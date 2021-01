Ничья в пользу «Сити». «Ливерпуль» снова не забил, а «МЮ» опять не проиграл в гостях

ESPN подводит итоги матча:

«Голкиперы Давид де Хеа и Алиссон были героями матча, в котором "Ливерпуль" и "МЮ" сыграли в захватывающую ничью. Игра получила статус такой, которая имеет большое значение в борьбе за чемпионство АПЛ в этом сезоне — встречались команды, занимающие первое и третье места. Однако такого счета можно было ожидать, так как три из пяти последних встреч команд на "Энфилде" завершились без забитых голов.

"Ливерпуль" больше владел мячом, нанес больше ударов, но "МЮ" контролировал защиту и угрожал сопернику на контратаках.

Этот результат — в пользу "Ман Сити", который разгромил "Кристал Пэлас", поднялся на второе место и еще имеет матч в запасе, чтобы обойти "МЮ".

В первом тайме у обеих команд было много шансов, чтобы забить. "Ливерпуль" нанес 10 ударов по воротам соперника и выглядел лучше в первые 30 минут, но в концовке тайма команда Уле-Гуннара Сульшера вернулась в игру. Во втором тайме все продолжилось в том же духе. Роберто Фирмино был близок к тому, чтобы забить, незадолго до истечения часа игры, но ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы успешно замкнуть подачу Энди Робертсона.

У "МЮ" лучший шанс в игре был на 74-й минуте, когда Люк Шоу прострелил от края штрафной после паса Маркуса Рашфорда. Бруну Фернандеш замыкал, но пробил прямо в Алиссона. На другом конце поля поработать пришлось Де Хеа, который справился с ударом Тьяго в верхний левый угол ворот.

В результате серия "Ливерпуля" без побед на "Энфилде" увеличилась до четырех голов — это самый продолжительный отрезок с февраля 2017 года. Кроме того, "Ливерпуль" не смог забить в третьем подряд матче АПЛ. А "МЮ" продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей в АПЛ и пока остается на вершине таблицы».

Автор BBC Фил Макналти — о форме, в которой находится «Ливерпуль».

«Слишком часто атаки "Ливерпуля" заканчивались неосторожными пасами или бесцельными навесами. И чем дольше длилась такая игра, тем больше "Юнайтед" выглядел наиболее вероятным победителем матча.

В итоге "Ливерпуль" провел уже четвертый матч без победы после того, как разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 7:0. Садио Мане и Мохамед Салах сидят на сухом пайке, а влияние Роберто Фирмино было настолько минимальным, что в конце он и вовсе был заменен, когда хозяева пытались забить.

Такая хорошая команда, как "Ливерпуль", не будет оставаться в таком положении слишком долго, но нет сомнений, что сейчас у них есть проблемы с формой и искрой. Тот факт, что это их самая длинная безголевая серия в лиге с февраля по март 2005 года, говорит о многом».

3 — Liverpool have failed to score in three straight @premierleague games for the first time since March 2005, whilst they are only the third different reigning PL champion to do so after Arsenal in 1998-99 & Leicester in 2016-17. Defused. #LIVMNU pic.twitter.com/xgtAZAcCrz