Планы на зиму: «Ростов»

Первый сбор
Осеннюю часть сезона «Ростов» завершил домашним поражением от ЦСКА (1:3), которое не дало команде вскарабкаться на вторую строчку таблицы.
После матча 19-го тура РПЛ дончане, сохранившие место в четверке, ушли в отпуск, который продлился до 12 января.
На следующий команда собралась на базе, прошла медицинский осмотр и отправилась на первые зимние тренировочные сборы.
«Ростов» тренируется на юге Испании в Марбелье. Два тренировочных сбора пройдут с 14 января по 18 февраля.
Изменения в расписании контрольных матчей 📆— Football Club Rostov (@rostovfc) January 16, 2021
Стал известен третий соперник нашей команды по первому сбору, а также изменена дата проведения матча против ФК «Марбелья». pic.twitter.com/OANlcjS3gs
На первом сборе ростовская команда проведет три контрольных матча: с испанскими клубами Сегунды Б «Альхесирасом» и «Марбельей», а также с шведским «Эстерсундом».
Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Кубка России.
Календарь первых матчей в Тинькофф РПЛ в 2021-м 🗓 pic.twitter.com/wRAdfrL4a6— Football Club Rostov (@rostovfc) December 31, 2020
Разгром «Альхесираса»
Первым соперником «Ростова» стал ФК «Альхесирас» — клуб из провинции Кадис, лишь девять сезонов за всю свою историю выступал в Сегунде.
Все остальное время — в более низших дивизионах чемпионата Испании. В настоящий момент эта команда выступает в Сегунде «Б».
Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 5:1.
В первом тайме за российский клуб гол забил Понтус Альмквист, во второй половине отличились Армин Гигович, Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян и Владимир Обухов.
Следующим соперником команды Валерия Карпина на сборе в Испании станет шведский «Эстерсунд». Эта игра намечена на 24 января.
Удержать позиции
Если говорить о клубной стратегии и качественной работе на трансферном рынке, то «Ростов» — лучший клуб РПЛ.
Дончане используют модель многих португальских или голландских клубов, находя за бесценок или выращивая талантливых молодых игроков, чтобы затем продать их в более крупные клубы намного дороже.
Яркий свежий пример — норвежец Матиас Норманн, который за два года в «Ростове» подорожал в 32 раза — с 400 тыс евро до 13 млн евро, а также стал вызываться в национальную сборную.
Побочный эффект такой модели — после очередной распродажи тренерам приходится строить новую команда буквально на обломках старой.
В течение короткого промежутка времени «Ростов» покинула практически половина состава: Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Арсений Логашов, Дмитрий Чистяков и Александр Долгов.
Оставшись почти безо всех прошлогодних лидеров атаки и полузащиты, Карпин был вынужден был задействовать большую группу молодых новичков, сумев добиться результата.
В зимнее окно больших покупок от «Ростова» ждать не стоит — команда будет точечно укреплять проблемные линии (в первую очередь оборону) бюджетными игроками, чтобы иметь глубину состава, благо травмированные игроки, вроде Кенто Хашимото, возвращаются в общую группу.
Трансферы и слухи
После того, как защитник «Ростова» Денис Терентьев выбыл на два месяца из-за травмы бедра, дончане постарались прикрыть проблемную позицию.
Для начала «Ростов» отозвал 20-летнего крайнего защитника Константина Ковалева из «Балтики», где он выступал на правах аренды.
Затем из «Енисея» был приглашен центральный защитник Томас Рукас, который отправился с дончанами на сбор в Испанию.
Ранее 24-летний игрок выступал за «Зенит-2», молодежку «Локомотива», а также за вторые команды «Хетафе» и «Спортинга».
Линия атаки тоже была укреплена. Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о скором переходе 21-летнего нападающего команды Егора Голенкова в «Ростов».
Голенков, который подпишет долгосрочный контракт с дончанами, забил 11 мячей за «Крылья» в 22 матчах этого сезона во всех турнирах.
На выход
Лишних игроков у «Ростова» нет, не до жиру — быть бы живу. Но это не значит, что клуб не продаст кого-то из них при наличии хорошего предложения.
Этой зимой «Ростов» может покинуть главный актив клуба — Маттиас Норманн. И футболист, и его агент не исключают, что игрок может сменить клуб в это трансферное окно.
Игрок был интересен «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». Кроме того, интерес к норвежцу проявляли «Бернли», «Саутгемптон» и «Фулхэм».
При этом «Ростов» не намерен продавать Норманна дешевле чем за 17 млн евро.
Наверняка в свое время покупатели придут и за Деннисом Хаджикадуничем, и за Гиговичем с Понтусом Альквистом, будет спрос и на Кенто Хасимото с Максимом Осипенко. Но вряд ли этой зимой.