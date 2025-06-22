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    «Ювентус» — «Видад». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча второго тура группы G

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    Кенан Йылдыз
    В Филадельфии «Ювентус» сыграет с маррокканским «Видадом». Командой, которая выходит на поле с единственной целью — переписать свою клубную историю и впервые подарить Марокко победу на Клубном чемпионате мира. Для «Юве» на кону не только три очка, но и право остаться в игре с другими европейскими грандами. Следить за ходом матча можно вместо с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    18:35 Судейская бригада матча: Главный арбитр — Саид Мартинес. Ассистенты главного — Уолтер Лопес и Кристиан Рамирес. Четвертый арбитр — Нин Ма. Арбитр ВАР — Эрик Миранда, ассистент ВАР — Шон Эванс.

    До матча

    18:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    «Ювентус»: Ди Грегорио, Байо, Келли, Калюлю, Камбьязо, Савона, Маккенни, Тюрам Юльен, Консейсау, Йылдыз, Коло Муани.

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    «Видад»: Бенабид, Муфид, Бутуй, Муфи, Мейерс, Феррейра, Мубарик, Земрауи, Лорч, Обенг, Амрабат.

    «Ювентус»

    Для «Ювентуса» этот Клубный чемпионат мира — не просто турнир в череде летних турне. Для туринского клуба это шанс напомнить миру и самим себе, что «старая синьора» ещё жива и способна на что-то великое, несмотря на все скандалы и скромные сезоны в Серии А.

    5:0 над «Аль-Айном» — отличное начало. Рандал Коло Муани и энергичный Франсиску Консейсау оформили по дублю, юный Кенан Йылдыз снова доказал, что ему по плечу большие сцены, а Игор Тудор мог спокойно улыбнуться в камеру: «Пока всё идёт по плану».

    Но планы хороши лишь до первого реального сопротивления. Следующий рубеж — «Видад», команда, для которой каждая минута на этом турнире на вес золота

    «Видад»

    Для «Видада» Клубный чемпионат мира всегда был сценой, куда хотелось попасть и где не получалось выиграть. Два раза приезжали — ничего не выиграли. На этот раз вышли снова, после победы в Лиге чемпионов КАФ три года назад, и снова всё выглядит тяжело: «Манчестер Сити» показал разницу в классе без лишних слов.

    Но нельзя сказать, что марокканцы сдались без боя — даже против Гвардиолы команда из Касабланки создавала моменты и успела заявить о себе как минимум дерзостью и парой острых проходов в штрафную англичан.

    Сейчас сценарий прост: либо цепляешься за очки против «Ювентуса» и остаёшься в игре, либо матч с «Аль-Айном» превращается в бессмысленную формальность.

    Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 3.00.

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