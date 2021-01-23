«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ

Накануне в 18-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах победил дортмундскую «Боруссию» (4:2). Приводим реакцию медиа об этой игре.

Стандарты снова подвели «Дортмунд»

«Голевая вечеринка с Эмболо... и "Дортмунду" грозит опуститься на 8-е место! Кризис "Шмелей" продолжается, и это третья безвыигрышная игра кряду — после "Майнца" (1:1) и "Байера" (1:2). На этот раз дело не в менталитете, а в индивидуальных ошибках и снова три гола после стандартов», — отмечает немецкий Bild.

«Дортмундцы ждали ощущения успеха в Бундеслиге три поединка. "Черно-желтые" временами показывали привлекательный атакующий футбол против "Гладбаха" и перевернули игру, но три гола со стандартов в итоге сломали гостям шею», — пишут их соотечественники из Kicker.

«Гладбах» указал на слабые места «Дортмунда»

«"Боруссия" Дортмунд не выигрывает уже три матча, но это не главная причина для беспокойства "черно-желтых". Потому что в поражении в Менхенгладбахе другая "Боруссия" показала слабые места в их игре, что нужно срочно исправить, чтобы не ставить под угрозу текущий сезон», — считает ntv.de.

«В поражении со счетом 2:4 в Гладбахе "Дортмунд" стал частью большого развлекательного шоу, но это никого не утешает. Скорее, гости должны быть недовольны своими проблемами. А ситуация в таблице Бундеслиги настораживает», — пишет франкфуртская Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Дортмунд» рискует не выйти в Лигу чемпионов

«Дортмундцы слишком часто пытались исправить ситуацию в этом сезоне. После 2:4 от "Гладбаха" они должны беспокоиться только тем, как ограничить ущерб», — рассуждает дортмундская Ruhr Nachrichten.

«Абсолютная задача-минимум для "Шмелей" — выход в Лигу чемпионов — с вечера пятницы оказалась под угрозой как никогда. И все снова согласятся, что так дальше продолжаться не может».

Терзич может быть вскоре уволен

«По иронии судьбы, бесхозный мяч способен навести ужас на "Боруссию" Дортмунд в столь быстром сегодня футболе. И это причудливое осознание зрелищной игры. При этом возникшая ситуация становится некомфортной для нового главного тренера команды Эдина Терзича, потому что в случае дальнейших неудач клуб может захотеть сменить тренера во второй раз в течение одного сезона», — указывает мюнхенская Süddeutsche Zeitung.

«Тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич призывал к реакции своих подопечных [после двух матчей без побед]. Он получил это, но игра была явно проиграна. Сопернику сейчас слишком легко забивать голы в ворота его команды», — отмечает еще одно авторитетное немецкое издание Spiegel.