«Челси» превратился в середняка АПЛ

Уэсли Фофана перешел в «Лестер» прошлым летом за колоссальные 36,5 миллиона фунтов. Это огромная сумма за защитника, который провел всего один сезон в профессиональном футболе. Особенно с учетом того, что в «Лестере» уже были Чаглар Сеюнджю и Джонни Эванс в центре обороны.

Из-за травмы Сеюнджю Фофана оказался в центре внимания раньше, чем многие могли ожидать. Однако это лишь придало юноше сил. Фофана выглядел фантастически в этом сезоне, и теперь он блестяще справился с атакой «Челси». Фофана совершил рекордные для матча восемь выносов и ни разу не позволил обыграть себя один в один. Каждый раз, когда мяч оказывался в штрафной «Лестера», Фофана быстро выносил его оттуда.

К слову, о мировом трансферном рекорде для защитников, который был установлен Гарри Магуайром, когда он перешел из «Лестера» в «МЮ». Джейми Реднапп сказал о Фофане: «Я удивлюсь, если он не побьет этот рекорд через пару лет». Громкое заявление по отношению к 20-летнему игроку, но всякий раз, когда смотришь на игру Фофаны, трудно найти в нем недостатки.

Одним из главных поводов для обсуждения перед этой игрой было то, какая из английских молодых звезд будет доминировать — Мэйсон Маунт или Джеймс Мэддисон. Что ж, Маунт выложился на максимум от старта и до конца матча. Он поучаствовал в рекордных для матча десяти единоборствах, но Мэддисон победил и оказался на первых полосах газет.

Играя на позиции «восьмерки» в центре поля рядом с Юри Тилемансом, Мэддисон действовал с большей энергией, чем обычно. Он начинал из глубины, уверенно выводя мяч вперед и усиливая контригру «Лестера». И, конечно, он забил второй мяч команды — совершил прекрасный рывок и уверенно завершил атаку.

В трех последних матчах Мэддисон забил три гола. Все они имеют решающее значение для результата матчей. Этот «новый» Мэддисон — более совершенный и динамичный полузащитник, который может достичь истинного величия с «Лестером», а в какой-то момент, конечно, и с Англией.

Брендан Роджерс может выдать какие-то истерические комментарии, и да, его команды имеют репутацию угасающих в критические моменты ближе к концу сезона. Но нет никаких сомнений в том, что он отличный тренер.

То, как Роджерс умеет развивать таланты — невероятно. У «Лестера» — хорошие кадры, однако то, как Роджерс сочетает новых игроков команды и футболистов из молодежного состава, не может не впечатлять.

Brendan Rodgers has now beaten all 34 teams he has faced as a Premier League manager.

The Chelsea curse has finally been broken. pic.twitter.com/MIgfziLMKa