Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина

Фальшивая драгоценность
Автор Rusfootball.info Алексей Радюк объясняет, почему «Спартак» с радостью готов отпустить нападающего в Италию.
«Неожиданных вистов ему добавила новая полудобровольная аренда по накатанному "Зенитом" маршруту в безотказный "Сочи". Назначение Александра пенальтистом и удачно подвернувшиеся под раздачу ростовские пацаны, на которых сочинские профи без зазрения совести набили годовую норму личных бонусов, принесли Кокорину шикарную статистику 7+3 на микроотрезке в 10 матчей. И в самом деле впечатляет, если не знать, что из этих семи два забито с пенальти, а три — юношеской команде, не правда ли?
Несмотря на то, что реальная маловпечатляющая статистика "2 гола с игры в 9 матчах" просматривалась невооруженным глазом, 29-летний с гаком Кокорин парадоксальным образом вновь обрел в глазах части футбольного сообщества статус многообещающе перспективной суперзвезды, который он еще ни разу в жизни не оправдывал. В результате блеском его сияния прельстились Шамиль Газизов и Леонид Федун, у которых контракт с вечно молодым дарованием удачно вписался в кампанию по бросанию перчатки "Зениту". Довольными оказались и "Спартак", совершенно бесплатно (то есть за подписной бонус в размере 4 миллионов евро и неизвестные по сумме агентские) подписавший свободным агентом эдакого игрочищу, и Кокорин, помимо вышеуказанного бонуса получивший трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Однако довольство красно-белого клуба довольно быстро прошло, потому что решивший все свои задачи на ближайшие 3 года футболист не слишком стремился именно в футболке с ромбиком оправдать годами раздаваемые ему похвалы. В игру "Спартака" Кокорин не вписался, на поле из кожи вон ожидаемо не лез, поскольку никогда этого и не делал, к тому же регулярно получал мышечные травмы — как уверяли злые языки телеграм-каналов, с помощью специально обученного массажиста.
10 матчей за полгода, из них 2 в Кубке России, 2+2 по результативности при обоих голах с пенальти, истории с травмами в аккурат к матчам против "Сочи" и "Зенита" и декабрьскими восстановительными тренировками на Мальдивах — с учетом озвученной выше зарплаты все это прозрачно намекало, что брошенная перчатка на поверку обернулась бумерангом».
В ближайшее время Александр Кокорин отправится в Италию и в случае успешного прохождения медосмотра станет игроком «Фиорентины»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021
Перед отъездом в «Фиорентину» нападающий попрощался с красно-белыми и поблагодарил команду за полгода, проведенные вместе 👇
Провальные полгода
Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина также не впечатлена спартаковским периодом Кокорина и скептически смотрит на перспективы игрока в Италии.
«Карьеру Александра в команде Доменико Тедеско можно описать одним словом: "был". Возможно, помешали травмы. А еще наши завышенные ожидания от Кокорина. Форвард запомнился следующим.
Во-первых, всего шестью ударами по воротам за 361 минуту в РПЛ. Два гола (оба — с пенальти), одно попадание в штангу, две попытки мимо и один сэйв вратаря. Так себе статистика для форварда.
Во-вторых, вынужденной игрой на позиции "десятки". Как, например, в матче с "Ротором" (2:0). Встреча с волгоградским клубом Александру удалась, а вот домашний матч с "Динамо" (1:1), где ему вновь пришлось выйти под нападающими, не очень. Кокорин не часто получал мяч (только 37 касаний) и ни разу не атаковал ворота бело-голубых. "Десятку" в итоге пришлось исполнять Зобнину.
Впрочем, это эксперименты Тедеско, связанные с не лучшей формой Бакаева. Пострадал не только Кокорин, но и Ларссон.
В-третьих, так и не налаженным взаимопониманием с партнерами на поле (кажется, в жизни оно куда лучше). Наверное, отсюда столь малое число ударов: открывался не в тех зонах и не под те передачи. Правда, 2 мяча и 1 голевой пас — не худшая статистика для 8 матчей за красно-белых в РПЛ.
