От Лэмпарда к Тухелю. Какие задачи предстоит решить новому наставнику «Челси»

Самое громкое футбольное событие недели случилось в понедельник: «Челси» уволил свою легенду Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Источники ESPN сообщили, что новым наставником «синих» станет экс-рулевой Томас Тухель, которому предстоит поднять команду с девятого места в турнирной таблице АПЛ всего за полсезона 2020/21.

Репортеры ESPN Джеймс Олли, Марк Огден, Жюльен Лоран, Габриэле Маркотти и Том Гамильтон рассказали , что нужно знать о тренерской перестановке на «Стэмфорд Бридж».

Почему «Челси» уволил Лэмпарда

В «Челси» преобладала точка зрения о том, что Фрэнк Лэмпард является идеальным тренером для воспитания молодежи, но неподходящим для максимальной отдачи от шести новичков, подписанных прошлым летом за 220 миллионов фунтов стерлингов.

Возвращение 42-летнего специалиста на «Стэмфорд Бридж» продлилось всего 19 месяцев, и его пребывание в клубе можно разделить на два периода: до и после расточительных расходов клуба.

Лэмпард унаследовал сложную ситуацию в июле 2019 года, когда звездный форвард Эден Азар перешел в «Реал», а клуб не мог подписывать новичков из-за запрета на трансферы со стороны ФИФА. Кроме того, он унаследовал команду, которая выиграла Лигу Европы и заняла третье место в Премьер-лиге, но влияние Азара было таким, что попадание в топ-4 в чемпионате Англии казалось очень сложной задачей.

Тем не менее, он добился этого в заключительном туре сезона 2019/20. В той кампании он запомнился тем, что привлек из академии в основную команду Риса Джеймса, Тэмми Абрахама, Мэйсона Маунта и Фикайо Томори.

В некоторой степени это произошло из-за запрета на трансферы, но не в такой степени, как некоторые предполагают. Маунт 32 раза выходил в стартовом составе в матчах АПЛ, Абрахам — 25, Джеймс — 16, Томори — 15. Как правило, они играли с первых минут, потому что выглядели предпочтительнее более опытных игроков, таких как Росс Баркли и Оливье Жиру, что затрагивает саму суть проблемы.

Легендарный статус Лэмпарда вдохновлял игроков, которые еще с академии знали его по игре в «Челси». Он заслуживает похвалы за то, что дал им уверенность и свободу развития, особенно в таком клубе, который печально известен тем, что игнорирует собственный конвейер по производству талантов. Но быстро стало понятно, что он никак не может вдохновить более старших игроков, наряду с теми, что были приобретены за большие деньги.

На прошлой неделе ESPN сообщил, что некоторые игроки разочаровались перестановками в составе, в то время как другие жаловались на отсутствие связи с тренерским штабом. Новички, в частности, Тимо Вернер и Кай Хаверц, привыкли к более детальным тактическим планам своих тренеров, и в команде выросло мнение, что Лэмпард перекладывает слишком большую ответственность на футболистов, когда дело касается их личной формы.

Источники ESPN сообщают, что Лэмпард так и не смог мотивировать ветеранов «Челси», что разочаровало руководство. Клубные начальники также разочаровались из-за отсутствия четкой идентичности на поле и неспособности звезд с большими зарплатами взяться за дело. Интенсивность тренеровок Лэмпарда в конечном итоге привела к тому, что в некоторых кругах появились жалобы на излишнюю усталость игроков.

В конечном итоге расходы на трансферы в 220 миллионов фунтов усилили давление на Лэмпарда. «Челси» сильно хотел, чтобы бывший игрок добился успеха. Владелец клуба Роман Абрамович никогда раньше не цитировался в новости об уволенном тренере, но в этот раз все изменилось, что свидетельствует о том, насколько неловко себя чувствовали лондонцы в этой ситуации.

Наибольший дискомфорт вызывало отставание от лидеров. Спустя год после ухода Азара и наказания ФИФА «синие» вспомнили, кто они на самом деле: безжалостный клуб, который ставит победу выше любой индивидуальности.

Время ухода Лэмпарда напрямую зависело от ситуации с возможным преемником. Источники сообщают, что после Рождества клуб начал рассматривать варианты летней замены тренера. Еще на прошлой неделе «синие» не знали, к кому обратиться из-за отказа Ральфа Рангника (его не интересовал краткосрочный контракт) и Юлиана Нагельсмана (у босса «Лейпцига») были сомнения по поводу этой должности, он также не хотел менять команды в середине сезона).

