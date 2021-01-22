Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин 22 января покинул расположение красно-белых на сборе в Дубае и улетел в Италию, где он уладит последние формальности по переходу в «Фиорентину». Итальянский клуб выкупит 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро. Срок контракта составит, по данным СМИ, 2,5 года, плюс есть возможность продления еще на один сезон. Зарплата нападающего у «фиалок» будет около 1,7 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за достижения.

Фальшивая драгоценность

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк объясняет, почему «Спартак» с радостью готов отпустить нападающего в Италию.

«Неожиданных вистов ему добавила новая полудобровольная аренда по накатанному "Зенитом" маршруту в безотказный "Сочи". Назначение Александра пенальтистом и удачно подвернувшиеся под раздачу ростовские пацаны, на которых сочинские профи без зазрения совести набили годовую норму личных бонусов, принесли Кокорину шикарную статистику 7+3 на микроотрезке в 10 матчей. И в самом деле впечатляет, если не знать, что из этих семи два забито с пенальти, а три — юношеской команде, не правда ли?

Несмотря на то, что реальная маловпечатляющая статистика "2 гола с игры в 9 матчах" просматривалась невооруженным глазом, 29-летний с гаком Кокорин парадоксальным образом вновь обрел в глазах части футбольного сообщества статус многообещающе перспективной суперзвезды, который он еще ни разу в жизни не оправдывал. В результате блеском его сияния прельстились Шамиль Газизов и Леонид Федун, у которых контракт с вечно молодым дарованием удачно вписался в кампанию по бросанию перчатки "Зениту". Довольными оказались и "Спартак", совершенно бесплатно (то есть за подписной бонус в размере 4 миллионов евро и неизвестные по сумме агентские) подписавший свободным агентом эдакого игрочищу, и Кокорин, помимо вышеуказанного бонуса получивший трехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Всё о футболе России

Однако довольство красно-белого клуба довольно быстро прошло, потому что решивший все свои задачи на ближайшие 3 года футболист не слишком стремился именно в футболке с ромбиком оправдать годами раздаваемые ему похвалы. В игру "Спартака" Кокорин не вписался, на поле из кожи вон ожидаемо не лез, поскольку никогда этого и не делал, к тому же регулярно получал мышечные травмы — как уверяли злые языки телеграм-каналов, с помощью специально обученного массажиста.

10 матчей за полгода, из них 2 в Кубке России, 2+2 по результативности при обоих голах с пенальти, истории с травмами в аккурат к матчам против "Сочи" и "Зенита" и декабрьскими восстановительными тренировками на Мальдивах — с учетом озвученной выше зарплаты все это прозрачно намекало, что брошенная перчатка на поверку обернулась бумерангом».

В ближайшее время Александр Кокорин отправится в Италию и в случае успешного прохождения медосмотра станет игроком «Фиорентины»

Перед отъездом в «Фиорентину» нападающий попрощался с красно-белыми и поблагодарил команду за полгода, проведенные вместе 👇 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2021

Провальные полгода

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина также не впечатлена спартаковским периодом Кокорина и скептически смотрит на перспективы игрока в Италии.

«Карьеру Александра в команде Доменико Тедеско можно описать одним словом: "был". Возможно, помешали травмы. А еще наши завышенные ожидания от Кокорина. Форвард запомнился следующим.

Во-первых, всего шестью ударами по воротам за 361 минуту в РПЛ. Два гола (оба — с пенальти), одно попадание в штангу, две попытки мимо и один сэйв вратаря. Так себе статистика для форварда.

Во-вторых, вынужденной игрой на позиции "десятки". Как, например, в матче с "Ротором" (2:0). Встреча с волгоградским клубом Александру удалась, а вот домашний матч с "Динамо" (1:1), где ему вновь пришлось выйти под нападающими, не очень. Кокорин не часто получал мяч (только 37 касаний) и ни разу не атаковал ворота бело-голубых. "Десятку" в итоге пришлось исполнять Зобнину.

Впрочем, это эксперименты Тедеско, связанные с не лучшей формой Бакаева. Пострадал не только Кокорин, но и Ларссон.

В-третьих, так и не налаженным взаимопониманием с партнерами на поле (кажется, в жизни оно куда лучше). Наверное, отсюда столь малое число ударов: открывался не в тех зонах и не под те передачи. Правда, 2 мяча и 1 голевой пас — не худшая статистика для 8 матчей за красно-белых в РПЛ.

