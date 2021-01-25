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    «МЮ» набирает обороты, а черная полоса «Ливерпуля» продолжается

    «МЮ» обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
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    Уле-Гуннар Сульшер
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    «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии, одержав победу со счетом 3:2. Победный мяч со штрафного забил Бруну Фернандеш. Что пишут СМИ после матча?

    Игра с шансами у обеих команд

    ESPN рассказывает о главных событиях матча:

    «Бруну Фернандеш забил фантастический штрафной, и "Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии, одержав победу со счетом 3:2. В следующем раунде манкунианцы встретятся с "Вест Хэмом".

    Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд также внесли свои фамилии в протокол. Мохамед Салах оформил дубль и забил свои первые голы на "Олд Траффорд", однако безвыигрышная серия "Ливерпуля" продолжилась.

    У Гринвуда было два шанса на ранней стадии игры, но сперва "Ливерпуль" спас Алиссон, а затем удар прошел мимо штанги. После этого мерсисайдцы начали доминировать во владении мячом и повели в счете после того, как Роберто Фирмино нашел Салаха, который пробросил мяч над Дином Хендерсоном.

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    Спустя восемь минут "МЮ" провел быструю контратаку, в ходе которой Рашфорд сделал блестящий пас на Гринвуда, который отправил мяч под штангу и забил свой первый гол с 5 декабря.

    У Поля Погба был отличный шанс вывести "МЮ" вперед до перерыва, но после его удара головой с подачи Люка Шоу мяч прошел над перекладиной.

    Хозяева вышли вперед через три минуты после перерыва, когда уже Рашфорд забил после паса Гринвуда. "Ливерпуль" быстро отреагировал — на 58-й минуте Салах забил свой второй гол.

    Затем египтянин мог оформить хет-трик, но пробил прямо в Хендерсона. Это была та неудача, которая дорого обошлась команде Клоппа. Так как вышедший на замену Бруну Фернандеш внес свой ключевой вклад. Эдинсон Кавани заработал стандарт на краю штрафной, и Фернандеш забил спустя 12 минут после выхода на замену.

    Гол Бруну Фернандеша
    twitter.com/manutd

    Затем Рашфорд покинул поле из-за проблем с коленом, а Кавани едва не забил четвертый мяч "МЮ" — после его удара головой мяч попал в штангу».

    «МЮ» выиграл в атакующем стиле

    Manchestereveningnews.co.uk отмечает прогресс «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера:

    «Команда Сульшера не просто одержала еще одну важнейшую победу над соперником из Ливерпуля, которая показывает истинный масштаб прогресса "МЮ". Они не просто обыграли "Ливерпуль" в захватывающей игре, но еще и сделали это стильно.

    В сезоне 2019/20 Сульшер продемонстрировал умение одерживать победы в крупных матчах, хотя эти победы основывались на защите и быстрой контратаке. В победном матче на "Олд Траффорд" Фернандеш, Кавани и компания продемонстрировали атакующий напор "МЮ".

    Чтобы убедить некоторых главных критиков Сульшера, "МЮ" понадобится выиграть или АПЛ, или Кубок. Но его трансформация в "Юнайтед" заслуживает похвалы».

    Вопросы к Клоппу нарастают

    У «Ливерпуля», возможно, есть глубокие проблемы, которые нужно решить Юргену Клоппу, пишет The Guardian:

    «Вопросы к Юргену Клоппу нарастают. Правда в том, что "МЮ" был доминирующей силой в этом матче, тогда как гости не были по-настоящему собранными, не могли нормально контролировать мяч и не справлялись со скоростью хозяев.

    В тайне Клопп, может быть, вздохнул с облегчением — "Ливерпуль" теперь может сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов. Однако "красные" в шестой раз не смогли выиграть на "Олд Траффорд" под руководством Клоппа. И его команде вновь нужно начать побеждать.

    "Ливерпулю" стоит задуматься — является ли это вспышкой, которая на время ослепила команду, или же у клуба есть более глубокие проблемы, которые нужно решить Клоппу».

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    • Оценки игрокам

    Squawka.com выставила оценки игрокам за матч. Вот лучшие и худшие:

    «Маркус Рашфорд — 9. Он нес постоянную угрозу своей скоростью и с невероятным хладнокровием забил второй гол 'МЮ'. Также на его счету какой-то нечеловеческий ассист — пас на 40 с лишним метров на Гринвуда. Рашфорд отличился также прекрасным дриблингом, контролировал всю игру и унижал Александера-Арнолда и Уильямса. Роналдиньо, это ты?

