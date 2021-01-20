Планы на зиму: «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин привык работать в режиме постоянной перестройки состава, и пока у него все получается. В январе он намерен подготовиться к весенней части сезона и вернуть в строй всех травмированных игроков.

Первый сбор

Осеннюю часть сезона «Ростов» завершил домашним поражением от ЦСКА (1:3), которое не дало команде вскарабкаться на вторую строчку таблицы.

После матча 19-го тура РПЛ дончане, сохранившие место в четверке, ушли в отпуск, который продлился до 12 января.

На следующий команда собралась на базе, прошла медицинский осмотр и отправилась на первые зимние тренировочные сборы.

«Ростов» тренируется на юге Испании в Марбелье. Два тренировочных сбора пройдут с 14 января по 18 февраля.

Изменения в расписании контрольных матчей 📆

Стал известен третий соперник нашей команды по первому сбору, а также изменена дата проведения матча против ФК «Марбелья». pic.twitter.com/OANlcjS3gs — Football Club Rostov (@rostovfc) January 16, 2021

На первом сборе ростовская команда проведет три контрольных матча: с испанскими клубами Сегунды Б «Альхесирасом» и «Марбельей», а также с шведским «Эстерсундом».

Ближайший официальный матч «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» против «Ахмата» в рамках Кубка России.

Календарь первых матчей в Тинькофф РПЛ в 2021-м 🗓 pic.twitter.com/wRAdfrL4a6 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 31, 2020

Разгром «Альхесираса»

Первым соперником «Ростова» стал ФК «Альхесирас» — клуб из провинции Кадис, лишь девять сезонов за всю свою историю выступал в Сегунде.

Все остальное время — в более низших дивизионах чемпионата Испании. В настоящий момент эта команда выступает в Сегунде «Б».

Подопечные Валерия Карпина одержали уверенную победу со счетом 5:1.

В первом тайме за российский клуб гол забил Понтус Альмквист, во второй половине отличились Армин Гигович, Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян и Владимир Обухов.

Товарищеские матчи. Клубы «Ростов» — «Альхесирас» — 5:1 (1:0) Голы: Альмквист, 26 (1:0). Гигович, 50 (2:0). ?, 61 (2:1). Полоз, 79 (3:1). Байрамян, 87 (4:1). Обухов, 90 (5:1)«Ростов»: Рудаков (Синицын, 46), Алеесами (Козлов, 46), Хаджикадунич (Осипенко, 46), Рукас (Поярков, 46), Еременко (Павловец, 46), Тугарев (Байрамян, 46), Куприянов (Гигович, 46), Лангович (Полоз, 46), Альмквист (Обухов, 46), Махатадзе (Сухомлинов, 46), Сохиев (Турищев, 31. Тошевски, 46)Предупреждения: Сохиев, 21. Махатадзе, 44

Следующим соперником команды Валерия Карпина на сборе в Испании станет шведский «Эстерсунд». Эта игра намечена на 24 января.

На сборах меньше всего важен результат матча. Выиграли или проиграли — не важно. Главное — посмотреть в чем надо прибавлять, чему еще больше уделять внимания и времени. Эти игры для этого и нужны. Если бы стояла задача кого-то обыграть, то составы были бы другие, они не были бы смешанными. Получится кого-то обыграть — да, хорошо, все счастливы. Но такой задачи перед нами нет. Мы хотим хорошо подготовиться к весенней части сезона, вернуть в строй всех травмированных. Валерий Карпин

Удержать позиции

Если говорить о клубной стратегии и качественной работе на трансферном рынке, то «Ростов» — лучший клуб РПЛ.

Дончане используют модель многих португальских или голландских клубов, находя за бесценок или выращивая талантливых молодых игроков, чтобы затем продать их в более крупные клубы намного дороже.

Яркий свежий пример — норвежец Матиас Норманн, который за два года в «Ростове» подорожал в 32 раза — с 400 тыс евро до 13 млн евро, а также стал вызываться в национальную сборную.

Побочный эффект такой модели — после очередной распродажи тренерам приходится строить новую команда буквально на обломках старой.

Сборы «Ростова»

В течение короткого промежутка времени «Ростов» покинула практически половина состава: Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов, Арсений Логашов, Дмитрий Чистяков и Александр Долгов.

Оставшись почти безо всех прошлогодних лидеров атаки и полузащиты, Карпин был вынужден был задействовать большую группу молодых новичков, сумев добиться результата.

В зимнее окно больших покупок от «Ростова» ждать не стоит — команда будет точечно укреплять проблемные линии (в первую очередь оборону) бюджетными игроками, чтобы иметь глубину состава, благо травмированные игроки, вроде Кенто Хашимото, возвращаются в общую группу.

Трансферы и слухи

После того, как защитник «Ростова» Денис Терентьев выбыл на два месяца из-за травмы бедра, дончане постарались прикрыть проблемную позицию.

Для начала «Ростов» отозвал 20-летнего крайнего защитника Константина Ковалева из «Балтики», где он выступал на правах аренды.

Затем из «Енисея» был приглашен центральный защитник Томас Рукас, который отправился с дончанами на сбор в Испанию.

Ранее 24-летний игрок выступал за «Зенит-2», молодежку «Локомотива», а также за вторые команды «Хетафе» и «Спортинга».

Линия атаки тоже была укреплена. Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о скором переходе 21-летнего нападающего команды Егора Голенкова в «Ростов».

Голенков, который подпишет долгосрочный контракт с дончанами, забил 11 мячей за «Крылья» в 22 матчах этого сезона во всех турнирах.

На выход

Лишних игроков у «Ростова» нет, не до жиру — быть бы живу. Но это не значит, что клуб не продаст кого-то из них при наличии хорошего предложения.

Этой зимой «Ростов» может покинуть главный актив клуба — Маттиас Норманн. И футболист, и его агент не исключают, что игрок может сменить клуб в это трансферное окно.

Игрок был интересен «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». Кроме того, интерес к норвежцу проявляли «Бернли», «Саутгемптон» и «Фулхэм».

При этом «Ростов» не намерен продавать Норманна дешевле чем за 17 млн евро.

Наверняка в свое время покупатели придут и за Деннисом Хаджикадуничем, и за Гиговичем с Понтусом Альквистом, будет спрос и на Кенто Хасимото с Максимом Осипенко. Но вряд ли этой зимой.