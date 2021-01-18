Ничья в пользу «Сити». «Ливерпуль» снова не забил, а «МЮ» опять не проиграл в гостях

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в 19-м туре чемпионата Англии — 0:0. Что пишут о матче британские СМИ?

Зрелищная ничья

ESPN подводит итоги матча:

«Голкиперы Давид де Хеа и Алиссон были героями матча, в котором "Ливерпуль" и "МЮ" сыграли в захватывающую ничью. Игра получила статус такой, которая имеет большое значение в борьбе за чемпионство АПЛ в этом сезоне — встречались команды, занимающие первое и третье места. Однако такого счета можно было ожидать, так как три из пяти последних встреч команд на "Энфилде" завершились без забитых голов.

"Ливерпуль" больше владел мячом, нанес больше ударов, но "МЮ" контролировал защиту и угрожал сопернику на контратаках.

Этот результат — в пользу "Ман Сити", который разгромил "Кристал Пэлас", поднялся на второе место и еще имеет матч в запасе, чтобы обойти "МЮ".

В первом тайме у обеих команд было много шансов, чтобы забить. "Ливерпуль" нанес 10 ударов по воротам соперника и выглядел лучше в первые 30 минут, но в концовке тайма команда Уле-Гуннара Сульшера вернулась в игру. Во втором тайме все продолжилось в том же духе. Роберто Фирмино был близок к тому, чтобы забить, незадолго до истечения часа игры, но ему не хватило нескольких сантиметров, чтобы успешно замкнуть подачу Энди Робертсона.

У "МЮ" лучший шанс в игре был на 74-й минуте, когда Люк Шоу прострелил от края штрафной после паса Маркуса Рашфорда. Бруну Фернандеш замыкал, но пробил прямо в Алиссона. На другом конце поля поработать пришлось Де Хеа, который справился с ударом Тьяго в верхний левый угол ворот.

В результате серия "Ливерпуля" без побед на "Энфилде" увеличилась до четырех голов — это самый продолжительный отрезок с февраля 2017 года. Кроме того, "Ливерпуль" не смог забить в третьем подряд матче АПЛ. А "МЮ" продлил свою беспроигрышную серию до 12 матчей в АПЛ и пока остается на вершине таблицы».

«Ливерпуль» — «МЮ» twitter.com/lfc

«Ливерпуль» испытывает проблемы

Автор BBC Фил Макналти — о форме, в которой находится «Ливерпуль».

«Слишком часто атаки "Ливерпуля" заканчивались неосторожными пасами или бесцельными навесами. И чем дольше длилась такая игра, тем больше "Юнайтед" выглядел наиболее вероятным победителем матча.

В итоге "Ливерпуль" провел уже четвертый матч без победы после того, как разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 7:0. Садио Мане и Мохамед Салах сидят на сухом пайке, а влияние Роберто Фирмино было настолько минимальным, что в конце он и вовсе был заменен, когда хозяева пытались забить.

Такая хорошая команда, как "Ливерпуль", не будет оставаться в таком положении слишком долго, но нет сомнений, что сейчас у них есть проблемы с формой и искрой. Тот факт, что это их самая длинная безголевая серия в лиге с февраля по март 2005 года, говорит о многом».

3 — Liverpool have failed to score in three straight @premierleague games for the first time since March 2005, whilst they are only the third different reigning PL champion to do so after Arsenal in 1998-99 & Leicester in 2016-17. Defused. #LIVMNU pic.twitter.com/xgtAZAcCrz — OptaJoe (@OptaJoe) January 17, 2021

Фернандеш разочаровал

Автор Goal.com Джо Райт отмечает неудачное выступление Бруну Фернандеша:

«Это было на удивление слабое выступление в исполнении Бруну Фернандеша, который на этой неделе стал первым игроком, получившим четыре награды лучшему футболисту месяца в АПЛ за один календарный год.

Его точность передач была неутешительной — всего 58%. Ему не удалось реализовать один из двух стопроцентных моментов "МЮ". И он был заметно рассержен, когда в конце игры его заменили на Мэйсона Гринвуда».

Бруну Фернандещ в матче с «Ливерпулем» twitter.com/lfc

«Ливерпуль» — в яме, «МЮ» — на правильном пути

Автор The Guardian Дэвид Хитнер рассказывает о разных ситуациях, в которых оказались соперники:

«Ливерпуль» набрал 14 очков в девяти последних матчах и не выиграл в четырех последних (3 ничьи и 1 поражение). В январе прошлого года «Ливерпуль» обыграл «МЮ» со счетом 2:0, увеличив отрыв от манкунианцев до 30 очков. Но как раз с тех пор «Юнайтед» не проигрывает на выезде в АПЛ. И хотя некоторые из их результатов в этом сезоне, мягко говоря, не впечатляли, уверенность в своих силах у них неуклонно росла.