    Рис Уильямс — 4. Потерял позицию при голе Гринвуда и совершенно не мог справиться с Рашфордом. Совершил огромную ошибку, пытаясь заблокировать пас на Рашфорда перед тем, как тот забил свой гол. К сожалению, неудачная игра Уильямса лишь доказала, что "Ливерпулю" нужен хороший центральный защитник».

    Что говорили тренеры?

    Sky Sports цитирует главных тренеров команд:

    Уле-Гуннар Сульшер:

    «Это фантастика — обыгрывать прошлогоднего чемпиона, ведь это фантастическая команда. В последние пару лет мы добивались результатов, играя по разным схемам, но сегодня мы сыграли хорошо и победили, диктуя свои условия.

    Мы нашли путь, в который мы верим, в который верят игроки, и мы становимся все сильнее и сильнее. Наш менталитет — вернуться в игру после пропущенного гола. В этом сезоне мы показывали это уже много раз. Плюс мы становимся сильнее физически.

    Невозможно сделать много шагов вперед за короткий отрезок. Со временем мы становимся все лучше и лучше, побеждая в непростых матчах. У нас высокий боевой дух и уверенность в себе. А играть на наших условиях — это приятное ощущение для нас».

    Юрген Клопп:

    Юрген Клопп
    globallookpress.com

    «Это не тот результат, которого мы хотели. Это всегда расстраивает. Если мы хотели победить сегодня, то нам нужно было демонстрировать свою лучшую игру. Мы сделали шаги в правильном направлении, хорошо начали матч, но затем допустили ключевые ошибки. Мы недостаточно хорошо сыграли в обороне при первом голе 'МЮ', но хорошо то, что моя команда любит идти вперед и забивать голы.

    В итоге они забили больше, но мы можем извлечь положительные моменты из этой игры. Мы точно знаем над чем нам нужно работать, и в этом матче уже сделали большие шаги. Что касается третьего гола, то ваши коллеги-журналисты говорили мне, что там не было фола, но я не видел.

    Я не ставлю под сомнение свое доверие к игрокам. Но мы должны относиться к себе критически. Как команда, мы должны решать наши проблемы вместе».

    Цифры матча

    BBC приводит наиболее любопытные статистические данные матча:

    «Манчестер Юнайтед» в десятый раз выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. В истории турнира только сам «Ливерпуль» больше раз побеждал ту или иную команду, включая финалы (12 против «Эвертона»).

    «Ливерпуль» выиграл только в одном из 15 последних матчей на «Олд Траффорд» во всех турнирах (Н4 П10) и не может выиграть в последних восьми (Н4 П4).

    «Манчестер Юнайтед» выигрывал каждую из своих последних восьми домашних игр в Кубке Англии — только с 1908 по 1912 год у них была лучшая победная серия на родном стадионе в соревнованиях (9 игр).

    «Ливерпуль» — первый действующий чемпион Премьер-лиги, выбывший из Кубка Англии уже в четвертом раунде после «Манчестер Сити» в сезоне 2014-15.

    Роберто Фирмино 18 раз ассистировал Мохамеду Салаху во всех соревнованиях за «Ливерпуль» — больше, чем любой другой игрок ассистировал партнеру под руководством Юргена Клоппа. С сезона 2017-2018 это наибольшее количество ассистов от одного игрока другому для всех команд АПЛ во всех соревнованиях.

    Гол Мохамеда Салаха
    twitter.com/lfc

    Мэйсон Гринвуд забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в 11 матчах во всех соревнованиях, закончив свою самую длинную серию игр без гола за клуб. В возрасте 19 лет и 115 дней он был самым молодым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим «Ливерпулю» после Уэйна Руни в январе 2005 года в АПЛ (19 лет 83 дня).

    Маркус Рашфорд забил больше голов на «Олд Траффорд» против «Ливерпуля», чем против любого другого соперника на своем поле (4).

    С момента своего дебюта в «Манчестер Юнайтед» в феврале 2020 года Бруну Фернандеш забил больше голов, чем любой другой игрок за клубы Премьер-лиги (28).

    Ни один игрок не забил больше голов за клубы Премьер-лиги во всех турнирах в этом сезоне, чем Салах за «Ливерпуль» (19, наравне с Гарри Кейном).

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