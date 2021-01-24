«Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом

«Милан» потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 0:3 в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А. По разу в воротах «россонери» расписались Кристиан Ромеро, Йосип Иличич и Дуван Сапата. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Величие «Аталанты»

Журналисты Tuttosport похвалили за игру «Аталанту», которая практически не оставила «Милану» шансов на позитивный исход.

«Вновь "Аталанта" продемонстрировала свое величие. Хатебур и Иличич в дебюте встречи остановились в шаге от гола, зато его забил на 26-й минуте Кристиан Ромеро, введя своим ударом головой в оцепенение Доннарумму.

"Милан" в первом тайме так и не среагировал, хотя Ибра мог воспользоваться нерешительностью Толоя на 42-й минуте, когда коленом пробил мимо ворот.

Выход Браима Диаса на место Мейте не привел к желаемому результату, даже наоборот. Кессье локтем зарядил в лицо Иличичу, и с пенальти на 53-й минуте словенец сделал счет 2:0.

Пиоли пошел ва-банк, выпустив Манджукича и Ребича: бывший нападающий "Ювентуса" вернулся в чемпионат Италии и за считанные минуты заставил содрогнуться болельщиков "Аталанты".

Джан Пьеро Гасперини Главный тренер «Аталанты» Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог играть лучше. Все провели отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, что я здесь. Мы добились этого против лидера Серии А, зимнего чемпионата, но сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с «Ливерпулем», в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения. Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне.

Затем на первый план вышел Сапата. Сначала он пробил головой в штангу, а затем с близкого расстояния установил окончательный результат, забив свой восьмой гол в чемпионате», — говорится в материале.

Зимний чемпион

Редакция La Stampa замечает, что, несмотря на поражение «Милан» все равно остается лидером чемпионата и одним из претендентов на титул.

«Наводящая страх "Аталанта" поразила "Милан". Подопечные Джана Пьеро Гасперини продемонстрировали всю свою силу на "Сан-Сиро", где забили Ромеро, Иличич и Сапата.

Несмотря на болезненное поражение, второе в сезоне на домашнем поле, команда Пиоли может утешать себя титулом зимнего чемпиона, который стал возможен благодаря ничьей "Интера" в Удине. В то же время "Аталанта" поднялась на четвертое место с 36 очками, реабилитировавшись за две ничьи в предыдущих турах.

Мы увидели фантастическую игру Иличича, который полностью выздоровел и забил свой третий гол в сезоне. Последовательным оказался и Сапата, достигший отметки в восемь точных ударов в чемпионате. Особой похвалы заслуживает Ромеро. Молодой аргентинский защитник не только открыл счет в матче, но и в сотрудничестве с партнерами по обороне эффективно сыграл против Ибрагимовича и Леау.

Швед и португалец практически не касались мяча, и не случайно форвардам "Милана" было очень тяжело. Дебюта Манджукича в концовке оказалось недостаточно. Хорват был близок к голу, но все же был остановлен великолепным Ромеро.

Стефано Пиоли Главный тренер «Милан» Мы начали хорошо, поставили много игроков в атаку. Расстраивает то, как именно мы пропустили первый мяч, второй гол поставил точку в игре. У нас было время, но мы не смогли вернуться в матч. Мы могли сделать больше, мы знали, что нужно защищаться основательнее, и опека от нас была не лучшей. «Аталанта» сегодня выступила лучше нас. Поражение от сильной команды может случиться. Обидно, что после второго гола мы просто потеряли веру. Серия А — очень конкурентоспособный чемпионат. Мы знаем, что это сложно, но мы находимся на вершине и хотим сказать свое слово. Я считаю, что в поражениях от «Ювентуса» и «Аталанты» нет ничего постыдного. Это команды очень высокого уровня, поэтому «Аталанта» была физически лучше, сильнее, выиграла все единоборства и подборы. Мы проанализируем поражение, постараемся увидеть, где мы можем прибавить, и сосредоточимся на следующем матче.