Вот только стоит помнить о другом. Алексей Миранчук переходил в "Аталанту", будучи лидером "Локомотива". Это он спас второе место для железнодорожников в РПЛ-2019/20. И в Италии россиянину приходится тяжело: игрового времени мало, пресса настроена жестко (посмотрите на оценки хавбека, за редким исключением, его баллы — худшие в составе), тренер — требователен. А что же тогда будет с Кокориным в "Фиорентине"?..»

Танкреди Палмери Итальянский журналист «Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперед. «Фиорентина» верит в это.

«Фиорентина» провернула максимально странный трансфер

Автор Sport24 Леонид Волотко считает, что итальянский клуб совершает серьезную ошибку, подписывая проблемного игрока из России.

«Перформанс "фиалок" в последние пару сезонов вызывает в лучшем случае тоску, но чаще — ужас и просто сострадание. Изредка можно попасть на 7:1 против "Ромы", но в основном будет 0:0, уныние и боль после 0:6 от "Наполи", как в прошлом туре.

Турнирная мотивация обычно проясняется туру к восьмому: в этом сезоне остаются шансы на топ-10, но вообще желательно не вылететь. "Увидеться в еврокубках", как пообещал Кокорин в прощальной речи к "Спартаку", точно не получится.

Команда крайне мало забивает: 18 мячей в 18 турах (столько же у "Дженоа", а меньше только у "Пармы" — 14), проседает по xG (в идеале голов должно быть от 25) и очевидно нуждается в стабильном опытном форварде. Но для решения вопроса привозит игрока из России, который последний раз сверкал в матче с детьми из "Ростова", после этого провалил полгода, а сейчас элементарно не готов: только вышел из отпуска и провел один неполный сбор со "Спартаком".

То, что для Серии А это особенно критично, доказывает пример Миранчука, который прилетел с травмой, лечился от ковида и до сих пор не адаптировался под тактические нюансы. И это — в команде, где отлажена каждая деталь и нет давления. Кокорину будет сложнее — во Флоренции все наоборот.

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Бесконечные травмы Кокорина в "Спартаке" тоже смущают любого, кто хоть раз пользовался Transfermarkt и в курсе, во сколько раз Серия А интенсивнее российской лиги. Но во Флоренции до этого профайла, такое ощущение, просто не дошли».

Андре Виллаш-Боаш Главный тренер «Марселя» Мне Кокорин как игрок очень нравится. Он умеет находить моменты и быстро освобождается от опеки. Думаю, это поможет «Фиорентине». Он способен добиться там успехов, но это также будет зависеть от того, как он адаптируется к своему первому опыту игры за пределами России

Протекция авторитетных донов

Автор «Чемпионата» Роман Вагин удивляется интересу к Кокорину в чемпионате Италии и списывает все на протекцию работавших с Кокориным итальянских тренеров.

«Я, например, до сих пор не понимаю, с чего вдруг на нашего "анфан террибль" в Италии такой спрос. Именно в Италии. Разговоры ведь всё последнее время были только про Серию А — не про Бундеслигу или Примеру, АПЛ или Лигу 1. Хотя ему бы сейчас больше подошёл чемпионат Мальдив.

Говорят, всё дело в крутой протекции — Кокорина в кулуарах итальянского футбола на все лады расхваливают Фабио Капелло и Роберто Манчини. Авторитетные доны. Но неужели клубные директора-тренеры-селекционеры живут чужим умом? И сами не видят, что это давно уже не тот "юноша бледный со взором горящим", который в 21 год забивал на чемпионате Европы, а в 23 — на ЧМ. Что не бежится ему как прежде и не забивается. Что это давно уже зрелый мужик, в активе которого за последние 2,5 года только 10 неплохих матчей за "Сочи". А в пассиве — тюрьма и напрочь проваленный период в "Спартаке".

Неужели вытаскивать "Фиорентину" во всей Европе больше некому? За 5 млн евро трансфера и 1,5 млн зарплаты по трёхлетнему контракту (сказочные условия!). Хотя красная цена Кокорину сейчас сродни названию модного итальянского сериала "Zerozerozero".

Нет, доводы "за" никто оспаривать не собирается. Таланта не отнять. В "Сочи" действительно был хороший отрезок. "Спартак" может быть просто не его командой. Он максимально мотивирован проявить себя в Европе. И ещё не старый — всего 29 лет. Весёлый, улыбчивый, фотогеничный…

Календарь и таблица Серии А

Но и доводы "против" разве что не кричат о себе — травматичность, инфантильность, удивительная способность попадать в скандалы и дурацкие истории. Уже в марте ему стукнет 30, а ещё ведь потребуется время на адаптацию — и к жизни, и к футболу. Миранчук вон до сих пор в процессе».