Вот только стоит помнить о другом. Алексей Миранчук переходил в "Аталанту", будучи лидером "Локомотива". Это он спас второе место для железнодорожников в РПЛ-2019/20. И в Италии россиянину приходится тяжело: игрового времени мало, пресса настроена жестко (посмотрите на оценки хавбека, за редким исключением, его баллы — худшие в составе), тренер — требователен. А что же тогда будет с Кокориным в "Фиорентине"?..»
«Фиорентина» провернула максимально странный трансфер
Автор Sport24 Леонид Волотко считает, что итальянский клуб совершает серьезную ошибку, подписывая проблемного игрока из России.
«Перформанс "фиалок" в последние пару сезонов вызывает в лучшем случае тоску, но чаще — ужас и просто сострадание. Изредка можно попасть на 7:1 против "Ромы", но в основном будет 0:0, уныние и боль после 0:6 от "Наполи", как в прошлом туре.
Турнирная мотивация обычно проясняется туру к восьмому: в этом сезоне остаются шансы на топ-10, но вообще желательно не вылететь. "Увидеться в еврокубках", как пообещал Кокорин в прощальной речи к "Спартаку", точно не получится.
Команда крайне мало забивает: 18 мячей в 18 турах (столько же у "Дженоа", а меньше только у "Пармы" — 14), проседает по xG (в идеале голов должно быть от 25) и очевидно нуждается в стабильном опытном форварде. Но для решения вопроса привозит игрока из России, который последний раз сверкал в матче с детьми из "Ростова", после этого провалил полгода, а сейчас элементарно не готов: только вышел из отпуска и провел один неполный сбор со "Спартаком".
То, что для Серии А это особенно критично, доказывает пример Миранчука, который прилетел с травмой, лечился от ковида и до сих пор не адаптировался под тактические нюансы. И это — в команде, где отлажена каждая деталь и нет давления. Кокорину будет сложнее — во Флоренции все наоборот.
Бесконечные травмы Кокорина в "Спартаке" тоже смущают любого, кто хоть раз пользовался Transfermarkt и в курсе, во сколько раз Серия А интенсивнее российской лиги. Но во Флоренции до этого профайла, такое ощущение, просто не дошли».
Протекция авторитетных донов
Автор «Чемпионата» Роман Вагин удивляется интересу к Кокорину в чемпионате Италии и списывает все на протекцию работавших с Кокориным итальянских тренеров.
«Я, например, до сих пор не понимаю, с чего вдруг на нашего "анфан террибль" в Италии такой спрос. Именно в Италии. Разговоры ведь всё последнее время были только про Серию А — не про Бундеслигу или Примеру, АПЛ или Лигу 1. Хотя ему бы сейчас больше подошёл чемпионат Мальдив.
Говорят, всё дело в крутой протекции — Кокорина в кулуарах итальянского футбола на все лады расхваливают Фабио Капелло и Роберто Манчини. Авторитетные доны. Но неужели клубные директора-тренеры-селекционеры живут чужим умом? И сами не видят, что это давно уже не тот "юноша бледный со взором горящим", который в 21 год забивал на чемпионате Европы, а в 23 — на ЧМ. Что не бежится ему как прежде и не забивается. Что это давно уже зрелый мужик, в активе которого за последние 2,5 года только 10 неплохих матчей за "Сочи". А в пассиве — тюрьма и напрочь проваленный период в "Спартаке".
Неужели вытаскивать "Фиорентину" во всей Европе больше некому? За 5 млн евро трансфера и 1,5 млн зарплаты по трёхлетнему контракту (сказочные условия!). Хотя красная цена Кокорину сейчас сродни названию модного итальянского сериала "Zerozerozero".
