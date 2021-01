«МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается

ESPN рассказывает о главных событиях матча:

«Бруну Фернандеш забил фантастический штрафной, и "Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии, одержав победу со счетом 3:2. В следующем раунде манкунианцы встретятся с "Вест Хэмом".

Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд также внесли свои фамилии в протокол. Мохамед Салах оформил дубль и забил свои первые голы на "Олд Траффорд", однако безвыигрышная серия "Ливерпуля" продолжилась.

У Гринвуда было два шанса на ранней стадии игры, но сперва "Ливерпуль" спас Алиссон, а затем удар прошел мимо штанги. После этого мерсисайдцы начали доминировать во владении мячом и повели в счете после того, как Роберто Фирмино нашел Салаха, который пробросил мяч над Дином Хендерсоном.

Спустя восемь минут "МЮ" провел быструю контратаку, в ходе которой Рашфорд сделал блестящий пас на Гринвуда, который отправил мяч под штангу и забил свой первый гол с 5 декабря.

У Поля Погба был отличный шанс вывести "МЮ" вперед до перерыва, но после его удара головой с подачи Люка Шоу мяч прошел над перекладиной.

Хозяева вышли вперед через три минуты после перерыва, когда уже Рашфорд забил после паса Гринвуда. "Ливерпуль" быстро отреагировал — на 58-й минуте Салах забил свой второй гол.

Затем египтянин мог оформить хет-трик, но пробил прямо в Хендерсона. Это была та неудача, которая дорого обошлась команде Клоппа. Так как вышедший на замену Бруну Фернандеш внес свой ключевой вклад. Эдинсон Кавани заработал стандарт на краю штрафной, и Фернандеш забил спустя 12 минут после выхода на замену.

Затем Рашфорд покинул поле из-за проблем с коленом, а Кавани едва не забил четвертый мяч "МЮ" — после его удара головой мяч попал в штангу».

Manchestereveningnews.co.uk отмечает прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера:

«Команда Сульшера не просто одержала еще одну важнейшую победу над соперником из Ливерпуля, которая показывает истинный масштаб прогресса "МЮ". Они не просто обыграли "Ливерпуль" в захватывающей игре, но еще и сделали это стильно.

В сезоне 2019/20 Сульшер продемонстрировал умение одерживать победы в крупных матчах, хотя эти победы основывались на защите и быстрой контратаке. В победном матче на "Олд Траффорд" Фернандеш, Кавани и компания продемонстрировали атакующий напор "МЮ".

Чтобы убедить некоторых главных критиков Сульшера, "МЮ" понадобится выиграть или АПЛ, или Кубок. Но его трансформация в "Юнайтед" заслуживает похвалы».

У «Ливерпуля», возможно, есть глубокие проблемы, которые нужно решить Юргену Клоппу, пишет The Guardian:

«Вопросы к Юргену Клоппу нарастают. Правда в том, что "МЮ" был доминирующей силой в этом матче, тогда как гости не были по-настоящему собранными, не могли нормально контролировать мяч и не справлялись со скоростью хозяев.

В тайне Клопп, может быть, вздохнул с облегчением — "Ливерпуль" теперь может сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов. Однако "красные" в шестой раз не смогли выиграть на "Олд Траффорд" под руководством Клоппа. И его команде вновь нужно начать побеждать.

"Ливерпулю" стоит задуматься — является ли это вспышкой, которая на время ослепила команду, или же у клуба есть более глубокие проблемы, которые нужно решить Клоппу».

Squawka.com выставила оценки игрокам за матч. Вот лучшие и худшие:

«Маркус Рашфорд — 9. Он нес постоянную угрозу своей скоростью и с невероятным хладнокровием забил второй гол 'МЮ'. Также на его счету какой-то нечеловеческий ассист — пас на 40 с лишним метров на Гринвуда. Рашфорд отличился также прекрасным дриблингом, контролировал всю игру и унижал Александера-Арнолда и Уильямса. Роналдиньо, это ты?

Marcus Rashford’s game by numbers vs. Liverpool:

38 touches

2 shots

2 shots on target

2 fouls won

2 take-ons

1 chance created

1 goal

1 assist

He scored and assisted in the same game for the second time this season. pic.twitter.com/GZyaF9cbzM