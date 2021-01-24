«Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом

Величие «Аталанты»
Журналисты Tuttosport похвалили за игру «Аталанту», которая практически не оставила «Милану» шансов на позитивный исход.
«Вновь "Аталанта" продемонстрировала свое величие. Хатебур и Иличич в дебюте встречи остановились в шаге от гола, зато его забил на 26-й минуте Кристиан Ромеро, введя своим ударом головой в оцепенение Доннарумму.
"Милан" в первом тайме так и не среагировал, хотя Ибра мог воспользоваться нерешительностью Толоя на 42-й минуте, когда коленом пробил мимо ворот.
Выход Браима Диаса на место Мейте не привел к желаемому результату, даже наоборот. Кессье локтем зарядил в лицо Иличичу, и с пенальти на 53-й минуте словенец сделал счет 2:0.
Пиоли пошел ва-банк, выпустив Манджукича и Ребича: бывший нападающий "Ювентуса" вернулся в чемпионат Италии и за считанные минуты заставил содрогнуться болельщиков "Аталанты".
Затем на первый план вышел Сапата. Сначала он пробил головой в штангу, а затем с близкого расстояния установил окончательный результат, забив свой восьмой гол в чемпионате», — говорится в материале.
Зимний чемпион
Редакция La Stampa замечает, что, несмотря на поражение «Милан» все равно остается лидером чемпионата и одним из претендентов на титул.
«Наводящая страх "Аталанта" поразила "Милан". Подопечные Джана Пьеро Гасперини продемонстрировали всю свою силу на "Сан-Сиро", где забили Ромеро, Иличич и Сапата.
Несмотря на болезненное поражение, второе в сезоне на домашнем поле, команда Пиоли может утешать себя титулом зимнего чемпиона, который стал возможен благодаря ничьей "Интера" в Удине. В то же время "Аталанта" поднялась на четвертое место с 36 очками, реабилитировавшись за две ничьи в предыдущих турах.
Мы увидели фантастическую игру Иличича, который полностью выздоровел и забил свой третий гол в сезоне. Последовательным оказался и Сапата, достигший отметки в восемь точных ударов в чемпионате. Особой похвалы заслуживает Ромеро. Молодой аргентинский защитник не только открыл счет в матче, но и в сотрудничестве с партнерами по обороне эффективно сыграл против Ибрагимовича и Леау.
Швед и португалец практически не касались мяча, и не случайно форвардам "Милана" было очень тяжело. Дебюта Манджукича в концовке оказалось недостаточно. Хорват был близок к голу, но все же был остановлен великолепным Ромеро.
Однако два поражения в четырех последних матчах и шесть пропущенных мячей не отменяют хорошие результаты "Милана" в первой части сезона. "Россонери" завершили первый круг, уверенно лидируя, и остаются серьезным претендентом на скудетто. "Аталанта" могла бы составить им компанию, если бы раньше осознала свои безграничные возможности», — отмечается в статье.
Жаркая борьба лидеров
Автор Planeta Milan Даниэле Триоло надеется, что с возвращением некоторых травмированных игроков «Милан» быстро забудет о поражении от «Аталанты».
«Всего один удар в створ ворот соперника нанес "Милан" за весь матч против "Аталанты". И ничего больше. На поле преимущественно доминировали игроки в черно-синих футболках, тогда как у "россонери" ничего не получалось, и теперь ситуация наверху турнирной таблицы накаляется.
Идущий вторым "Интер" отстает на два очка, третья "Рома" — не шесть. Затем идет "Ювентус", который, победив "Болонью" и "Наполи", возможно, подберется к лидеру на расстояние четырех баллов.
Однако "Милану" придется в первую очередь побеспокоиться, чтобы как можно скорее найти себя. По сути, поражение от "Аталанты" стало вторым в последних четырех матчах Серии А. И впервые за 38 игр чемпионата "дьяволы" остались без забитых голов.
Без Алессио Романьоли, Исмаэля Беннасера, Алексиса Салемакерса и Хакана Чалханоглу "Милан" растаял, как снег на солнце. Он был слишком хрупким. Подопечным Пиоли нужно забыть минувший вечер как можно скорее. Возможно, это удастся сделать после дерби в Кубке Италии в ближайший вторник», — считает Триоло.
Тяжеловесный ноль
Обозреватель Gazzetta dello Sport Марко Пасотто указал на тот факт, что «Милан» за последний год крайне редко уходил с поля без забитого мяча в чемпионате Италии.
«Иначе и не скажешь. "Милан" не забил "Аталанте" ни одного гола, и это сенсация. Да, потому что в лиге "россонери" постоянно создавали угрозу в чужой штрафной в течение 38 игр подряд. Последний безголевой поединок прошел 6 января 2020 года, когда "дьяволы" сыграли вничью 0:0 с "Сампдорией". То есть с тех пор прошел целый год.
Эту грандиозность усугубляет еще и тот факт, что до поражения от "Аталанты" в 30 матчах после карантина только в двух случаях "Милан" забил меньше двух голов: в матче с "Юве" (1:3) и, по какому-то совпадению, во встрече с "Аталантой" в прошлом сезоне (1:1).
Во всех остальных случаях мы видели череду голов, притом часто забивали не только нападающие, в частности Златан Ибрагимович, но и защитники, причем разными способами», — подчеркивает Пасотто.