Нет, доводы "за" никто оспаривать не собирается. Таланта не отнять. В "Сочи" действительно был хороший отрезок. "Спартак" может быть просто не его командой. Он максимально мотивирован проявить себя в Европе. И ещё не старый — всего 29 лет. Весёлый, улыбчивый, фотогеничный…
Но и доводы "против" разве что не кричат о себе — травматичность, инфантильность, удивительная способность попадать в скандалы и дурацкие истории. Уже в марте ему стукнет 30, а ещё ведь потребуется время на адаптацию — и к жизни, и к футболу. Миранчук вон до сих пор в процессе».
Место для Кокорина в «Фиорентине»
Автор Soccer.ru Олег Лыткин рассуждает о том, как российский нападающий впишется в схемы итальянского клуба.
«Проблемы флорентийцев в атаке во многом из-за продажи Федерико Кьезы в "Ювентус". Сын Энрико Кьезы дал себя уговорить, после чего перешёл в ряды чемпионов Италии по какой-то мудрёной схеме. Заменить Кьезу по мнению руководства флорентийского клуба и должен Александр Кокорин. Заменит ли?
Проблемы "Фиорентины" в атаке связаны не только с уходом Кьезы. Не попал в сезон самый именитый и самый опытный футболист "фиалок" Франк Рибери. Француз пока был малоэффективен, если не сказать, что бесполезен. Ни одного результативного действия. А это уже повод заглянуть в паспорт игрока, а потом в зарплатную ведомость, а потом сопоставить цифры из двух источников. И сделать вывод, что лучшие годы Франка в прошлом. Заработать перед пенсией можно и в другом месте. Возможно, так и будет. Если Кокорин приедет во Флоренцию, то Рибери, скорее всего, уедет. И встретит свой 38-й день рождения в другом клубе. Или будет отодвинут в сторону.
Кто из нападающих действительно радует, так это Душан Влахович. 20-летний серб — один из немногих игроков, который заслужил меньше всего упрёков. Забил уже шесть мячей — как за весь предыдущий чемпионат. Душан заслужил вызов в сборную Сербии и дебютировал в ней. Руководство клуба хочет подписать с футболистом более привлекательный контракт, чтобы не потерять потенциального лидера.
Кристиан Куаме отыграл первую часть чемпионата примерно как Кокорин за "Спартак". То есть неважно. Ивуариец по большей части выходил на замены, с горем пополам забил один мяч и получил серьёзную порцию заслуженной критики. Подстегнёт ли Куаме приход россиянина? Не факт».
Кокорин не подходит «Фиорентине» по стилю
Автор «Чемпионата» Анатолий Егорычев не уверен, что российский форвард впишется в игру «фиалок» в атаке.
«У "Фиорентины" сейчас большие сложности в атаке: команда забила всего 18 мячей в 18 матчах Серии А. Хуже результативность только у "Пармы" (14), занимающей предпоследнюю строчку в турнирной таблице. При этом показатель xG у "фиалок" значительно выше (25,28), что говорит о не лучшей реализации голевых моментов.
В составе "Фиорентины" из нападающих сейчас только Куаме и Влахович. Никакой альтернативы им, по сути, нет. Если у кого-то из них не идёт игра, то заменить их некем. И это без учёта возможных травм.
"Фиалкам" нужен ещё один форвард, хотя Кокорин по стилю игры им, кажется, не очень подходит. В среднем за игру "Фиорентина" совершает 4,3 навеса, больше в Серии А у "Интера" (5,3). В плане борьбы "на втором этаже" Александр уступает и Влаховичу, и Куаме.
Кокорин куда лучше действует внизу, на пространстве. Он способен обыграть один в один или убежать от защитника, получив передачу на ход. Если говорить о действиях в штрафной площади, то Александр может здорово открыться, однако это больше применимо к прострелам и розыгрышам мяча накоротке.
Учитывая все проблемы Кокорина (травмы, мотивация, репутация, игровой спад), в Италии ему придётся непросто. Вместе с тем Серия А должна стать мощным карьерным вызовом для Александра, особенно после провала в Спартаке».