Хотя группа советников Абрамовича хотела, чтобы Лэмпард остался до конца сезона 2020/21, зеленый свет на тренерские перестановки был дан в воскресенье днем после победы «синих» над «Лутон Таун» со счетом 3:1 в четвертом раунде Кубка Англии.

На выходных Тухель изменил свою первоначальную позицию, и «Челси» предпочел действовать. Источники указывают, что Абрамович прохладно относится к Тухелю как к тренеру, но при этом отмечает, что его главное преимущество — способность работать с существующей командой.

Что «Челси» может ожидать от Тухеля?

В первую очередь в лице Тухеля «Челси» получает финалиста Лиги чемпионов, чемпиона Франции и обладателя внутреннего требла и, в целом, одного из самых ярких футбольных умов. 47-летнего всегда преподносили как следующего важного футбольного тренера, начиная с его пяти сезонов в «Майнце».

Теоретически Тухель обладает собственными идеями, философией и тактическими знаниями. Он способен к универсальности при построении своих команд, часто имея несколько тактических планов для разных противников. Он также имеет репутацию новатора, смелого и энергичного человека, хотя иногда этих качеств слишком много. Фактически, порой его тактика контрпродуктивна: до того, как Тухель был уволен из «Пари Сен-Жермен» в начале сезона, он в конечном итоге потерял доверие среди игроков, расположив Маркиньоса и Данило Перейру не на привычных позициях.

Самой большой проблемой Тухеля во Франции была его неспособность создать настоящую идентичность. Он адаптировался к местному окружению. Он так хотел, чтобы игроки и раздевалка любили его, что отказался от собственных принципов. Проще говоря, он шел по пути наименьшего сопротивления всякий раз, когда «Пари Сен-Жермен» испытывал трудности: отдавал мяч Неймару и Килиану Мбаппе.

Не было никаких игровых шаблонов и реальной структуры, о которой можно было бы говорить. В его оправдание (или в защиту) можно сказать, что он никогда не чувствовал, что может быть самим собой в Париже, потому что клуб и раздевалка были слишком политическими, хотя многие не верили в такую аргументацию.

Если вкратце, то основная критика, которую вы можете направить в адрес Тухеля звучит так: он просто хочет быть футбольным тренером, но ведущие клубы Европы требуют гораздо большего.

Во время своего пребывания в Париже Тухель рассорился с французскими СМИ из-за того, что они были слишком критичны. Он поссорился со спортивным директором Леонардо из-за несогласия с его мнением, и эта вражда в конечном итоге стоила ему работы. Он поссорился с некоторыми из своих игроков, которые временами изо всех сил пытались понять его решения, и все это похоже на то, что мы слышали от «Боруссии» после того, как он покинул дортмундский клуб в 2017 году.

Если он усвоил урок в Париже, то нет причин, по которым он не может добиться успеха в «Челси». Но именно от этого «если» зависит многое.

Что Лэмпард сделал неправильно

Перед увольнением в понедельник у Лэмпарда хватало проблем в «Челси». Это был лишь вопрос времени, когда его игроки захотят получить нечто большее, чем просто тренера со статусом легенды клуба. Как только первоначальный фактор хорошего самочувствия исправился, Лэмпарду пришлось доказывать свою квалификацию на тренировочном поле, и именно тогда часы начали отсчитывать время до его увольнения.

Футбольные раздевалки могут быть неумолимым местом на каждом уровне игры, и футболисты быстро отключаются, если считают, что их тренер не способен улучшить их ни индивидуально, ни командно. Такова судьба Лэмпарда.

По словам источников, среди игроков существовало мнение, что Лэмпарду не хватало элитных способностей топ-тренера для выявления и решения проблем. Кроме того, его помощники аналогичным образом продемонстрировали свою неспособность работать с лучшими игроками, которые ждут, что их наставники сделают сих сильнее.

«Фрэнк преуспел в первые несколько месяцев на посту тренера», — сказал источник, близкий к команде. — «Он доверился молодым игрокам, таким как Маунт, Абрахам и Томори, и они ответили, потому что он — Фрэнк Лэмпард, и они боготворили его в детстве. Умные тренеры используют подобные вещи, и Фрэнк извлек выгоду из своего статуса бывшего игрока. Нет никаких сомнений в этом. Но если оглянуться назад, то проблемы возникли в середине прошлого сезона: молодые футболисты потеряли форму, ухудшились результаты, а более опытным игрокам требовалось больше опыта от Фрэнка и его тренерского штаба. Однако Фрэнк никогда не был тактиком, человеком с ясной философией, тогда как ведущие игроки всегда хотят деталей и тактического мастерства, которые можно получить от Пепа Гвардиолы, Юргена Клопп и Жозу Моуринью. Вот в этом Фрэнк проиграл».

