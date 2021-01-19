Планы на зиму: «Спартак»

Главный тренер «Спартака» готовит команду к финальному отрезку, который он проведет у руля красно-белых, да и в чемпионате России в целом.

Первый сбор

Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил на 3-м месте таблицы РПЛ, проиграв последний перед отпуском матч на выезде лидирующему «Зениту» (1:3), от которого теперь отстает на 6 очков.

Сразу после этого наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать истекающий летом контракт.

После матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» красно-белые ушли в отпуск, который продлился до 12 января. На следующий день игроки прошли углубленный медицинский осмотр.

К возобновлению сезона столичная команда начала готовиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор в Дубае проходит с 14 по 24 января.

Новичок команды Йоррит Хендрикс присоединился к команде в ОАЭ, где и прошел медосмотр.

В первых занятиях на поле комплекса Police Club Stadium в Дубае наравне со всеми принимали участие Александр Кокорин и Александр Соболев, не игравшие в концовке первой части сезона из-за повреждений.

Максим Глушенков, который в сентябре перенес операцию на передней крестообразной связке колена, пока занимается по индивидуальной программе.

Товарищеские матчи

На втором сборе в ОАЭ, который пройдет с 28 января по 8 февраля, красно-белые проведут несколько товарищеских матчей.

30 января столичная команда сыграет на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае против «Пахтакора».

В феврале 2020-го «Спартак» уже встречался с действующим чемпионом Узбекистана на «Открытие Арене» и победил 4:0.

6 февраля красно-белые сыграют на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае против солигорского «Шахтёра». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

В ноябре 2020 года «горняки» во второй раз в истории выиграли чемпионат Белоруссии и представят свою страну в Лиге чемпионов.

7 февраля красно-белые сыграют в Дубае против «Риги». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне рижане в третий раз подряд выиграли чемпионат Латвии.

О точных месте и сроках третьего сбора будет сообщено позднее. Планируется, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться в Тарасовке, а затем продолжит работу на тушинской базе.

Первый официальный матч в 2021 году «Спартак» проведет 20 или 21 февраля. В 1/8 финала Бетсити Кубка России красно-белые сыграют в гостях с «Динамо».

Работа над эффективностью

«Спартак» решил не менять коней на переправе, и закончить сезон под руководством Доменико Тедеско, для которого это финальные сборы с клубом, перед заключительным рывком.

Немец сумел выстроить в столичном клубе довольно стабильную игровую систему, хотя, как показали последние матчи перед зимним перерывом, эффективности ей не хватает.

Самой проблемной зоной остается опорная, что наглядно показал матч с «Зенитом». Проблему отчасти должен решить купленный у ПСВ опорник Йоритт Хендрикс, которого Тедеско постарается встроить в команду за время сборов.

«Спартаку» придется поработать над более эффективным выходом в атаку от своих ворот — команда часто теряла мячи и привозила моменты.

Тедеско предстоит решить, нужен ли ему Кокорин (хотя дальнейшую судьбу игрока будет решать руководство клуба, а не уходящий тренер), поработать над адаптацией Мозеса и над возвращением былой формы перенесшему коронавирус Бакаеву, ну и подтянуть к основе молодежь.

Трансферные слухи

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника Куинси Промеса, выступающего за «Аякс».

«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», — сказал Фетисов .

Ранее сообщалось, что «Аякс» рассматривает вариант с уходом Промеса, но не будет рассматривать вариант с арендой, на которой сосредоточился «Спартак».

У «Аякса» есть предложения по Промесу из Китая, но сам 29-летний хавбек намерен остаться в Европе.

Амстердамцы хотят расстаться с игроком из-за юридических проблем — в середине декабря Промес напал с ножом на родственника и находится под следствием.

Как же хорош был Квинси в «Спартаке» 💥

⚽ 66 голов

🅰️ 33 ассиста

🥇 Чемпион России

🏆 Обладатель Суперкубка

🔥 Лучший бомбардир в сезоне-2017/18

🇳🇱 Лучший иностранный бомбардир в истории клуба

😎 Футболист года в России в 2017-м pic.twitter.com/KZ9mpaVOLB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Кроме того, по данным СМИ, «Спартак» хочет вернуть из аренды полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова.

На возвращении Мирзова, якобы, настаивает главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. В то же время «Химки» продолжают переговоры о выкупе футболиста.

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В этом сезоне хавбек, арендованный летом у «Спартака», провел 8 матчей в РПЛ (5 — в основе) и забил 4 гола.

Резать мясо

Главный вопрос, это конечно — что делать с Александром Кокориным. Пришедший свободным агентом, но на солидную зарплату россиянин не смог показать того, чего от него ждали, проведя большую часть сезона в лазарете.

Руководству «Спартака» предстоит решить, что им делать с активом: избавиться от него, пока он не стал «токсичным» или попытаться выжать из него максимум.

А вот Остон Урунов, полирующий скамейку, после покупки Хендрикса наверняка отправится в аренду. В «Уфу» его «Спартак» продавать не захотел, но есть слухи о «Рубине».

Бразильский полузащитник Педро Роша вернулся из долгосрочной аренды и, кажется, не очень нужен кому-то в Бразилии. Проблема в том, что «Спартаку» он тоже не слишком нужен — линия атаки и так перегружена.

Защитник Илья Кутепов после домашнего ЧМ-2018 мог уехать в Европу, а теперь сидит в запасе «Спартака», а если и выходит на замену, то в линию атаки. Аренда до лета стала бы для него оптимальным вариантом.

Алекс Крал готов покинуть «Спартак» и перебраться в АПЛ, но произойдет это скорее всего летом.