Последний шанс Кокорина
Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский не может поверить в трансфер нападающего игрока в Серию А и надеется, что Кокорин добьется успеха в «Фиорентине».
«Кажется, полная катастрофа, но жизнь будто дает Кокорину шанс — наконец-то доказать, что он чего-то стоит, что он может не только лежать травмированным и изредка забивать больше 10 голов за сезон. И шанс этот, очевидно, последний.
Даже сейчас предложение от "Фиорентины" выглядит фантастикой, а объяснить мы его можем только протекцией Фабио Капелло и Роберто Манчини — они Сашу обожают и, по словам Нобеля Арустамяна, рассказали всей Италии, какой Кокорин классный. Если он провалится и сейчас, то уже не помогут даже такие уважаемые люди.
В 'Фиорентине' Кокорина ждет мощная конкуренция: итальянцы играют в одного нападающего, а эта позиция крепко занята 20-летним сербом Душаном Влаховичем. По краям вообще без шансов — там звезды и самые высокооплачиваемые Рибери и Кальехон (забавно, но с 2 млн евро Кокорин будет третьим по зарплате в команде).
Челлендж убийственно сложный: надо врываться в команду, которая ползет на 14-м месте в таблице и 19-й из 20 по забитым голам. Впрочем, возможно, как раз в таких условиях Кокорину и комфортнее: из тюрьмы в футбол он возвращался через 'Сочи', решал похожие задачи и тогда реально воскрес.
Знаете, пишу все это, но до сих пор не могу представить, что в какое-то ближайшее воскресенье мы вечером включим 'Матч ТВ', а там реально выйдет Кокорин в футболке "Фиоры" с нашивкой Серии А.
Это же реально чудо. Заблудившийся в своих желаниях человек вдруг получает реальный шанс сделать то, о чем всегда мечтал, но чего при этом всегда боялся».
Откроются ли чакры у Кокорина?
Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не верит в успех Александра Кокорина в Италии, хотя и всячески желает его нападающему.
«Решительно не могу понять, с чего вдруг парень под 30, не забивавший почти год с игры, выступающий всю жизнь в пешеходной РПЛ, не знающий итальянского и других иностранных языков и привыкший к расслабленному образу жизни, регулярно травмирующийся и к тому же кучу времени потративший вы сами знаете на что, должен приехать в один из самых элитных чемпионатов в Европе и вдруг зафеерить. Так не бывает.
Не верю, как Станиславский, хотя и всячески желаю ему этого. Его согласие поехать в Италию со снижением зарплаты почти в два раза (с трех до 1,7 миллиона евро в год), как утверждает знающие люди, вызывает уважение. Вот только сдается мне, что подобное решение Кокорин должен был принимать не в 2020-м, а где-то в 2014-15 годах. И тогда бы у него действительно были шансы стать органичной частью итальянского футбола.
Но мы же не дети, чтобы верить в чудеса, правда? Даже если в них почему-то поверили руководство "Фиорентины" и тертый тренер Чезаре Пранделли, финалист Евро-2012. Турнира, на котором 21-летний Кокорин провел пять минут во встрече с Чехией.
В приватных разговорах тренеры вздыхали и говорили, что покупаются на его действительно незаурядный талант один за другим. И лишь потом понимают, что Кокорин — футболист, но не спортсмен. Так бывает. Но его решение поехать с двойным понижением зарплаты из Москвы во Флоренцию — как раз решение спортсмена. Такое редкое в его карьере.
Опытные люди, много лет работавшие с Кокориным, предсказали мне в момент его перехода в "Спартак", что поначалу он будет рвать и метать, но выводы надо делать ближе к зиме, когда первый эмоциональный пыл сойдет. Но не произошло даже этого — вместо того, чтобы рвать, он сразу порвался.
Может, такой сценарий сработает в "Фиорентине". Но за границей-то он пока вообще не играл. И как знать — вдруг у Кокорина там откроются чакры, о которых он и сам не ведает?»