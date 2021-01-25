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    Трансферный дайджест. 19-25 января

    Куда перебертся хавбек ПСЖ, избавится ли «Рома» от опального капитана, найдет ли «Лацио» защитника и другие трансферные новости последних дней

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    Юлиан Дракслер
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Юлиан Дракслер

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 27 лет

    «Пари Сен-Жермен» хочет продать хавбека Юлиана Дракслера, сообщает ParisTeam со ссылкой на Telefoot.

    Дракслером интересуется «Лидс», также за 27-летним немцем продолжает следить лондонский «Арсенал».

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    • «Канониры» намерены подписать хавбека ПСЖ, если не смогут договориться о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

    Также в услугах полузащитника, по информации Kicker, заинтересована берлинская «Герта».

    Известный немецкий журналист и инсайдер Кристан Фальк утверждает, что игрок доработает свой контракт, однако, в марте назовет свой новый клуб.

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    • Срок контракта Дракслера истекает летом этого года. С 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

    В этом сезоне Дракслер забил два мяча и сделал один ассист в 11 матчах Лиги 1. Ранее он выступал за «Вольфсбург» и «Шальке».

    Наш прогноз: ПСЖ

    Хуан Бернат

    «Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

    Хуан Бернат

    Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

    По данным издания, 27-летним испанцем интересуется «Барселона».

    Если восстановление Берната после разрыва крестообразной связки левого колена пройдет успешно, а каталонцам удастся отправить в другой клуб Хуниора Фирпо, подписание защитника может быть рассмотрено руководством «блауграны».

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    • Срок контракта Берната с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Его интересы представляет то же агентство, что и защитника «Барсы» Жорди Альбы.

    Сообщалось, что испанец хорошо себя чувствует в Париже, и в январе должны быть назначены переговоры насчет нового контракта.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Жан-Клер Тодибо

    «Бенфика», защитник, 21 год

    Жан-Клер Тодибо

    Римский «Лацио» находится в поисках защитника после того, как Луис Фелипе перенес операцию на голеностопном суставе и может пропустить продолжительный отрезок сезона.

    The Laziali со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что римлянам интересен защитник «Бенфики» Жан-Клер Тодибо, принадлежащий «Барселоне».

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  • 23/01/2021

    • Отмечается, что Тодибо может попробовать договориться о прекращении аренды, и тогда «Лацио» сможет совершить сделку с его участием.

    Француз, арендованный португальским клубом на 2 года с опцией выкупа, в текущем сезоне провел лишь 2 игры — в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги.

    Наш прогноз: «Бенфика»

    Эдин Джеко

    «Рома», нападающий, 35 лет

    Эдин Джеко

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает Corriere dello Sport.

    Нападающий не попал в заявку на матч со «Специей» в рамках Серии А и капитанской повязки в «Роме».

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  • 23/01/2021

    • У форварда пока нет очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Итальянский агент, представляющий Джеко, предложил игрока «Вест Хэму».

    «Ювентус», который в прошлом проявлял интерес к нападающему, сейчас не может позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста.

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    Миланский «Интер» готов обменять форварда на полузащитника Кристиана Эриксена. У футболистов одинаковая зарплата — 7,5 млн евро.

    Пока неизвестно, в какой форме эта сделка будет проведена: это может быть как аренда, так и полноценный обмен на постоянной основе.

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  • 22/01/2021

    • «Интер» хотел бы продать Эриксена в зарубежный клуб, однако сомневается, что сможет это сделать, поэтому готов контактировать с «Ромой» по этому вопросу.

    В этом сезоне Джеко, которому в марте исполнится 35 лет, провел 15 матчей в Серии А и забил 7 голов.

    Наш прогноз: «Рома»

    Алехандро Гомес

    «Аталанта», полузащитник, 32 года

    Алехандро Гомес

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес может продолжить карьеру в Ла Лиге.

    32-летний игрок заинтересовал «Севилью», испанский клуб начал переговоры о трансфере, которые ведет спортивный директор андалузцев Мончи.

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  • 22/01/2021

    • Как отмечает журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» предпочитает продать Гомеса за пределы Италии. В Серии А интерес к нему проявляют «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома».

    Итальянский клуб хочет получить 15 млн евро за игрока, срок контракта которого истекает летом 2022 года, сообщает Goal.com.

    Календарь и таблица Серии А

    «Севилья» надеется снизить цену на футболиста, который не выходил на поле с 16 декабря из-за конфликта с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

    В случае, если Гомес уйдет в аренду, «Аталанта» будет настаивать на том, чтобы прописать обязательный выкуп игрока с целью не допустить бесплатного перехода футболиста в клуб из Италии.

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    • Гомес же хочет оказаться в клубе, выступления за который позволили бы ему побороться за место в составе сборной Аргентины на следующий розыгрыш Кубка Америки.

    Футболист выступает за «Аталанту» с 2014 года. Он провел 209 матчей за клуб и забил 50 мячей.

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    В нынешнем сезоне Папу провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

    Наш прогноз: «Севилья»

    Фернандо Льоренте

    «Наполи», форвард, 35 лет

    Фернандо Льоренте

    Форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

    На 35-летнего испанца претендует «Удинезе», футболист серьезно рассматривает вариант с переходом в этот клуб, и пока он является приоритетным.

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    • У Льоренте также есть предложение от «Атлетика» из Бильбао и «Беневенто».

    В декабре на нападающего претендовали «Сампдория» и туринский «Ювентус», за который Льоренте выступал с 2013 по 2015 год.

    «Наполи» примет решение по испанскому форварду на последней неделе трансферного окна. Срок контракта форварда истекает летом 2021 года.

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    В прошлом сезоне Льоренте забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, а в этом году он лишь трижды выходил на замену, играя в среднем по 17 минут.

    Наш прогноз: «Удинезе»

    Даниэле Ругани

    «Ренн», защитник, 26 лет

    Даниэле Ругани

    Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий за «Ренн» на правах аренды, может сменить команду зимой.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, в аренде 26-летнего итальянца заинтересованы «Лацио» и «Парма». Они уже обращались к туринцам.

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    • Ругани перешел в «Ренн» в октябре и за это время провел лишь 1 матч в чемпионате Франции.

    Наш прогноз: «Лацио»

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