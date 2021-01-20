«Челси» превратился в середняка АПЛ

Победители

Уэсли Фофана

Уэсли Фофана перешел в «Лестер» прошлым летом за колоссальные 36,5 миллиона фунтов. Это огромная сумма за защитника, который провел всего один сезон в профессиональном футболе. Особенно с учетом того, что в «Лестере» уже были Чаглар Сеюнджю и Джонни Эванс в центре обороны.

Из-за травмы Сеюнджю Фофана оказался в центре внимания раньше, чем многие могли ожидать. Однако это лишь придало юноше сил. Фофана выглядел фантастически в этом сезоне, и теперь он блестяще справился с атакой «Челси». Фофана совершил рекордные для матча восемь выносов и ни разу не позволил обыграть себя один в один. Каждый раз, когда мяч оказывался в штрафной «Лестера», Фофана быстро выносил его оттуда.

К слову, о мировом трансферном рекорде для защитников, который был установлен Гарри Магуайром, когда он перешел из «Лестера» в «МЮ». Джейми Реднапп сказал о Фофане: «Я удивлюсь, если он не побьет этот рекорд через пару лет». Громкое заявление по отношению к 20-летнему игроку, но всякий раз, когда смотришь на игру Фофаны, трудно найти в нем недостатки.

Джеймс Мэддисон

Одним из главных поводов для обсуждения перед этой игрой было то, какая из английских молодых звезд будет доминировать — Мэйсон Маунт или Джеймс Мэддисон. Что ж, Маунт выложился на максимум от старта и до конца матча. Он поучаствовал в рекордных для матча десяти единоборствах, но Мэддисон победил и оказался на первых полосах газет.

Джеймс Мэддисон globallookpress.com

Играя на позиции «восьмерки» в центре поля рядом с Юри Тилемансом, Мэддисон действовал с большей энергией, чем обычно. Он начинал из глубины, уверенно выводя мяч вперед и усиливая контригру «Лестера». И, конечно, он забил второй мяч команды — совершил прекрасный рывок и уверенно завершил атаку.

В трех последних матчах Мэддисон забил три гола. Все они имеют решающее значение для результата матчей. Этот «новый» Мэддисон — более совершенный и динамичный полузащитник, который может достичь истинного величия с «Лестером», а в какой-то момент, конечно, и с Англией.

Брендан Роджерс

Брендан Роджерс может выдать какие-то истерические комментарии, и да, его команды имеют репутацию угасающих в критические моменты ближе к концу сезона. Но нет никаких сомнений в том, что он отличный тренер.

То, как Роджерс умеет развивать таланты — невероятно. У «Лестера» — хорошие кадры, однако то, как Роджерс сочетает новых игроков команды и футболистов из молодежного состава, не может не впечатлять.

Brendan Rodgers has now beaten all 34 teams he has faced as a Premier League manager.

The Chelsea curse has finally been broken. pic.twitter.com/MIgfziLMKa — Squawka Football (@Squawka) January 19, 2021

Харви Барнс, Джеймс Джастин и Джеймс Мэддисон — все они добились значительного прогресса под руководством Роджерса. Так же, как и Чаглар Сеюнджю заставил всех быстро забыть про Гарри Магуайра, а Уэсли Фофана — в свою очередь, заставил забыть про турка.

В клубе преимущественно все счастливы и движутся в правильном направлении. И клуб оказывает достаточную поддержку Роджерсу, чтобы команда улучшалась и побеждала в таких больших матчах. «Лестер» обыграл «Челси» на своем поле впервые с чемпионского сезона 2015-2016. И хотя вы вряд ли бы поставили сейчас деньги на то, что «Лестер» возьмет титул, они вышли на первое место в АПЛ.

Неудачники

Антонио Рюдигер (и Рис Джеймс)

Когда Фрэнк Лэмпард вернул Антонио Рюдигера в основной состав и оставил в запасе Курта Зуму, он настаивал на том, что Зума не допускал каких-то оплошностей, просто Рюдигер доказал на тренировках, что заслуживает шанса. Что ж, в трех матчах после его возвращения «синие» не пропустили только один раз (против «Фулхэма»).

И если при первом голе «Лестера» Рюдигер мог мало что сделать, то во втором взятии ворот немец был определенно виноват. Он не перехватил длинный пас Марка Олбрайтона — вместо выноса головой он просто сфолил на Джейми Варди. В итоге мяч оказался у Джеймса Мэддисона, который забил гол. Здесь виноват еще и Рис Джеймс — он просто перестал бежать за Мэддисоном.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Рюдигер не продемонстрировал ни капли того авторитета, который часто показывает Курт Зума. Возникает ощущение, что его выпустили просто, чтобы внести какие-то изменения после трех поражений в четырех матчах. Очевидно, что Тиаго Силва — большой трансфер, который должен играть. И это приводит к тому, что Зума сидит на скамейке, а Рюдигер находится на поле и выглядит в целом довольно бесполезно.

Тимо Вернер

Еще одна игра, еще одно выступление Тимо Вернера, где он бежит быстро, двигается с умом, а затем крайне неуверенно завершает атаки.

Прямо сейчас немец выглядит совершенно раздавленным всем, и в матче против «Лестера» это было особенно заметно. Вернер даже забил гол, который был отменен из-за миллиметрового офсайда. Выражение его лица, когда он покидал поле, было крайне печальным. Однако для форварда за 50 миллионов фунтов не забить ни одного гола за 700 минут в АПЛ — это просто позор.

Тимо Вернер в матче с «Лестером» globallookpress.com

Фрэнк Лэмпард

Что, черт возьми, творится с «Челси»? Пять из восьми последних игр команды закончились поражениями. Они теперь на восьмом месте в таблице, но «Саутгемптон» и «Астон Вилла» могут обойти их, если выиграют имеющиеся в запасе матчи. В этом сезоне «Челси» — середняк АПЛ, и это даже не спорное утверждение.

Фрэнк Лэмпард не смог развить многообещающий прошлый сезон, даже несмотря на то, что руководство предоставило ему звездный состав. «Синие» просто не создают достаточно моментов, они не двигают мяч через центр поля, а вынудить их оборону ошибиться проще простого. Состав переполнен талантами, но слабые места есть на каждом участке поля.

Это забота Лэмпарда. Он должен работать над тем, чтобы «Челси» был на том уровне, на котором хотят быть в этом клубе. Возможно, может помочь некоторая стабильность в выборе состава или какая-то одна тактическая идея? Должно быть хотя бы что-то. Потому что сейчас Лэмпард может забыть о том, что он новый Моуринью. Пока что он выглядит лишь дешевой имитацией Раньери.