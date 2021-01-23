Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?

Забив в ворота «Наполи» в матче за Суперкубок Италии,отметился 760-м голом в своей профессиональной карьере и, следовательно, опередил показатель, достигнутый чешским нападающим австрийского происхождения(759).

4 января стало известно, что два гола Роналду в ворота «Удинезе» позволили ему обойти бразильскую легенду Пеле (757) — возможно, лучшего бомбардира всех времен. Тем не менее, все еще остается неуверенность в том, действительно ли португалец стал новым рекордсменом. И действительно ли Пеле забил 767 голов? Или 1283?

Статистика самого Роналду не вызывает сомнений, поскольку все его голы являются официальными: большинство из них мы видели по телевидению или, по крайней мере, по ним ведется официальный подсчет. Португальский форвард забил пять голов за «Спортинг» в самом начале профессиональной карьеры, 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за «Реал», 85 — за «Ювентус» и 102 — за национальную сборную, то есть в сумме он имеет 760 точных ударов.

Однако индивидуальная статистика других игроков весьма сомнительна. Так, Чешская футбольная ассоциация утверждает, что легенда пражской «Славии» Бицан забил в общей сложности 821 гол в период с 1931 по 1955 годы.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

Из-за отсутствия достоверных записей и скудной информации о том периоде сложно точно определить, сколько голов забил Бицан за свою активную игровую карьеру. При этом показатель Чешской футбольной ассоциации имеет гораздо более определенное звучание, чем несколько расплывчатое число «не менее 805», упомянутое как ФИФА, так и RSSSF — онлайн-базой исторической футбольной статистики, которая используется в качестве общего руководства несколькими ведущими спортивными СМИ, включая ESPN.

🐐 Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur buteur de l'histoire du football !

🥇 Cristiano Ronaldo : 760 buts

🥈 Josef Bican 759 buts

🥉 Pelé : 757 butshttps://t.co/YvcgspOtFe pic.twitter.com/asqIgBhr56 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 21, 2021

А вот Википедия указывает, что Бицан забил в общей сложности 823 гола. Этот результат получен путем объединения данных Чешской футбольной ассоциации и RSSSF. Часто можно встретить информацию о том, что Бицан забил 759 голов, но, похоже, отсутствие надежного источника просто подчеркивает сомнительный характер задействованной статистики.

CRISTIANO ES EL MÁXIMO GOLEADOR DE TODOS LOS TIEMPOS

🇵🇹 Cristiano 760

🇦🇹 Bican 759

🇧🇷 Pelé 757

🇧🇷 Romário 749

🇦🇷 Messi 719

🇭🇺 Puskás 705 pic.twitter.com/9Ke4TJNZBa — Diario Olé (@DiarioOle) January 20, 2021

Почему данные различаются?

Как и в случае с Бицаном, возникают споры относительно точного количества голов, забитых Пеле. В то время как количество «официальных» голов, забитых трехкратным чемпионом мира, составляет 767, общее количество точных ударов Пеле остается предметом постоянных споров. Его результативность сильно различается в зависимости от того, к какому источнику вы решите обратиться.

Сам Пеле хотел, чтобы мы поверили, что он забил в общей сложности 1283 гола. Легендарный бразилец опроверг сообщения о том, что он изменил свою биографию в Instagram, включив в нее следующую строчку: «лучший бомбардир всех времен (1283)». Это якобы было сделано, чтобы затмить Лионеля Месси и Роналду.

«Пресса обвинила меня в том, что я изменил свою биографию в Instagram, чтобы затмить современных звезд, которые бьют мои рекорды. Текст биографии всегда был таким с тех пор, как я присоединился к платформе. Ничто из этого не должно отвлекать нас от невероятных достижений», — написал Пеле.

В какой-то момент ФИФА и КОНМЕБОЛ заявили, что за свою карьеру Пеле забил 1281 гол в 1263 матчах.

Однако позже ФИФА сделала поправку и обобщила статистику Пеле как просто «более 1200 голов». Это связано с тем, что личные показатели бразильца и данные ФИФА включают в себя голы, забитые во время молодежных, товарищеских и благотворительных матчей. Подобные встречи не включаются в официальную статистику любого современного игрока.

Что касается Книги рекордов Гиннеса, то она гласит, что в 1363 матчах Пеле забил 1279 голов. Причина того, что у бразильца не хватает двух голов, заключается в том, что представители премии отказались признать два мяча, забитые Пеле в «особых матчах» за «Сантос» уже после официального завершения игровой карьеры.

У RSSSF совершенно другой подсчет. Пеле указан там как забивший 767 «официальных» голов в 831 матче. Если добавить в статистику товарищеские матчи, то показатель вырастет до 1284 голов в 1375 матчах. Последний подсчет включает в себя несколько голов, забитых после выхода на пенсию в различных звездных и благотворительных встречах между 1977 и 1990 годами.

