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    Трансферный дайджест. 12-18 января

    Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эден Азар

    «Реал», полузащитник, 30 лет

    Турецкий «Фенербахче» интересуется полузащитником «Реала» Эденом Азаром, пишет A Bola со ссылкой на Ajanssport.

    Стамбульский клуб думает над тем, чтобы предложить «Реалу» вариант с арендой бельгийца до конца сезона. Как отмечается, мадридский клуб вряд ли даст согласие на такое предложение.

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    • При этом, по информации Marca, после невзрачного выступления Эдена Азара против «Атлетика Бильбао», руководство «Реала» устало от его неэффективности.

    Кроме того, вызывает споры тот факт, что Зинедин Зидан считает бельгийца «неприкасаемым» в стартовом составе.

  • Что происходит с Эденом, так это то, что он должен обрести уверенность, провести несколько хороших игр, забить гол. Что-то еще. Но это все шаг за шагом. Мы знаем, какой он игрок. Мы должны набраться терпения.
  • Зинедин Зидан

    • Летом 2019 «Реал» приобрел Азара за 160 миллионов евро, сейчас трансферную стоимость бельгийца оценивают в 50 млн евро.

    В этом сезоне хавбек провел шесть матчей в Ла Лиге и забил один гол. Он пропустил большую часть сезона из-за травм.

    Наш прогноз: «Реал»

    Аркадиуш Милик

    «Наполи», нападающий, 26 лет

    Аркадиуш Милик

    «Марсель» продвинулся в переговорах с «Наполи» о трансфере форварда Аркадиуша Милика.

    Поляк близок к переходу во французский клуб за 8 млн евро плюс 3,5 млн в виде бонусов на правах аренды на 1,5 года с опцией выкупа, сообщает RMC Sport.

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    • При этом срок контракта Милика с «Наполи» истекает летом, поэтому для оформления перехода ему необходимо подписать новое соглашение с итальянской командой.

    Как отмечает источник, футболист уже дал согласие на аренду во французский клуб. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.

    Календарь и таблица Серии А

    Ранее стало известно, что «Наполи» хочет выручить от продажи Милика не менее 15 миллионов (10 из них должны быть гарантированными).

    В начале января неаполитанцы получили предложения от «Атлетико» и «Марселя» по трансферу поляка за 6-7 миллионов евро, однако отклонили их.

    Наш прогноз: «Марсель»

    Деле Алли

    «Тоттенхэм», полузащитник, 30 лет

    Деле Алли

    Полузащитник Деле Алли хочет покинуть «Тоттенхэм» из-за недостатка игровой практики, пишет журналист Фабрицио Романо.

    Футболист настаивает на том, чтобы лондонский клуб отпустил его в аренду, и хочет присоединиться к «ПСЖ».

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    • «Тоттенхэм» пока не согласился на такую сделку. При этом «ПСЖ» намерен побороться за игрока и хочет осуществить его переход.

    Главный тренер Маурисио Почеттино хочет видеть футболиста в составе парижского клуба. Алли и Почеттино вместе работали в «Тоттенхэме».

    Календарь и таблица АПЛ

    Англичанин не вошел в заявку «Тоттенхэма» на матч 19-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

    В этом сезоне он четырежды выходил на поле в играх английского чемпионата. Его среднее игровое время — 19 минут.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

    Альваро Одриосола

    «Реал», защитник, 25 лет

    Альваро Одриосола

    Защитник «Реала» Альваро Одриосола не входит в планы главного тренера команды Зинедина Зидана. Футболист не сумел убедить француза в своей состоятельности.

    Когда Карвахаль не поехал на матч 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетика» (1:2) из-за мышечных проблем, Зидан не только не выпустил Одриосолу вместо него, но и не включил испанца в заявку на игру.

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    • Он стал единственным игроком «Реала», не включенным в заявку на этот матч. Таким образом, сейчас 25-летний правый защитник является четвертым выбором Зидана на этой позиции после Карвахаля, Начо и Лукаса Васкеса.

    Одриосола лишь один раз вышел на поле в составе «Реала» в этом сезоне — он сыграл против «Вальядолида» (1:0) в 3-м туре Ла Лиги и был заменен на 57-й минуте.