Уже давно за кулисами «Стэмфорд Бридж» появились опасения по поводу того, что Лэмпард не справится с важнейшими новичками — Тимо Вернером и Каем Хаверцем. Оба игрока приехали из Германии с репутацией самых ярких атакующих талантов Европы, но пока оба играют ужасающе: Вернер забил только один гол в последних 16 матчах (в ворота «Моркама» в Кубке лиги).

Лэмпард не смог разработать тактический план, чтобы извлечь максимум из игроков, используя их обоих на различных позициях без особого успеха.

Также были разногласия между Лэмпардом и руководством. Источники сообщили, что решительность Лэмпарда в вопросе подписания полузащитника Деклана Райса была расценена негативно со стороны опытных игроков, которые усмотрели в этом доказательство того, что тренер полагается лишь на свой статус легенды, чтобы мотивировать молодого англичанина. При этом он даже не пытался найти более техничного игрока из-за границы.

Первоочередные задачи Тухеля

В первую очередь Тухелю предстоит выяснить, почему Хаверц и Вернер допускают осечку. Ни один из них не продемонстрировал в Премьер-лиге ту впечатляющую форму, что была у них в Бундеслиге, и не оправдал вложенные в них деньги.

Хаверц выглядел тенью того игрока, которого мы видели в «Байере» в прошлом сезоне. Там он была наиболее полезен в творческой роли «десятки» под основным нападающим, либо справа в атаке на позиции «восьмерки». Он не освоился ни на одной из ролей на «Стэмфорд Бридж», поэтому Лэмпард задействовал его глубже в полузащите. Всякий раз, когда Кай шел вперед, обычно одновременно с Майнтом, то оставлял свою зону открытой.

В прошлом сезоне показатель xA Хаверца (ожидаемые результативные передачи или вероятность того, что ключевой пас приведет к голу) в Бундеслиге составлял 5,26, в то время как его xG (ожидаемые голы) был равен 10,01. В этом сезоне его xA составляет 0,83, а xG — 1,35. В декабре Лэмпард заявил, что Хаверцу понадобится время, чтобы оправиться от коронавируса, но Тухеля встретит уже полностью здоровый 21-летний парень, который будет рад чему-то научиться у своего земляка.

То же самое касается Вернера, который в этом сезоне забил всего четыре мяча в 19 матчах чемпионата. Лэмпард использовал его больше как центрального нападающего, в то время как в «Лейпциге» он действовал на левом фланге, играя через полупространство позади основного центрального нападающего и идеально рассчитывая свои рывки в штрафную. К слову, в матче против «Лутона» он действительно играл хорошо в паре с Абрахамом, пусть и не забил пенальти в концовке.

«Челси» не случайно остановил свой выбор на немецком тренере, который имеет опыт работы в Бундеслиге. Лондонцы надеются, что он сможет выявить лучшие качества как в Хаверце, так и в Вернере, и это назначение также можно назвать хорошей новостью для Пулишича. Тухель хорошо знает Кристиана по дортмундской «Боруссии», так что американец с нетерпением ждет встречи со своим старым наставником.

Тухель также должен решить то, на чем застрял Лэмпард: определить лучший стартовый состав. Ключом к этому будет поиск ответа на проблемную позицию опорного полузащитника. Райс из «Вест Хэма» уже давно находится на радаре, но Тухелю, вероятно, придется искать какой-то резервный вариант уже в этом сезоне. Билли Гилмор выглядет привлекательной перспективой, но в паре с ним должен быть кто-то более физически мощный, в то время как Жоржиньо не подходит.

«Челси» и Тухель также должны будут вывести из раздутой команды некоторых ненужных игроков. Например, Маркоса Алонсо или Кепу Аррисабалагу.

Лондонцы потерпели пять поражений в восьми последних матчах, поэтому Тухель должен сразу же взяться за дело. «Челси» — клуб, в котором нет места для сантиментов, здесь важны результаты. Новому тренеру предстоит быстро найти формулу победы, чтобы вернуть «синих» в четверку сильнейших, и ему, вероятно, не дадут много времени на медовый месяц.