Роберто Манчини Главный тренер сборной Италии Я тренировал Кокорина в течение года в «Зените» и могу говорить о нем только хорошее. Как о футбольных качествах, так и о человеческих. Я ограничиваюсь тем, что видел на поле, и заверяю вас, что Кокорин — чемпион. Тот, кто благодаря имеющимся качествам мог бы играть за любой клуб, в том числе и за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы колена в марте 2018 года. Ценность этого игрока бесспорна. Со своими качествами он может делать то, что хочет, и играть там, где нужно. Второй форвард, вингер и, очевидно, центральный нападающий. Со мной он начинал на правом фланге, где, конечно, ему не хватало ударов по воротам. Конечно, ему понадобится время для адаптации к нашему чемпионату, но ценность Кокорина неоспорима. С этой точки зрения ход «Фиорентины» очень хорош

Место для Кокорина в «Фиорентине»

Автор Soccer.ru Олег Лыткин рассуждает о том, как российский нападающий впишется в схемы итальянского клуба.

«Проблемы флорентийцев в атаке во многом из-за продажи Федерико Кьезы в "Ювентус". Сын Энрико Кьезы дал себя уговорить, после чего перешёл в ряды чемпионов Италии по какой-то мудрёной схеме. Заменить Кьезу по мнению руководства флорентийского клуба и должен Александр Кокорин. Заменит ли?

Проблемы "Фиорентины" в атаке связаны не только с уходом Кьезы. Не попал в сезон самый именитый и самый опытный футболист "фиалок" Франк Рибери. Француз пока был малоэффективен, если не сказать, что бесполезен. Ни одного результативного действия. А это уже повод заглянуть в паспорт игрока, а потом в зарплатную ведомость, а потом сопоставить цифры из двух источников. И сделать вывод, что лучшие годы Франка в прошлом. Заработать перед пенсией можно и в другом месте. Возможно, так и будет. Если Кокорин приедет во Флоренцию, то Рибери, скорее всего, уедет. И встретит свой 38-й день рождения в другом клубе. Или будет отодвинут в сторону.

Кто из нападающих действительно радует, так это Душан Влахович. 20-летний серб — один из немногих игроков, который заслужил меньше всего упрёков. Забил уже шесть мячей — как за весь предыдущий чемпионат. Душан заслужил вызов в сборную Сербии и дебютировал в ней. Руководство клуба хочет подписать с футболистом более привлекательный контракт, чтобы не потерять потенциального лидера.

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Кристиан Куаме отыграл первую часть чемпионата примерно как Кокорин за "Спартак". То есть неважно. Ивуариец по большей части выходил на замены, с горем пополам забил один мяч и получил серьёзную порцию заслуженной критики. Подстегнёт ли Куаме приход россиянина? Не факт».

Александр Кокорин Нападающий Разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить — все все прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен. «Фиорентина» вышла еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер. Тяжело ли пойти на понижение зарплаты? Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, — может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа — давно туда хотел. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

Кокорин не подходит «Фиорентине» по стилю

Автор «Чемпионата» Анатолий Егорычев не уверен, что российский форвард впишется в игру «фиалок» в атаке.

«У "Фиорентины" сейчас большие сложности в атаке: команда забила всего 18 мячей в 18 матчах Серии А. Хуже результативность только у "Пармы" (14), занимающей предпоследнюю строчку в турнирной таблице. При этом показатель xG у "фиалок" значительно выше (25,28), что говорит о не лучшей реализации голевых моментов.

В составе "Фиорентины" из нападающих сейчас только Куаме и Влахович. Никакой альтернативы им, по сути, нет. Если у кого-то из них не идёт игра, то заменить их некем. И это без учёта возможных травм.

"Фиалкам" нужен ещё один форвард, хотя Кокорин по стилю игры им, кажется, не очень подходит. В среднем за игру "Фиорентина" совершает 4,3 навеса, больше в Серии А у "Интера" (5,3). В плане борьбы "на втором этаже" Александр уступает и Влаховичу, и Куаме.

Кокорин куда лучше действует внизу, на пространстве. Он способен обыграть один в один или убежать от защитника, получив передачу на ход. Если говорить о действиях в штрафной площади, то Александр может здорово открыться, однако это больше применимо к прострелам и розыгрышам мяча накоротке.

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Учитывая все проблемы Кокорина (травмы, мотивация, репутация, игровой спад), в Италии ему придётся непросто. Вместе с тем Серия А должна стать мощным карьерным вызовом для Александра, особенно после провала в Спартаке».