Однако два поражения в четырех последних матчах и шесть пропущенных мячей не отменяют хорошие результаты "Милана" в первой части сезона. "Россонери" завершили первый круг, уверенно лидируя, и остаются серьезным претендентом на скудетто. "Аталанта" могла бы составить им компанию, если бы раньше осознала свои безграничные возможности», — отмечается в статье.

Жаркая борьба лидеров

Автор Planeta Milan Даниэле Триоло надеется, что с возвращением некоторых травмированных игроков «Милан» быстро забудет о поражении от «Аталанты».

«Всего один удар в створ ворот соперника нанес "Милан" за весь матч против "Аталанты". И ничего больше. На поле преимущественно доминировали игроки в черно-синих футболках, тогда как у "россонери" ничего не получалось, и теперь ситуация наверху турнирной таблицы накаляется.

Идущий вторым "Интер" отстает на два очка, третья "Рома" — не шесть. Затем идет "Ювентус", который, победив "Болонью" и "Наполи", возможно, подберется к лидеру на расстояние четырех баллов.

Однако "Милану" придется в первую очередь побеспокоиться, чтобы как можно скорее найти себя. По сути, поражение от "Аталанты" стало вторым в последних четырех матчах Серии А. И впервые за 38 игр чемпионата "дьяволы" остались без забитых голов.

Златан Ибрагимович Нападающий «Милана» Сегодня многого не хватало. Теперь главное прийти в себя и дождаться следующего матча. Команда немного ослаблена, потому что не хватает 4-5 игроков основного состава. Но это не может быть оправданием, мы первые. Мы стали зимними чемпионами? Это ничего не стоит. Это значит, что мы пока преуспеваем, но это еще не конец. Наступает самый сложный период, нас ждет множество матчей. Теперь надо чувствовать себя хорошо физически и продолжать идти дальше в своем темпе.

Без Алессио Романьоли, Исмаэля Беннасера, Алексиса Салемакерса и Хакана Чалханоглу "Милан" растаял, как снег на солнце. Он был слишком хрупким. Подопечным Пиоли нужно забыть минувший вечер как можно скорее. Возможно, это удастся сделать после дерби в Кубке Италии в ближайший вторник», — считает Триоло.

Тяжеловесный ноль

Обозреватель Gazzetta dello Sport Марко Пасотто указал на тот факт, что «Милан» за последний год крайне редко уходил с поля без забитого мяча в чемпионате Италии.

«Иначе и не скажешь. "Милан" не забил "Аталанте" ни одного гола, и это сенсация. Да, потому что в лиге "россонери" постоянно создавали угрозу в чужой штрафной в течение 38 игр подряд. Последний безголевой поединок прошел 6 января 2020 года, когда "дьяволы" сыграли вничью 0:0 с "Сампдорией". То есть с тех пор прошел целый год.

Эту грандиозность усугубляет еще и тот факт, что до поражения от "Аталанты" в 30 матчах после карантина только в двух случаях "Милан" забил меньше двух голов: в матче с "Юве" (1:3) и, по какому-то совпадению, во встрече с "Аталантой" в прошлом сезоне (1:1).

Йосип Иличич Полузащитник «Аталанты» Мы здорово сыграли во всех линиях: создали много моментов, успешно защищались против сильнейшей команды Италии на данный момент, против лидеров чемпионата. Мы уже многого добились, но продолжаем работать. Надо и дальше действовать так же, продолжать расти. Я чувствую себя счастливым человеком, потому что могу играть в футбол. Только семью я люблю больше, чем футбол. Возможно, мне надо улучшить реализацию моментов. Порой я меняю решение об ударе в последний момент. Надо действовать решительнее.

Во всех остальных случаях мы видели череду голов, притом часто забивали не только нападающие, в частности Златан Ибрагимович, но и защитники, причем разными способами», — подчеркивает Пасотто.