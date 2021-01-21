Триумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»

«Ювентус» завоевал Суперкубок Италии, обыграв «Наполи» со счетом 2:0. По голу у победителей забили Криштиану Роналду и Альваро Мората, тогда как в составе неаполитанцев Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Больше эмоций, чем зрелищности

Журналист Corriere della Sera Марио Скончерти признал, что «Ювентусу» во многом повезло одолеть «Наполи».

«Матч был важным и не очень красивым. Мне запомнился только удар по воротам Лосано, плюс гол Роналду и незабитый пенальти Инсинье. Точный удар Мораты в концовке можно даже не брать во внимание. Игра была осторожной, почти всегда молчаливой, когда игроки сосредотачивались на том, как блокировать соперников. Некоторое время казалось, что ключевым может стать Кулусевски, видя, что Кулибали не понимал, как против него действовать. Но по сути ничего не произошло.

Роналду часто проявлял небольшие признаки нетерпимости, как будто пытался выбраться из клетки нормальности, которая его угнетает. Он не был в центре внимания, пока его гол не решил игру. "Ювентус" сделал больше, чем "Наполи", в смысле игры, то есть владения мячом и поиска порядка. Но именно "Наполи" создал самый яркий момент и не забил пенальти. Как раз подобные нестыковки преследуют неаполитанцев с начала сезона.

У Гаттузо классная команда, но она никак не соберется вместе. В этот раз отсутствовал Зелиньски, которого, возможно, и не хватило для триумфа. Между Демме и Бакайоко не хватало взаимопонимания, Инсинье промахнулся с пенальти, и это стоило всего результата.

"Наполи" подтвердил, что в реальных условиях ему всегда чего-то не хватает. "Ювентус" тоже не дал полноценных ответов. Да, была реакция, туринцы выиграли титул, но это не решило сезонную проблему.

Андреа Пирло Главный тренер «Ювентуса» Я очень рад, выиграть первый трофей в качестве тренера — это не то же самое, что выиграть трофей в роли игрока. Это даже лучше, потому что я возглавляю прекрасную команду и работаю в великом клубе. Прекрасные ощущения. Нечасто обе команды хорошо играют в финале. Было важно победить, и когда играешь с такой страстью, как мы, то удача тебе благоволит. Хотели доказать, что мы не та команда, что проиграла «Интеру». Я расстроен из-за того, что Гаттузо не победил, но рад за самого себя. Мы с ним сегодня были слишком сосредоточены на игре, чтобы обмениваться шуточками! После матча с «Интером» мы получили слишком много критики, учитывая все, чего мы добились в этом сезоне. Я рад, что трофей сегодня наш. Возвышать людей и растаптывать в прессе легко. Я привычен к этому, у меня были взлеты и падения на протяжении карьеры. Я знаю, что за мной стоит большой клуб, так что могу сосредоточиться на работе. Критика неизбежна, если ты появляешься из ниоткуда и начинаешь тренировать «Ювентус», но результаты сами все скажут за меня и команду.

Роналду — один из ключевых игроков — провел немного странный матч, пустой, все еще неполный. Кьеза слишком часто уходил в тень. Качество остальных тоже не казалось чрезмерным. Однако "Юве" выиграл у сложного оппонента в трудную минуту», — пишет Скончерти.

Победил тот, кто меньше ошибался

Обозреватель La Repubblica Эмануэле Гамба похвалил Андреа Пирло за правильно подобранный состав, но призвал «Юве» не переоценивать свой триумф.

«Пирло назвал этот триумф "победой гордости", но сложилось впечатление, что успех в Суперкубке он воспринял, прежде всего, как личную сатисфакцию: он явно нервничал в течение последних пяти с половиной месяцев, даже если его внешний вид был невозмутим.

Тренер во время пресс-конференции подчеркнул, что его команда была уже не той, которую раздробил "Интер" Антонио Конте.

При этом можно заметить, что на матч за Суперкубок Пирло серьезно перекроил состав, выбрав более осторожную и более рациональную тактику. И принятые им решение также подчеркивают, что готов, пусть и временно, отступить от некоторых принципов.

