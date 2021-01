Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?

Забив в ворота «Наполи» в матче за Суперкубок Италии,отметился 760-м голом в своей профессиональной карьере и, следовательно, опередил показатель, достигнутый чешским нападающим австрийского происхождения(759).

4 января стало известно, что два гола Роналду в ворота «Удинезе» позволили ему обойти бразильскую легенду Пеле (757) — возможно, лучшего бомбардира всех времен. Тем не менее, все еще остается неуверенность в том, действительно ли португалец стал новым рекордсменом. И действительно ли Пеле забил 767 голов? Или 1283?

Статистика самого Роналду не вызывает сомнений, поскольку все его голы являются официальными: большинство из них мы видели по телевидению или, по крайней мере, по ним ведется официальный подсчет. Португальский форвард забил пять голов за «Спортинг» в самом начале профессиональной карьеры, 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за «Реал», 85 — за «Ювентус» и 102 — за национальную сборную, то есть в сумме он имеет 760 точных ударов.

Однако индивидуальная статистика других игроков весьма сомнительна. Так, Чешская футбольная ассоциация утверждает, что легенда пражской «Славии» Бицан забил в общей сложности 821 гол в период с 1931 по 1955 годы.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p