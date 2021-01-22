«Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома

«Ливерпуль» в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Бернли» со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти от Эшли Барнса на 83-й минуте.

Несмотря на то, что «красные» остаются самой результативной командой лиги, в четырех последних матчах они не смогли забить ни одного мяча.

Подопечные Юргена Клоппа расположились на четвертом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Теории упадка

Обозреватель The Telegraph Крис Баскомб поразмышлял на тему того, почему результаты «Ливерпуля» пошли на спад.

«Четырехлетняя беспроигрышная серия "Ливерпуля" на своем поле подошла к концу, а вместе с ней, возможно, подошла к концу и защита титула.

Безразличные результаты "Ливерпуля" породили бесчисленное количество теорий относительно того, откуда взялся этот упадок. Наиболее очевидный ответ заключается в том, что во время пандемии футбол в целом был низкого качества.

Также можно указать на отсутствие центрального защитника, который изменил ход истории на "Энфилде".

Однако есть и дополнительные теории. Мы не можем игнорировать тревожно непоследовательный период для некогда смертоносной тройки нападающих. В полузащите также наблюдается изменение стиля, когда опорой выступает Тьяго Алькантара, а не Хендерсон и Фабиньо. Да и Жоржиньо Вейналдум взял на себя большую часть работы в центре поля. Его силы могут полностью иссякнуть к тому времени, когда он станет свободным агентом.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Настоящий удар в лицо. Ответственен за это я — вот самое простое объяснение. Мы много владели мячом, создали несколько моментов, но не реализовали. Из-за этого в матче ничего не было решено, а вот они заработали пенальти. Алиссон сказал мне, что не трогал игрока, но я сам не видел. Были приняты неверные решения в определенный момент. Мы совершили три заброса в штрафную, старались довести мяч до кого-нибудь из наших футболистов, но не сумели. Расставить парней по верным позициям, убедиться, что все хорошо, — моя работа. Это жесткое поражение, которое нелегко объяснить. Мои парни не из тех, кто после 7:0 расслабился бы. Они усердно работали, но не добились результата. Если что-то не получается, надо стараться усерднее, чаще, дольше. Проиграть этот матч было нелегко, но нам это удалось. Дело не в том, чтобы кого-нибудь сейчас обвинить. Надо разобраться с проблемами вместе, чем мы и займемся. В футболе дается не так много времени. Прямо сейчас мы и не помышляем о гонке за титулом АПЛ.

Кроме того, существует нежелание крайних защитников действовать в стиле вингеров, когда у них нет прикрытия со стороны лучшего защитника мира — Вирджила ван Дейка», — подчеркивает Баскомб.

Клоппу нужна свежая кровь

Журналист Mirror Дэйв Мэддок пришел к выводу, что «Ливерпулю» нужно активно поработать на трансферном рынке, чтобы спасти сезон.

«Это поражение вызывает шок во всем футбольном мире, и не только потому, что оно завершило вторую по продолжительности домашнюю беспроигрышную серию в истории Премьер-лиги. Оно также сняло ауру величия с этой команды.

Как образом "красные" смогли пройти путь от одной из самых доминирующих команд в истории футбола до нынешней тени самих себя — одна из самых сложных загадок футбола.

"Ливерпуль" действительно переживает сокрушительную потерю веры и идентичности. Их уверенность подорвана полным отсутствием угрозы у чужих ворот. Очевидно, что все нынешние проблемы угрожают не только шансам на титул, но и перспективам попасть в четверку лучших.

Шон Дайч Главный тренер «Бернли» Когда играешь с таким соперником, да еще в гостях, нужно прикладывать неимоверные усилия, и наши игроки потрудились на славу. У «Ливерпуля» были моменты, но не стопроцентные. Радует, что удалось забить, да еще с пенальти — нас ими не балуют! Парадокс АПЛ в том, что мы до этого потерпели два поражения в матчах, в которых играли хорошо. А сегодня внезапно абсолютно иная картина. Вот такие казусы в Премьер-лиге. Если бы мы сегодня проиграли, то все бы сказали: «У "Бернли" кризис». Я к этому привык и не обращаю внимания на разговоры. Не думаю, что у «Ливерпуля» кризис. У них была пара неудачных матчей, но такое бывает, и даже с лучшими командами.

И горькая правда для Юргена Клоппа заключается в том, что ему нужна серьезная операция на трансферном рынке и свежая кровь, чтобы спасти нынешний сезон», — заключает Мэддок.

Гнев Клоппа как олицетворение матча

Корреспондент The Guardian Ричард Джолли отметил тот факт, что «Бернли» не впервые огорчает «Ливерпуль» на «Энфилде».

