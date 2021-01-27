«Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить

«Ливерпуль» одержал одну победу в семи прошлых матчах всех турнирах, из-за чего выпал из зоны Лиги чемпионов и вылетел из Кубка Англии. Разбираемся, что происходит с командой, и сможет ли она решить проблемы.

Нападающие потеряли энергию и уверенность в себе

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» 7:0 в конце декабря. Команда забила больше всех мяче в АПЛ, но четыре матча в чемпионате и 87 ударов без голов вызвали серьезные опасения по поводу ранее грозной атаки команды.

Очевидно, что «Ливерпуль» слишком полагается на свою тройку основных нападающих, которые постоянно играют, и это уже стало проблемой — особенно, если учесть Мохамед Салах и Садио Мане не показывают былую форму, тогда как Роберто Фирмино испытывает потенциально более тревожный спад в игре.

Бразильский нападающий нанес 16 ударов во время голевой засухи «Ливерпуля», и ужасные промахи в поединках с «Манчестер Юнайтед» и «Бернли» привели к критике его техники в стадии завершения голевых моментов.

Он никогда не был столь плодовитым, как Салах и Мане — Фирмино почти провел весь чемпионский сезон «Ливерпуля», не забив на своем поле, но статистика показывает, что он больше не управляет знаменитым контрпрессингом коллектива и отбором мяча перед чужими воротами. Раньше ему приходилось разжигать атаки, но теперь эта машина в нападении больше не работает.

Юрген Клопп жаловался на те решения, которые принимают его атакующие игроки, как то несмелость при нанесении ударов или Салах, который все меньше успешно обыгрывает визави один в один — падение уверенности и резкости бросается в глаза.

Потому решение немецкого тренера выпустить Диогу Жоту в уже не имевшем турнирного значения матча против «Мидтъюлланда» дорого ему обходится. Травма, которую получил португалец на последних минутах той игры Лиги чемпионов, лишила «Ливерпуль» не только своего форварда в хорошей форме, но и возможности предоставить отдых и ротировать Салаха, Фирмино и Мане.

Дивок Ориги и другие альтернативы Клоппа в атаке просто не соответствуют нужному уровню, в то время как полузащита мерсисайдцев никогда не обеспечивала большого количества голов. Тройка атаки клуба подняла его на невероятные высоты — но теперь они впервые испытывают проблемы.

Спад в игре Алексендера-Арнольда

Помимо три форвардов, определяющей частью наступления «Ливерпуля» в последние сезоны была поддержка крайних защитников Трента Александера-Арнольда и Энди Робертсона. За последние три сезона на счету пары 55 ассистов, и только Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити» создал больше голов за этот же период.

Но на правом фланге Александеру-Арнольду не удается достичь того уровня, которого он так впечатляюще добился на протяжении большей части своей молодой карьеры. В обороне он выглядит еще менее уверенно, в то время как на впереди у него всего одна результативная передача в АПЛ с сентября. Показатель создания моментов с его стороны снизился почти на треть.

В матче с «Бернли» фулбек сделал 22 подачи — максимум, которым он когда-либо отличался за один матч, и лишь раз нашел им партнера по команде. Это статистика, которая зависит не только от него — ему нужно, чтобы адресат этих пасов был готов их принимать, — но она показывает, что в атакующей группе, которая была столь плодотворна, игра не идет.

У левого защитника Энди Робертсона показатели по передачам и точности навесов остаются на высоте. В то время как Александр-Арнольд создал всего три явных момента для своих партнеров по команде, шотландец занимает пятое место в АПЛ по этому показателю с восемью ассистам.

Несмотря на то, что он упустил два хороших момента против «Манчестер Юнайтед», Робертсон остается надежным игроком. Но его партнер на правом фланге уступает его лучшим показателям.

Травма ван Дейка создала эффект домино

Само собой разумеется, что потеря футболиста года негативно скажется на вашем сезоне. Травма Вирджила ван Дейка в октябре может стать ключевым моментом в нынешней гонке за титул, но, возможно, ее влияние ощущалось больше в центре поля, чем в обороне.

Фабиньо авторитетно отыграл в защите — его ошибка в эпизоде с голом «Бернли» была редким явлением, и «Ливерпуль» справился лучше, чем многие ожидали, учитывая дополнительные травмы Джо Гомеса и частое отсутствие Жоэля Матипа.

Фактически, в этом сезоне они пропускают меньше ударов за игру (8,2), чем в прошлом (9), и пропустили всего 13 голов в 21 поединке после того злополучного дерби, когда травму получил ван Дейк.

Но нет сомнений, что влияния Фабиньо в полузащите не хватает. Он не играл там после матча с «Эвертоном», и хотя Клопп попробовал в центре обороны молодых Ната Филлипса и Риса Уильямса, ни один из них не получил полного доверия из-за ненадежного выступления.

В то время как оборону удалось исправить, как и ожидалось, в полузащите появилась пробоина, создав влияние на всю игру команды. Клопп постоянно менял свою полузащиту: Хендерсон, Вейналдум и Кертис Джонс чаще всего выходили в основе после той ничьей против «Эвертона», но только пять раз в Премьер-лиге.

Клопп пробовал Милнера, Кейта и Минамино, пытаясь найти ту интенсивность, которой им сильно не хватало. Возвращение Тьяго после травмы дает немцу еще один вариант в центре поля, но команде по-прежнему не хватает стабильности и упорства полузащиты, которые отличали их чемпионскую кампанию — общий успех в дуэлях хавбеков снизился с 51,5 процента до 47 процентов.