«МЮ» до сих пор не обыграл соперника из «Большой шестерки» и даже не забил никому из топ-клубов АПЛ с игры. А их единственным голом в пяти матчах был пенальти Фернандеша в разгромном поражении в матче против «шпор». Однако при этом у них 10 побед и 4 ничьи в последних 15 матчах. И это является неопровержимым доказательством того, что Сульшер и его команда — на правильном пути«

Тьяго и Шоу — лучшие игроки матча

Издание Squawka.com по итогам матча выставило игрокам оценки. Наивысшие баллы (9) получили Тьяго Алькантара и Люк Шоу:

"Тьяго Алькантара — 9. Дамы и господа, Тьяго прибыл. Он был на голову выше любого игрока в центре поля. Очень легко уклонялся от прессинга, отдавал проницательные передачи и способствовал защите. Он даже совершил несколько фолов и не получил желтую карточку в стиле Фернандиньо. Этот человек излучает класс и контроль, и 'МЮ' не мог с этим справиться.

Нет ничего, что Тьяго не мог бы сделать. Жаль, что на матче не было фанов, которые могли бы вживую увидеть его дебют на 'Энфилде'. Потому что это стоило ожидания. Тьяго меняет игру, и этот матч показал, насколько серьезно он может доминировать над соперником.

Тьяго Алькантара twitter.com/lfc

Люк Шоу — 9. Совершенно великолепный перфоманс Люка Шоу. Он был выдающимся игроком в составе 'Манчестер Юнайтед'. Шоу просто запер Мохамеда Салаха на замок и никогда не выпускал его. Когда приходилось, он также справлялся с Роберто Фирмино и Джерданом Шакири, а также создавал хорошие моменты благодаря прекрасным рывкам и кроссам.

Шоу был просто великолепен, и если ему удастся сохранить этот уровень, то 'Манчестер Юнайтед', возможно, наконец получит левого защитника мирового уровня, которого они надеялись увидеть, подписывая контракт много лет назад".

Комментарии тренеров

BBC приводит послематчевые комментарии Юргена Клоппа и Уле-Гуннара Сульшера:

Сульшер: "Ливерпуль" — хорошая команда, сейчас у них есть проблемы с травмами, но мы не воспользовались этим. Я чувствовал, что по ходу матча мы становились все сильнее, и были ближе к победе. Мы были немного разочарованы игрой, не только результатом. В первом тайме были недостаточно хороши, чтобы доставить сопернику проблемы. Однако мы хорошо оборонялись, не позволяя создать моменты им. Думаю, мы все были немного разочарованы началом».

Клопп: «Игра была хорошей. Первая половина в нашем исполнении была очень хорошей. Учитывая все, что говорилось перед матчем — что "МЮ" на ходу, а у нас проблемы, я доволен такой игрой. Мы старались и во втором тайме, но нельзя забывать про "МЮ" с той контратакующей угрозой, которую они несут весь матч. У них было два хороших момента, но и у нас были шансы. Но, безусловно, у нас есть возможности для улучшения игры».

Цифры матча

Sky Sports подводит статистические итоги поединка:

«Ливерпуль» не забил в трех последних матчах АПЛ, что является их самой продолжительной такой серией с марта 2005 года, когда они также не забивали в трех играх.

«Ливерпуль» и «МЮ» трижды сыграли вничью на «Энфилде» в последних пяти сезонах — это столько же, сколько за предыдущие 48 лет.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в гостях уже в 16 матчах подряд (12 побед, 4 ничьи). Только однажды они не проигрывали больше — 17 матчей до сентября 1999 года.

«Ливерпуль» не проигрывает в последних 68 играх Премьер-лиги на «Энфилде», заработав 178 из возможных 204 очков за этот период.

«Манчестер Юнайтед» — первая команда, которая не позволила «Ливерпулю» забить на «Энфилде» в матче АПЛ после «Манчестер Сити» в октябре 2018 года — с тех пор мерсисайдцы забивали дома в 43 играх.

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» не проигрывал во всех семи играх Премьер-лиги на «Энфилде», когда встречался с командой, находящейся на вершине таблицы (В3 Н4).

«Ливерпуль» является третьим действующим чемпионом, не сумевшим забить в трех матчах лиги подряд, после «Арсенала» в 1998-99 годах (три игры) и «Лестер Сити» в 2016-17 годах (шесть игр).

Маркус Рэшфорд пять раз попадал в офсайд в этом матче. Это чаще всех игроков АПЛ в этом сезоне и чаще всех игроков МЮ со времен Робина ван Перси (6) против «шпор» в январе 2013 года.