«После 68 игр, 55 побед, 13 ничьих и почти четырех лет крепость "Энфилда", наконец, была взята штурмом. "Бернли" был единственной командой, которая в прошлом сезоне отобрала очки у "Ливерпуля" на его поле. Теперь они добились еще большего успеха: поздний пенальти Эшли Барнса сделал их первой командой со времен "Кристал Пэлас" в апреле 2017 года, набравшей здесь три очка.

Возможно, это было справедливо, что к поражению "Ливерпуля" привел именно Барнс. Он заработал и забил пенальти, выиграв забег у Фабиньо и вынудив сфолить Алиссона. Форвард хладнокровно пробил с 11-метровой отметки.

При этом в течение всего матча Барнс играл так, что раздражал как Фабиньо, так и Тьяго Алькантару. Именно он получил первую желтую карточку за жесткий фол против новичка "красных". Он также всерьез рассердил Клоппа.

Характерный образ тренера "Ливерпуля" возник в перерыве, когда он произнес несколько отборных слов и сердито жестикулировал в адрес Дайча, уходя в подтрибунное помещение.

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник «Ливерпуля» Тяжелый матч. У нас был хороший план на игру. Мы хотели много владеть мячом. В итоге создали достаточно моментов, в том числе стопроцентных, но, к сожалению, забить не получилось. Нам не хватало остроты, а они забили с пенальти. У нас проблемы с реализацией, и это трудно объяснить. Со стороны наверняка кажется, что мы потеряли уверенность. Но я думаю, что это не так. У нас много моментов, но мы то попадаем во вратаря, то, наверное, не хватает жажды гола. Нужно продолжать работать. Нам нужно не думать о сложной ситуации, а играть. Следующий матч — с «Манчестер Юнайтед», надо постараться победить.

Игроки и вовсе задержались на поле, так как VAR определял, заслуживает ли нарушение правил со стороны Фабиньо на Барнсе на красную карточку. Изначальный вердикт Майка Дина (желтая карточка) был оставлен в силе», — пишет Джолли.

Внезапное падение

Иэн Лэдимэн из Daily Mail шокирован тем, насколько быстро «Ливерпуль» начал падать вниз в турнирной таблице.

«Всего месяц назад "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" на "Энфилде", а затем отгрузил семь мячей "Кристал Пэласу". Действующие чемпионы в течение всего сезона не были на вершине, но в итоге все же поднялись на первую строчку.

Теперь же, спустя всего пять матчей чемпионата, они в крутом пике. За это время "красные" забили всего один гол (в домашнем матче с "Вест Бромвичем") и занимают четвертое место в таблице, рискуя оказаться еще ниже, ведь у конкурентов есть игры в запасе.

Мы увидели впечатляющее падение в низ, которое завершилось, по крайней мере на данный момент, этим неожиданным и жестоким поражением от "Бернли" на домашнем стадионе», — отмечает Лэдимэн.

Пора забыть о титуле

Автор Liverpool Echo Иэн Дойл призвал Юргена Клоппа забыть о борьбе за титул и сосредоточиться на самом простом — на результате конкретного матча.

«Нельзя сказать, что "Бернли" придумал какой-то гениальный план на игру. Не было никаких неожиданностей. По сути, это был "Бернли" в своем чистейшем исполнении.

Практически каждая команда в АПЛ играет так же: держит игроков подальше от мяча, заставляет "красных" играть широко и пытается найти возможность забить во время контратак или стандартных положений.

Все очень просто. И даже эффективно, особенно когда на "Энфилде" нет фанатов, которые могли бы подбодрить "Ливерпуль". Поздний решающий пенальти Эшли Барнса просто втирал соль в зияющую рану.

"Ливерпуль" далек от той формы, которая позволяет бороться за титул. Этого даже недостаточно, чтобы получить путевку в Лиге чемпионов.

Джейми Каррагер Бывший защитник «Ливерпуля» Чемпионство ускользает от «Ливерпуля». Сейчас будет по-настоящему сложно. Отставание от первого места — 6 очков, их еще можно отыграть, но форма «Ливерпуля» и ближайшее расписание... «Ливерпуль» начнет беспокоиться о попадании в топ-4, а не о титуле. Им нужно снова начать побеждать и забивать, прежде чем думать о защите титула. Очень много команд в этом сезоне борются за топ-4.

Ровно в середине сезона "Ливерпуль" может забыть о защите титула. Ему просто нужно сосредоточиться на чем-то конкретном. Например, на результате. Пора вернуться к основам», — призывает Дойл.