Это отсутствие резкости в полузащите еще более остро почувствовалось, когда капитан Хендерсон также отошел в оборону вместе с Фабиньо в недавних играх с «Саутгемптоном» и «МЮ». Возвращение Матипа против «Бернли» не привело к возвращению Фабиньо в полузащиту, но этот переход может произойти, когда защитник наберет форму.

«Ливерпулю» предоставляют меньше пространства

Почти в каждом послематчевом интервью после невыигрышного результата Клопп ссылался на глубоко севшую защиту соперника. Конечно, в этом нет ничего нового. Большие команды годами сталкиваются с низкими оборонительными блоками, но становится ли эта тактика более распространенной в АПЛ? И почему «Ливерпуль» острее переживает это в этом сезоне?

Очевидно, что отстоять титул труднее, чем выиграть его. Став чемпионом, «Ливерпуль» становится командой, которую все хотят победить, или, скорее, командой, которую нужно остановить. Потому соперники с большей радостью позволяют «Красным» владеть мячом и находиться всем составом за линией мяча — средний показатель его владения немного вырос (с 63,5 процента до 65 процентов), но они выступают лучше всего, когда меньше владеют сферой.

Победы над «Лестером» (56 процентов владения мячом), «Вулверхэмптоном» (60), «Челси» (61) и даже «Кристал Пэлас» (64), с 16 забитыми голами, попали в нижнюю половину таблицы владения мячом «Ливерпулем» этого сезона. Недавняя плохая форма — поражения от «Саутгемптона» (67) и «Бернли» (71) и ничьи против «Фулхэма» (75), ВБА (78) и «Ньюкасла» (73) — все это верхняя половина таблицы.

Из-за указаний меньше врываться в чужие редуты, быстрые контратаки «Ливерпуля» в этом сезоне снизились почти вдвое по сравнению с прошлой кампание, и если в прошлом сезоне коллектив был лучшим в АПЛ по прямым атакам, перед поединком с «Бернли» он был всего лишь 12-м.

Хотя Клопп прав, говоря, что команды глубоко садятся в обороне против «Ливерпуля» — и, возможно, в этом сезоне, брольше — это не должно вызывать удивления. Проблема мерсисайдцев заключается в том, что им не удается ее взламывать.

Команде изменяет везение и не хватает веры в себя

«Это не катастрофа», — заявил Клопп, когда его спросили о падении формы «Ливерпуля» перед поражением от «Бернли», и здесь важно не переборщить с критикой. Единственный дополнительный гол в последних четырех матчах чемпионата дал бы «Ливерпулю» еще шесть очков и удержал бы его на вершине таблицы.

Показатель ожидаемых голов в последних пяти поединках лиги у «Ливерпуля» 7,2, но забивал он только один раз. В последних четырех турах «Красные» упустили шесть явных моментов, а значит общая картина вполне могла быть иной. И как бы сложился матч против того же «Бернли», если бы Ориги, выходя один на один с вратарем, попал в сетку, а не стойку?

Эти небольшие нюансы могут сильно повлиять на ситуацию. Они не умаляют ряд более глубоких проблем команды, которые начинают появляться, но, как заявил легенда мерсисайдцев Грэм Сунесс в эфире Sky Sports, чуть больше удачи помогло бы скрыть изъяны на большее время.

Голы в концовке матчей также сыграли важную роль в победах в прошлом сезоне. В дуэлях с «Лестером», «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном», «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» и «Норвичем» все было так. На «Олд Траффорд» также был важный гол от Адама Лалланы против «Манчестер Юнайтед», который принес ничью 1:1.

Но эта неослабевающая энергия в конце игры, эта вера и драйв, необходимые для того, чтобы в конечном итоге преодолеть насыщенные редуты соперника, сейчас попросту отсутствуют. «Ливерпуль» забил девять мячей в последние 15 минут первых 14 туров этого сезона. Этот разящий удар в эндшпиле просто исчез.

«Ливерпуль» постепенно движется к концу цикла

Сезон в Премьер-лиге приближается к своей второй половине, и обратный отсчет для того, чтобы «Ливерпуль» отстоял титул, пошел. Клубу нужно быстро реагировать.

Возможно, в ближайшие дни в команде появится новый центрбек. В противном случае, Фабиньо должен справиться с задачей закрыть проблему в этой линии, с чем он справляется. Финансовые потери, к которым привела пандемия, восстановятся, когда та утихнет, и фанаты вернутся на «Энфилд».

Тиаго Алькантара тяжело начал сезон, но он слишком хорош, чтобы не добиться успеха в долгосрочной перспективе. То же самое касается и крайних защитников. Практически все явно неотложные кризисы, с которыми сталкивается «Ливерпуль», вероятно, исчезнут в течение следующего полугода. Но тот самый былой драйв — как только все это произойдет, восстановить его будет труднее.

Судя по всему, клуб постепенно подходит к той точке, когда ему придется взяться за перестройку состава, отпуская стареющих лидеров и подписывая их молодых сменщиков. Неизвестно, готов ли будет к этой задаче сам Юрген Клопп, которому, возможно, хочется поработать в Испании или Италии, если он устал от стрессовости английской Премьер-лиги.

По крайней мере, «Красным», скорее всего, придется переждать какое-то время без особых успехов, чтобы проголодаться за большими победами. Нынешний «Манчестер Сити», который ранее уже заставлял конкурента тянуться за собой, чтобы стать чемпионом, и здесь демонстрирует для «Ливерпуля» ориентир для наследования.