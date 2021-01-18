Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси

В финале Суперкубка Испании «Барселона» проиграла «Атлетику» (2:3). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Атлетик» научился играть с «Реалом» и «Барселоной»

«Баски заслуженно выиграли трофей, победив на пути в финал "Реал" Мадрид и "Барселону". Команда сильно выросла благодаря новому главному тренеру Марселино», — отмечает журналист Bizkaia Irratia Басальдуа.

«Иллюзия и энергия, которые передает этот коллектив, впечатляют. "Атлетик" еще до победы научился, как играть с "Реалом" и "Барселоной". И с настоящими испытаниями, чего не бывает на пути к трофеям», — убежден Альберто Сантакрус в репортаже Oye Athletic FM.

Марселино блестяще начал работу с «Атлетиком»

«Блестящая концовка. Турнир выигран в борьбе с "Реалом" и "Барселоной". Безмерная радость в разгар пандемии — исторический трофей», — считает журналист Antena 3 Хуан Абаскаль.

«Впечатляющий "Атлетик", только что выигравший Суперкубок, победил "Реал" Мадрид и "Барселону". Марселино не мог начать лучше, чем сумел. Браво, команда!», — не скрывает своего восхищения «Львами» автор Ondavasca Хосе Монхе.

«Когда силы пошатнулись, "Атлетик" пару недель назад показал немыслимую душевную силу. Исторический трофей для этого момента и формы команды, знаменующий решающий поворотный момент», — убежден корреспондент Cope Хосе Пенья.

Гризманн возрождается, но его оказалось мало

«Заголовки перед Суперкубком Испании были посвящены Месси, но именно Антуан Гризманн был лучшим атакующим игроком "Барселоны" в воскресном финале. Француз забил два мяча, но в конечном итоге этого было недостаточно, поскольку "Атлетик" дважды отыгрывался перед тем, как выиграть трофей в дополнительное время.

Гризманн в основном играл слева и отходил в оборону, и это было одним из его лучших выступлений с момента его перехода на "Камп Ноу" летом 2019 года», — отмечает на страницах Marca Кармен Торрес.

«С точки зрения того, что для "блауграна" пошло не так, экс-форвард "Атлетико" выразился ясно, раскритиковав оборону команды. На сегодня он забил девять мячей в этом сезоне — пять в Примере, два в Лиге чемпионов и два в Суперкубке.

Теперь он близок к повторению своего показателя в прошлом сезоне — 14 голов, хотя впереди еще половина сезона. В этот вечер Гризманн, возможно, возродил свою форму, но в конечном итоге этого было недостаточно для того, чтобы выиграть свой первый трофей в "Барселоне"".

'Барселона' и Месси выглядели бледно

'это наверняка будет иметь последствия, аналогичные тем, что мы наблюдали в прошлом сезоне. Для Барселоны прошлогодний вылет из Кубка Исании спровоцировал внутренние трения, от которых они до сих пор не оправились. Зидан подвергся некоторой критике за разочаровывающий вылет Реала в четверг. И Месси, вероятно, хуже всего выходит из этой ситуации', — пишет в колонке AS Альфредо Реланьо.

'Аргентинец был удален за неприглядный момент агрессии, который был бесспорным — вскоре после того, как арбитр и VAR решили проигнорировать похожий инцидент, произошедший несколькими минутами ранее. Итог стал кошмаром для Месси, который все время выглядел вяло.

Может быть, он не был полностью сосредоточен, возможно, ему вообще не следовало играть, но кто что скажет? Он выглядел уставшим, и, как следствие, так же выглядели каталонцы, которые стремились выиграть трофей, но не прилагали усилий, подойдя к этому близко, но это было бы незаслуженно'.