Владимир Федотов Главный тренер «Сочи» Я не удивлен. Когда Саша уходил из «Сочи», то я ему говорил, что мы будем болеть за него в европейском клубе. Не считаю, что у него не получилось в «Спартаке», просто были определенные обстоятельства. Что мы будем говорить о понижении зарплаты... Это меня не интересует. Но я могу сказать, что рад за Сашу.

Последний шанс Кокорина

Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский не может поверить в трансфер нападающего игрока в Серию А и надеется, что Кокорин добьется успеха в «Фиорентине».

«Кажется, полная катастрофа, но жизнь будто дает Кокорину шанс — наконец-то доказать, что он чего-то стоит, что он может не только лежать травмированным и изредка забивать больше 10 голов за сезон. И шанс этот, очевидно, последний.

Даже сейчас предложение от "Фиорентины" выглядит фантастикой, а объяснить мы его можем только протекцией Фабио Капелло и Роберто Манчини — они Сашу обожают и, по словам Нобеля Арустамяна, рассказали всей Италии, какой Кокорин классный. Если он провалится и сейчас, то уже не помогут даже такие уважаемые люди.

В 'Фиорентине' Кокорина ждет мощная конкуренция: итальянцы играют в одного нападающего, а эта позиция крепко занята 20-летним сербом Душаном Влаховичем. По краям вообще без шансов — там звезды и самые высокооплачиваемые Рибери и Кальехон (забавно, но с 2 млн евро Кокорин будет третьим по зарплате в команде).

Челлендж убийственно сложный: надо врываться в команду, которая ползет на 14-м месте в таблице и 19-й из 20 по забитым голам. Впрочем, возможно, как раз в таких условиях Кокорину и комфортнее: из тюрьмы в футбол он возвращался через 'Сочи', решал похожие задачи и тогда реально воскрес.

Знаете, пишу все это, но до сих пор не могу представить, что в какое-то ближайшее воскресенье мы вечером включим 'Матч ТВ', а там реально выйдет Кокорин в футболке "Фиоры" с нашивкой Серии А.

Это же реально чудо. Заблудившийся в своих желаниях человек вдруг получает реальный шанс сделать то, о чем всегда мечтал, но чего при этом всегда боялся».

Фабио Капелло Бывший главный тренер сборной России У Кокорина есть все качества, необходимые форварду для успешных выступлений, но ему придется привыкать к иному футболу, к иной обстановке. Проблемы интеграции и языкового барьера недооценивать нельзя. Без знания языка даже тренеру сложно донести свои мысли. У меня нет претензий к способностям Кокорина на поле. Он был одной из главных надежд российского футбола, но сбился с пути. О его характере мне сказать нечего, я работал с ним короткими отрезками

Откроются ли чакры у Кокорина?

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не верит в успех Александра Кокорина в Италии, хотя и всячески желает его нападающему.

«Решительно не могу понять, с чего вдруг парень под 30, не забивавший почти год с игры, выступающий всю жизнь в пешеходной РПЛ, не знающий итальянского и других иностранных языков и привыкший к расслабленному образу жизни, регулярно травмирующийся и к тому же кучу времени потративший вы сами знаете на что, должен приехать в один из самых элитных чемпионатов в Европе и вдруг зафеерить. Так не бывает.

Не верю, как Станиславский, хотя и всячески желаю ему этого. Его согласие поехать в Италию со снижением зарплаты почти в два раза (с трех до 1,7 миллиона евро в год), как утверждает знающие люди, вызывает уважение. Вот только сдается мне, что подобное решение Кокорин должен был принимать не в 2020-м, а где-то в 2014-15 годах. И тогда бы у него действительно были шансы стать органичной частью итальянского футбола.

Но мы же не дети, чтобы верить в чудеса, правда? Даже если в них почему-то поверили руководство "Фиорентины" и тертый тренер Чезаре Пранделли, финалист Евро-2012. Турнира, на котором 21-летний Кокорин провел пять минут во встрече с Чехией.

В приватных разговорах тренеры вздыхали и говорили, что покупаются на его действительно незаурядный талант один за другим. И лишь потом понимают, что Кокорин — футболист, но не спортсмен. Так бывает. Но его решение поехать с двойным понижением зарплаты из Москвы во Флоренцию — как раз решение спортсмена. Такое редкое в его карьере.

Опытные люди, много лет работавшие с Кокориным, предсказали мне в момент его перехода в "Спартак", что поначалу он будет рвать и метать, но выводы надо делать ближе к зиме, когда первый эмоциональный пыл сойдет. Но не произошло даже этого — вместо того, чтобы рвать, он сразу порвался.

Может, такой сценарий сработает в "Фиорентине". Но за границей-то он пока вообще не играл. И как знать — вдруг у Кокорина там откроются чакры, о которых он и сам не ведает?»