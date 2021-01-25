Трансферный дайджест. 19-25 января

Юлиан Дракслер
«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 27 лет
«Пари Сен-Жермен» хочет продать хавбека Юлиана Дракслера, сообщает ParisTeam со ссылкой на Telefoot.
Дракслером интересуется «Лидс», также за 27-летним немцем продолжает следить лондонский «Арсенал».
«Канониры» намерены подписать хавбека ПСЖ, если не смогут договориться о переходе полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Брандта.
Также в услугах полузащитника, по информации Kicker, заинтересована берлинская «Герта».
Известный немецкий журналист и инсайдер Кристан Фальк утверждает, что игрок доработает свой контракт, однако, в марте назовет свой новый клуб.
Срок контракта Дракслера истекает летом этого года. С 1 января он может вести переговоры с другими клубами.
В этом сезоне Дракслер забил два мяча и сделал один ассист в 11 матчах Лиги 1. Ранее он выступал за «Вольфсбург» и «Шальке».
Наш прогноз: ПСЖ
Хуан Бернат
«Пари Сен-Жермен», защитник, 27 лет
Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 27-летним испанцем интересуется «Барселона».
Если восстановление Берната после разрыва крестообразной связки левого колена пройдет успешно, а каталонцам удастся отправить в другой клуб Хуниора Фирпо, подписание защитника может быть рассмотрено руководством «блауграны».
Срок контракта Берната с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. Его интересы представляет то же агентство, что и защитника «Барсы» Жорди Альбы.
Сообщалось, что испанец хорошо себя чувствует в Париже, и в январе должны быть назначены переговоры насчет нового контракта.
Наш прогноз: ПСЖ
Жан-Клер Тодибо
«Бенфика», защитник, 21 год
Римский «Лацио» находится в поисках защитника после того, как Луис Фелипе перенес операцию на голеностопном суставе и может пропустить продолжительный отрезок сезона.
The Laziali со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что римлянам интересен защитник «Бенфики» Жан-Клер Тодибо, принадлежащий «Барселоне».
Отмечается, что Тодибо может попробовать договориться о прекращении аренды, и тогда «Лацио» сможет совершить сделку с его участием.
Француз, арендованный португальским клубом на 2 года с опцией выкупа, в текущем сезоне провел лишь 2 игры — в Кубке Португалии и Кубке португальской лиги.
Наш прогноз: «Бенфика»
Эдин Джеко
«Рома», нападающий, 35 лет
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает Corriere dello Sport.
Нападающий не попал в заявку на матч со «Специей» в рамках Серии А и капитанской повязки в «Роме».
У форварда пока нет очевидных вариантов продолжения карьеры в других клубах. Итальянский агент, представляющий Джеко, предложил игрока «Вест Хэму».
«Ювентус», который в прошлом проявлял интерес к нападающему, сейчас не может позволить себе подписание столь высокооплачиваемого футболиста.
Миланский «Интер» готов обменять форварда на полузащитника Кристиана Эриксена. У футболистов одинаковая зарплата — 7,5 млн евро.
Пока неизвестно, в какой форме эта сделка будет проведена: это может быть как аренда, так и полноценный обмен на постоянной основе.
«Интер» хотел бы продать Эриксена в зарубежный клуб, однако сомневается, что сможет это сделать, поэтому готов контактировать с «Ромой» по этому вопросу.
В этом сезоне Джеко, которому в марте исполнится 35 лет, провел 15 матчей в Серии А и забил 7 голов.
Наш прогноз: «Рома»
Алехандро Гомес
«Аталанта», полузащитник, 32 года
Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес может продолжить карьеру в Ла Лиге.
32-летний игрок заинтересовал «Севилью», испанский клуб начал переговоры о трансфере, которые ведет спортивный директор андалузцев Мончи.
Как отмечает журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» предпочитает продать Гомеса за пределы Италии. В Серии А интерес к нему проявляют «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома».
Итальянский клуб хочет получить 15 млн евро за игрока, срок контракта которого истекает летом 2022 года, сообщает Goal.com.
«Севилья» надеется снизить цену на футболиста, который не выходил на поле с 16 декабря из-за конфликта с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
В случае, если Гомес уйдет в аренду, «Аталанта» будет настаивать на том, чтобы прописать обязательный выкуп игрока с целью не допустить бесплатного перехода футболиста в клуб из Италии.
Гомес же хочет оказаться в клубе, выступления за который позволили бы ему побороться за место в составе сборной Аргентины на следующий розыгрыш Кубка Америки.
Футболист выступает за «Аталанту» с 2014 года. Он провел 209 матчей за клуб и забил 50 мячей.
В нынешнем сезоне Папу провел 10 матчей в Серии А, в которых забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Наш прогноз: «Севилья»
Фернандо Льоренте
«Наполи», форвард, 35 лет
Форвард Фернандо Льоренте может покинуть «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.
На 35-летнего испанца претендует «Удинезе», футболист серьезно рассматривает вариант с переходом в этот клуб, и пока он является приоритетным.
У Льоренте также есть предложение от «Атлетика» из Бильбао и «Беневенто».
В декабре на нападающего претендовали «Сампдория» и туринский «Ювентус», за который Льоренте выступал с 2013 по 2015 год.
«Наполи» примет решение по испанскому форварду на последней неделе трансферного окна. Срок контракта форварда истекает летом 2021 года.
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В прошлом сезоне Льоренте забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, а в этом году он лишь трижды выходил на замену, играя в среднем по 17 минут.
Наш прогноз: «Удинезе»
Даниэле Ругани
«Ренн», защитник, 26 лет
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий за «Ренн» на правах аренды, может сменить команду зимой.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, в аренде 26-летнего итальянца заинтересованы «Лацио» и «Парма». Они уже обращались к туринцам.
Ругани перешел в «Ренн» в октябре и за это время провел лишь 1 матч в чемпионате Франции.
Наш прогноз: «Лацио»