Трансферный дайджест. 19-25 января

Юлиан Дракслер

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 27 лет

«Пари Сен-Жермен» хочет продать хавбека Юлиана Дракслера, сообщает ParisTeam со ссылкой на Telefoot.

Дракслером интересуется «Лидс», также за 27-летним немцем продолжает следить лондонский «Арсенал».

«Канониры» намерены подписать хавбека ПСЖ, если не смогут договориться о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.

Также в услугах полузащитника, по информации Kicker, заинтересована берлинская «Герта».

Известный немецкий журналист и инсайдер Кристан Фальк утверждает, что игрок доработает свой контракт, однако, в марте назовет свой новый клуб.

Срок контракта Дракслера истекает летом этого года. С 1 января он может вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне Дракслер забил два мяча и сделал один ассист в 11 матчах Лиги 1. Ранее он выступал за «Вольфсбург» и «Шальке».

Наш прогноз: ПСЖ

Хуан Бернат

«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет

Хуан Бернат globallookpress.com

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 27-летним испанцем интересуется «Барселона».

Если восстановление Берната после разрыва крестообразной связки левого колена пройдет успешно, а каталонцам удастся отправить в другой клуб Хуниора Фирпо, подписание защитника может быть рассмотрено руководством «блауграны».

Срок контракта Берната с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Его интересы представляет то же агентство, что и защитника «Барсы» Жорди Альбы.

Сообщалось, что испанец хорошо себя чувствует в Париже, и в январе должны быть назначены переговоры насчет нового контракта.

Наш прогноз: ПСЖ

Жан-Клер Тодибо

«Бенфика», защитник, 21 год

Римский «Лацио» находится в поисках защитника после того, как Луис Фелипе перенес операцию на голеностопном суставе и может пропустить продолжительный отрезок сезона.

The Laziali со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что римлянам интересен защитник «Бенфики» Жан-Клер Тодибо, принадлежащий «Барселоне».

Отмечается, что Тодибо может попробовать договориться о прекращении аренды, и тогда «Лацио» сможет совершить сделку с его участием.

Француз, арендованный португальским клубом на 2 года с опцией выкупа, в текущем сезоне провел лишь 2 игры — в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги.

Наш прогноз: «Бенфика»

Эдин Джеко

«Рома», нападающий, 35 лет

Эдин Джеко globallookpress.com

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает Corriere dello Sport.

Нападающий не попал в заявку на матч со «Специей» в рамках Серии А и капитанской повязки в «Роме».

У форварда пока нет очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Итальянский агент, представляющий Джеко, предложил игрока «Вест Хэму».

«Ювентус», который в прошлом проявлял интерес к нападающему, сейчас не может позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста.

Миланский «Интер» готов обменять форварда на полузащитника Кристиана Эриксена. У футболистов одинаковая зарплата — 7,5 млн евро.

Пока неизвестно, в какой форме эта сделка будет проведена: это может быть как аренда, так и полноценный обмен на постоянной основе.

«Интер» хотел бы продать Эриксена в зарубежный клуб, однако сомневается, что сможет это сделать, поэтому готов контактировать с «Ромой» по этому вопросу.

В этом сезоне Джеко, которому в марте исполнится 35 лет, провел 15 матчей в Серии А и забил 7 голов.

Наш прогноз: «Рома»

Алехандро Гомес

«Аталанта», полузащитник, 32 года

Алехандро Гомес globallookpress.com

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес может продолжить карьеру в Ла Лиге.

32-летний игрок заинтересовал «Севилью», испанский клуб начал переговоры о трансфере, которые ведет спортивный директор андалузцев Мончи.

Как отмечает журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» предпочитает продать Гомеса за пределы Италии. В Серии А интерес к нему проявляют «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома».

Итальянский клуб хочет получить 15 млн евро за игрока, срок контракта которого истекает летом 2022 года, сообщает Goal.com.

Календарь и таблица Серии А

«Севилья» надеется снизить цену на футболиста, который не выходил на поле с 16 декабря из-за конфликта с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

В случае, если Гомес уйдет в аренду, «Аталанта» будет настаивать на том, чтобы прописать обязательный выкуп игрока с целью не допустить бесплатного перехода футболиста в клуб из Италии.

Гомес же хочет оказаться в клубе, выступления за который позволили бы ему побороться за место в составе сборной Аргентины на следующий розыгрыш Кубка Америки.

Футболист выступает за «Аталанту» с 2014 года. Он провел 209 матчей за клуб и забил 50 мячей.

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В нынешнем сезоне Папу провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Наш прогноз: «Севилья»

Фернандо Льоренте

«Наполи», форвард, 35 лет

Фернандо Льоренте globallookpress.com

Форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

На 35-летнего испанца претендует «Удинезе», футболист серьезно рассматривает вариант с переходом в этот клуб, и пока он является приоритетным.

У Льоренте также есть предложение от «Атлетика» из Бильбао и «Беневенто».

В декабре на нападающего претендовали «Сампдория» и туринский «Ювентус», за который Льоренте выступал с 2013 по 2015 год.

«Наполи» примет решение по испанскому форварду на последней неделе трансферного окна. Срок контракта форварда истекает летом 2021 года.

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В прошлом сезоне Льоренте забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, а в этом году он лишь трижды выходил на замену, играя в среднем по 17 минут.

Наш прогноз: «Удинезе»

Даниэле Ругани

«Ренн», защитник, 26 лет

Даниэле Ругани globallookpress.com

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий за «Ренн» на правах аренды, может сменить команду зимой.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, в аренде 26-летнего итальянца заинтересованы «Лацио» и «Парма». Они уже обращались к туринцам.

Ругани перешел в «Ренн» в октябре и за это время провел лишь 1 матч в чемпионате Франции.

Наш прогноз: «Лацио»