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    Затем испанец получил травму, однако после того, как он восстановился, «Реал» провел уже 10 игр.

    Вероятно, Одриосола, в прошлом сезоне выступавший за «Баварию», вновь уйдет в аренду, поскольку очевидно, что при Зидане он шансов не получит, пишет As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Игроком интересуется «Фиорентина», которая продолжает искать возможность усилить правый фланг защиты, сообщается на сайте инсайдера Джанлуки Ди Марцио. «Фиалки» уже предприняли первые попытки убедить испанца перейти к ним.

    Наш прогноз: «Фиорентина»

    Квинси Промес

    «Аякс», полузащитник, 29 лет

    Квинси Промес

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника Куинси Промеса, выступающего за «Аякс».

    «Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», — сказал Фетисов Sport24 .

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    • Ранее сообщалось, что «Аякс» рассматривает вариант с уходом Промеса и готов к предложениям. При этом клуб из Амстердама не будет рассматривать вариант с арендой, на которой сосредоточился «Спартак».

    У «Аякса» есть предложения по Промесу из Китая, но сам 29-летний хавбек намерен остаться в Европе.

    Амстардамцы хотят расстаться с игроком из-за юридических проблем — в середине декабря Промес напал с ножом на родственника и находится под следствием.

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    • Промес выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

    29-летний футболист забил 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне.

    Наш прогноз: «Спартак»

    Адольфо Гайч

    ЦСКА, нападающий, 21 год

    Адольфо Гайч

    Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в «Дженоа», сообщает журналист Альфредо Педулла.

    «Дженоа» готова арендовать его на 6 месяцев, сам Гайч примет предложение даже в том случае, если итальянцы захотят увеличить срок до 18 месяцев.

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    • По данным TMW,, клуб из Генуи готов взять на себя расходы по зарплате (900 тысяч евро в год + 5000 евро за каждое голевое действие), однако настаивает на длительности соглашения в 18 месяцев, армейцы же хотят игрока передать в аренду на полгода.

    Как сообщают бельгийские СМИ, вариант с переходом Гайча рассматривает клуб «Генк», которому может потребоваться замена Полу Онуачу, который с большой вероятностью перейдет в «Лион».

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    По сообщению портала voetbal24, ЦСКА хочет отправить форварда в аренду или продать за 8,5 млн евро, и «Генк» называется в числе потенциальных вариантов продолжения карьеры игрока.

    Ранее появлялись сведения об интересе к нападающему со стороны «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Бока Хуниорс», а также «Униона» и клуба из Ла Лиги.

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    • Гайч провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Контракт форварда с красно-синими действует до лета 2025 года.

    В Италии, как и в Германии, трансферное окно открыто до 1 февраля. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 9 миллионов евро

    Наш прогноз: «Дженоа»

    Кристиан Эриксен

    «Интер», полузащитник, 28 лет

    Кристиан Эриксен

    Агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена работает на возможным трансфером футболиста этой зимой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    В возвращении 28-летнего хавбека заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Португалец считает, что Эриксен даст команде тот выбор в атаке, которого сейчас она лишена.

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    • Сам датчанин также хочет продолжить карьеру в АПЛ, но проблемой для «шпор» может стать его высокая зарплата.

    Эриксен получает 7,5 млн евро в год. На данный момент стороны еще не вступили в продвинутые переговоры.

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    По информации La Gazzetta dello Sport, вариант с возвращением Эриксена возможен, если полузащитник «шпор» Деле Алли перейдет в «ПСЖ».

    Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что «Аякс» и «Вулверхэмптон» связались с представителями датчанина на предмет потенциального перехода, однако миланцы еще не получили официальных предложений.

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    • А вот представители ПСЖ сообщили «нерадзурри», что на данный момент не заинтересованы в датчанине, передает ESPN.

    В составе «Тоттенхэма» Эриксен провел шесть с половиной лет. В январе 2020 года он перешел в «Интер» за 20 млн евро, но не смог закрепиться в составе команды.

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    Миланский клуб выставил Эриксена на трансфер, футболист покинет клуб в январе. В этом сезоне он выходил на поле в 9 матчах Серии А в составе «Интера».

    Наш прогноз: «Тоттенхэм»

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