Во вторник лондонцы должны коллективно улучшить свои показатели в матче с "Лестером", и, возможно, тогда некоторые из этих тренировок дадут результат».

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    • «Челси» все еще в поисках стиля

    «"Челси", похоже, все еще ищет свой стиль, по-прежнему надеясь, что что-то встанет на свои места. Решение поставить Жиру в в центре нападения вместе с Пулишичем и Зиешем по обе стороны от него стало последним поворотом атакующих планов "Челси" — 13-е различное сочетание форвардов в 18 поединках Премьер-лиги.

    Некоторые из них можно объяснить травмами и болезнями, а отчасти это показывает количество вариантов, имеющихся в распоряжении Лэмпарда, что является признаком здоровой ротации», — анализирует в материале Sky Sports Адам Бейт.

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    • «Но это также свидетельствует о том, что тренер все еще пытается найти правильную формулу в атаке, и этот поиск продолжается.

    "Челси" будет по-прежнему вне топ-6 лиги, когда во вторник вечером отправится в гости к "Лестеру", но лондонцы недалеко. Если они хотят обойти тех, кто их опережает, им нужно будет сделать больше, чем просто карабкаться вверх. В своей игре им нужно будет отыскать настоящий наплыв, который пока от них ускользает».

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