Учитывая характер данных, собираемых в доцифровую эпоху, трудно сказать, какая цифра является на 100 процентов достоверной.

Почему у Пеле 767 голов?

Изучив данные, группа статистики и информации ESPN пришла к выводу, что наиболее точный показатель — 767 голов Пеле в течение профессиональной карьеры. Сюда включены «официальные» голы, которые он забил за «Сантос» (643), «Нью-Йорк Космос» (37) во внутренних лигах и кубковых соревнованиях, а также континентальных турнирах, плюс 77 голов, забитых за национальную сборную. Таким образом были исключены все спорные голы, а также точные удары не молодежном и любительском уровне. Но где найти еще 10 голов?

RSSSF добавил в статистику один гол, забитый в трех матчах за «военную команду», и девять голов в 13 играх за команду Сан-Паулу в 1959 году. Учитывая уровень детализации исследования RSSSF, журналисты ESPN используют именно их данные в качестве ориентира, хотя цифры все равно частично остаются неподтвержденными.

Ромарио

RSSSF приписывает бывшему нападающему «Барселоны» и «Фламенго» Ромарио 772 «официальных» гола, в то время как другие источники говорят о 743 мячах.

Сам же бразилец славится тем, что за свою карьеру забил более 1000 голов. Он даже нанял команду исследователей, чтобы она официально подтвердила его веху. По его мнению, 1000-й гол он забил с пенальти, играя за «Васко да Гама» в 2007 году в возрасте 41 года.

Гол был забит на 48-й минуте, а игра возобновилась через 20 минут. Таков был праздник на стадионе, когда ликующие фанаты выбегали на поле, чтобы обнять и поздравить своего героя. Затем президент «Васко» Эурико Миранда подарил Ромарио специальную футболку с его именем и цифрой 1000 на спине и позволил пройти круг почета, прежде чем игра, наконец, возобновилась.

«Очень приятно достичь этого показателя, который покорился лишь одному игроку», — сказал он тогда, имея в виду Пеле.

К сожалению, несмотря на всю пышность и романтичность, результативность Ромарио до сих пор очень спорна с официальной точки зрения, в основном потому, что его исследователи подсчитали голы, забитые в юношеских, товарищеских и различных других показательных матчах. Хотя это не помешало ФИФА поздравить Ромарио с достижением этой важной вехи, несмотря на то, что сама организация отказалась признать по крайней мере 98 его голов.

Итак, Ромарио забил 745 «официальных голов» в полноценных матчах, что немного меньше его собственных данных. Тем не менее, попробуйте сказать бразильцам, что Пеле и Ромарио не забили по 1000 голов.

Вне зависимости от точных цифр, почтение, любовь и уважение, которые Пеле получает от футбольных фанатов в Бразилии и за ее пределами, не подлежат обсуждению. Его называют «О Рей» («Король»), и именно им он останется навсегда. В конце концов, этот человек выиграл три чемпионата мира, забив 12 голов в 14 матчах на мировых первенствах.

Многие считают, что Пеле забил 1000-й гол в своей карьере в 1969 году, когда ему было всего 29 лет. Он точно пробил с пенальти в матче против «Васко да Гама» на глазах 80 тысяч фанатов, ютившихся на трибунах. Обсуждая свой 1000-й гол в интервью ESPN в прошлом году, Пеле назвал свой точный удар «даром Бога», хотя также признал, что предпочел бы, чтобы эта веха была более зрелищной.

«При всем уважении к пенальти, если бы я мог выбирать, я бы предпочел забить в тот момент дальним ударом или головой», — сказал он. — «Тем не менее, порой забить с пенальти бывает сложнее, чем с игры. Я осознавал, через что прошел. Мои ноги дрожали. Весь стадион "Маракана" просил меня забить, и я подумал, что не имею права промахнуться. Многие говорят, что это был всего лишь пенальти, но для меня это был самый трудный гол».

Как ни странно, на самом деле Пеле не был штатным пенальтистом «Сантоса». Только представьте, сколько еще голов он забил бы за свою карьеру, если бы регулярно пробивал с 11-метровой отметки.

Вывод

Очевидно, что мы никогда не узнаем наверняка, когда и станет ли Криштиану Роналду лучшим бомбардиром за всю историю. Старые данные настолько ненадежны, что делают попытки полностью верифицировать исторические голы в целом бесполезной задачей.

Однако мы, как современные футбольные фанаты, можем по крайней мере учитывать тот неопровержимый факт, что нам предоставлена возможность каждую неделю наблюдать за игрой одного из лучших бомбардиров всех времен.

Это редкая и ценная честь, которую мы должны беречь, пока еще можем. Хотя дебаты возобновится, как только Роналду забьет 768 голов. Или 822. А может даже 1284.