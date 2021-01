Будущее Зидана — под вопросом. «Реал» с позором покинул Кубок Испании

ESPN — о главных событиях матча:

«В конце первого тайма Эдер Милитао забил головой после подачи Марсело и вывел "Реал" вперед. Но вышедший на замену у "Алькояно" Хосе Сольбес результативно завершил угловой у ворот "сливочных" и перевел игру в овертайм за 10 минут до конца основного времени.

На 110-й минуте за фол на Каземиро Рамон Лопес из "Алькояно" получил вторую желтую карточку. Но вместо того, чтобы цепляться за серию пенальти, хозяева поля через пять минут провели контратаку и вырвали победу — полузащитник Хуанан с близкого расстояния замкнул фланговую подачу.

Зидан, хоть и внес сразу девять изменений в стартовый состав "Реала" по сравнению с матчем против "Атлетика" в Суперкубке, но все равно выставил сильный стартовый состав, в котором были пять победителей Лиги чемпионов.

Команда франзцуского тренера контролировала большую часть матча, но при этом имела мало явных возможностей. В первом тайме Феде Вальверде проверил готовность вратаря дальним ударом, а также голкипер помешал отличиться бразильцу Винисиусу после перерыва.

В конце второго тайма Милитао упал в штрафной соперника, но пенальти не был назначен. В начале дополнительного времени аналогичная история произошла и с Марко Асенсио. Также в овертайме шанс был у Марсело, но его удар пришелся над перекладиной».

Автор AS Альфредо Реланьо в своей колонке подводит итоги матча:

«Древняя легенда о непоколебимой вере "Алькояно" — больше чем миф, который они поместили на свой герб, и о котором говорится в их гимне. Это реальность, и мы увидели это в матче против "Реала". На 75-й минуте их тренер Висенте Паррас крикнул с боковой линии: "Вперед! Мы в игре!".

До конца оставалась лишь четверть часа, а его команда все еще была в игра. И по мере того, как матч приближался к концу, игроки второго эшелона "Реала" отступали, не имея игровой практики и уверенности. Паррас внес изменения и призвал своих игроков пойти вперед. И они сравняли счет.

Зидан еще в основное время выпустил на поле Бензема, а в овертайме обратился за помощью к Кроосу, Азару и Асенсио. Но даже с ними "Реал" закончил поражением после удаления соперника.

Эта победа войдет в историю "Алькояно" как одно из величайших достижений в их истории и как позорная катастрофа для "Реала" — одна из тех, про которую не забудут никогда. И это поражение без сомнения будет иметь последствия.

"Реал" возлагал большие надежды на Кубок Испании в этом сезоне, но трофей ускользнул. Второй состав "Реала" понятия не имел, как это бывало и с первым, как взломать плотную оборону соперника в позиционной атаке, они не играли на все 100% на протяжении всего матча и они уступили. Зидан выпустил группу футболистов, которых игнорировал неделями. Нельзя воспринимать победы в Кубке Испании как должное. Но Зидан сделал это, выпустив состав, в который не верит».

Marca сравнивает это поражение с другим унижением «Реала», а также ставит под сомнение будущее Зинедина Зидана:

«За шесть дней "Реал" потерял шансы на два трофея, проиграв сперва в Суперкубке Испании "Атлетику", а теперь и команде Сегунды Б "Алькояно" в Кубке. Теперь все их надежды на Лигу чемпионов и Примеру. Это поражение унизительно для "Реала" и попадает под ту же категорию, что и поражение от "Алькоркона" в сезоне 2009-2010 под руководством Мануэля Пеллегрини, когда "сливочные" проиграли со счетом 0:4.

То поражение предопределило будущее чилийца. Он был уволен в конце сезона. И сейчас та же участь может ждать Зинедина Зидана. Его работа с составом в этом сезоне вызывает вопросы, как и плохие результаты.

Француз уже какое-то время находится на тонком льду. Ранее самой большой угрозой для его работы была Лига чемпионов, где "Реал" нуждался в победе в последнем туре группового этапа, чтобы пройти дальше.

У Зидана есть большой разрыв в составе. Есть одиннадцать игроков основы, и есть все остальные игроки. В итоге те, кто попадают в основу, не достигают того уровня, на котором должны быть. И результаты команды демонстрируют это. Даже после больших вложений Зидан не смог создать состав, который можно ротировать. Лука Йович ушел и сразу же снова стал хорошим игроком. А Мартин Эдегор уже сам выразил желание уйти».

Зинедин Зидан Главный тренер «Реала» «Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка Испании, но игроки старались. Ответственность беру на себя. Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол. Их вратарь совершил 2-3 сэйва. Но ответственность на мне. Мы вылетели. У команд из таких лиг мы должны выигрывать. Но случившееся не позор, такое бывает — и теперь случилось с нами. Мы продолжим работать, мы не будем сходить с ума из-за этого. Если не учитывать последние матчи, мы добивались хороших результатов в этом сезоне. Теперь следует сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости. Я спокоен. Игроки хотят побеждать, иногда не выходит. Надо это принять».

AS выставляет оценки футболистам «сливочных»:

«Виктор Чуст — 7 из 10. 20-летний защитник дебютировал за первую команду "Реала", заменив в составе Начо. Он не самый высокий центральный защитник команды. Но он все время спокойно и хладнокровно действовал, встречаясь с мячом. Хороший дебют, несмотря на поражение команды.

Феде Вальверде — 4 из 10. Уругваец был почти незаметен. Он немного помог обороне, отдал хороший пас на Винисиуса, который не сумел завершить его как следует. В концовке у него была возможность сделать счет 2:2, но он пробил в Сольбеса.

Мариано — 4 из 10. Не лучший его матча в мадридском клубе. Получил желтую и с самого начала матча выглядел расстроенным. Его лучшим шансом был удар с левой ноги, который в итоге стал легкой добычей для вратаря "Алькойано". Заменен на 67-й минуте на Бензема».

«Реал» в пятый раз за последние 20 лет проиграл в Кубке клубу из третеьго дивизиона, напоминает «СЭ»:

«Строго говоря, "Алькояно" стал далеко не первым представителем третьей лиги, который выбил "Реал" из кубкового турнира. Предыдущая осечка датируется декабрем 2015 года, только то поражение мадридцы потерпели не на поле, а в кабинетах. Де-факто "Кадис" был обыгран со счетом 3:1, однако открывший счет Денис Черышев не имел права выходить на поле, так как заработал дисквалификацию во время аренды в "Вильярреале".

Тогда сливочным присудили поражение. Непосредственно же в игре предыдущее громкое фиаско случилось в розыгрыше-2009/10, когда в историю вошел "Альколькорн". Ранее же мадридцев позорили "Толедо" (2000/01) и "Реал Унион" (2008/09)».

Sports.ru рассказывает о 41-летнем голкипере «Алькояно», а также напоминает о разнице в бюджетах клуба:

Еще один герой невероятной победы, которого мы пока не упомянули — вратарь Хосе Хуан. Просто поставьте себя на его место: мужчине 41 год (буквально через несколько дней, 25-го, будет 42), он в футболе уже 23 года, но за все это время провел только один матч на элитном уровне — за «Сельту» в 2003-м. Сейчас у Хуана 10 сэйвов против мадридского «Реала», благодаря которым его скромная команда прошла дальше.

10 — No other goalkeeper has made more saves than Alcoyano’s José Juan Figueras 🇪🇸 in a game against Real Madrid this season in all competitions (10). Titan. pic.twitter.com/1AJCELv6r1