В этот раз весь матч отыграл Маккенни, хотя в прошлое воскресенье его не хватило на все 90 минут. Рэмси, Рабьо и Мората не попали в стартовый состав по техническим причинам, при этом последние двое все же вышли на замену незадолго до конца основного времени.

На "Сан-Сиро" Рабьо и Мората разочаровали едва ли не больше всего, и Пирло, не колеблясь, нашел им замену, чтобы подобрать более стабильную структуру.

Однако есть риск, что "Ювентус" вновь переоценит свой триумф, как это уже случалось ранее, и Пирло придется собраться с мыслями, чтобы переоценить работу своей команды. В Реджо-нель-Эмилии победили те, кто допустил меньше ошибок, и у "Юве", помимо голов, был всего один реальный шанс забить. Мудрому наставнику придется это учитывать», — считает Гамба.

Роналду снял напряжение

Автор La Stampa Джулия Дзонка подчеркивает важность того, что трофей «Ювентусу» принес гол Криштиану Роналду, который не привык слишком долго оставаться в тени.

«Мало ударов, еще меньше ярких моментов, зато есть гол, который стоит даже больше, чем Суперкубок, с которым непосредственно связан. Роналду отличился и предоставил "Ювентусу" время, необходимое для решения многих проблем.

Этот гол стал 760-м в карьере португальца — впечатляющий показатель. Теперь он всего на один мяч отстает от Пеле, хотя по другим подсчетам он уже опережает легендарного бразильца.

Роналду — практичный футболист. Он блестяще себя проявил в задаче помочь команде: до счета 1:0 он даже не улыбался, сделал несколько жестов и был крайне сосредоточен. Все мы помним, с каким недоумением он смотрел в небо над "Сан-Сиро" после болезненного удара от "Интера", и было ясно, что к следующему матчу он подойдет с тем же настроением и желанием что-то изменить.

Успех придаст Пирло больше уверенности, снимет давление, отодвинет от кризиса, и даже если он не даст всех ответов и не решит все проблемы, он разорвет отрицательную черту и, прежде всего, принесет трофей. И это очень хорошо как для "бьянконери", так и для Роналду, который чувствует себя намного спокойнее с завоеванным титулом.

Криштиану Роналду Форвард «Ювентуса» Очень рад четвертому титулу в Италии. Мы вернулись! Такой «Ювентус» мы любим, в такую команду верим, такой настрой приведет нас к желаемым победам! Хорошая работа, парни!

Нельзя сказать, что он проводит неудачный сезон, поскольку португалец забил 32 гола в последних 32 матчах. И все же, если Роналду остается в тени дольше обычного, это видно сразу», — замечает Дзонка.

Тактика «Наполи» не работает

Альфонсо Фазано в своем материале для il Napolista позволил себе немного покритиковать «Наполи» за тактические недоработки.

«Если в недавнем матче с "Фиорентиной" мы видели, что "Наполи" способен применить стратегию, изученную еще до стартового свистка, то в данном случае команда Гаттузо так и не нашла правильного решения.

Статистика в этом смысле беспощадна. С 45-й по 80-ю минуту "Наполи" нанес всего один удар по воротам Щенсны, среди прочего, не забив пенальти. Подопечные Гаттузо сделали 29 передач у чужих ворот против 61 передачи у "Ювентуса". Неаполитанцы пошли на дриблинг в пяти случаях, тогда как "бьянконери" применили его 11 раз.

Дженнаро Гаттузо Главный тренер «Наполи» Я должен поблагодарить игроков, они делали все как надо. В первом тайме немного робели, но потом отреагировали на пропущенный гол. Такие поражения бывают, и я поздравляю их с тем, как они старались. Пожалуй, мы могли добиться большего, но мы знаем, что в таких ситуациях играть тяжело. В таком важном матче может немного не повезти, в том числе с пенальти. Мы побеждаем и проигрываем всей командой, поэтому Лоренцо не должен думать, что мы проиграли из-за него, это неправда.

С чисто тактический точки зрения "Наполи", увиденный в матче за Суперкубок, — это команда, которая находится в упадке даже по сравнению с тем, что было показано около года назад, именно в матчах, которые принесли победу в Кубке Италии. Изощренное владение мячом, о котором мы говорили ранее, вкупе с плотной обороной также не использовались», — отмечает Фазано.