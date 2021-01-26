Никакой романтики. Подробности увольнения Лэмпарда из «Челси»

Новая неделя в английском футболе началась с увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Челси». Поводом стали ужасные результаты в АПЛ — после 19-ти туров команда занимает всего лишь девятое место. Несмотря на то, что еще в начале сезона владелец «Челси» Роман Абрамович и его окружение доверяли Лэмпарду почти безгранично, недавние матчи с «Манчестер Сити» и «Лестером» заставили главных лиц клуба изменить свое мнение. Лэмпард уволен, в ближайшие дни на юго-запад Лондона приедет новый тренер.

Ну а мы узнали, что об этом событии написали британские СМИ и самые известные эксперты.

Нелепое решение

Ярче всех об увольнении Лэмпарда высказался главный футбольный эксперт Англии Гари Линекер, который оставил в своем твиттере соответствующую запись до того, как «Челси» официально сообщил о решении сменить тренера.

«Сообщают, что Лэмпарда уволят сегодня. Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении — в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся», — написал Линекер.

Я не так удивлен увольнением, как это было бы неделю назад. Слухи о давлении, оказываемом на Фрэнка, стали появляться как раз в конце недели. Когда вокруг «Челси» появляется такой фон, случается все время одно и то же. Слухи появляются — и вскоре случается смена тренера. Я был немного удивлен, ведь Фрэнку дали мало времени на работу с новыми футболистами. В прошлом году ему дали время, запрет на трансферы сыграл ему на руку. Тогда он отлично поработал, но как только клуб начал тратиться, ожидания заметно возросли. А мы знаем, что происходит в «Челси», когда возрастают ожидания. Там всегда хотят мгновенных результатов. Подход к тренерам «Челси» на протяжении многих лет был одним и тем же, Фрэнк знал, на что идет. Он стал жертвой не своих тренерских результатов, а того, как устроен «Челси». Они назначают и увольняют тренеров каждые 12-18 месяцев, если дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Планка задрана высоко. Тухель работал в больших клубах, у него большой опыт. Он знает некоторых футболистов, сейчас играющих в «Челси». Это очередной топ-тренер для АПЛ. Но ему предстоит работать ровно в тех же условиях, что и Фрэнку. Я уверен, что через полтора-два года мы будем обсуждать его уход Гари Нэвилл, бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

Никакой романтики

Владелец «Челси» Роман Абрамович вновь напомнил, что является жестким управленцем, пишет главный футбольный обозреватель BBC Фил Макнатти.

«Назначение Лэмпарда летом 2019-го означало для Арбамович отход от традиционной для него модели приглашения опытных или, по крайней мере, успешных тренеров.

Полтора года назад в "Челси" пригласили человека с огромным потенциалом, который ранее стал легендой клуба в качестве игрока.

С учетом привычной стратегии Абрамовича этот шаг был расценен как авантюра, что-то вроде выстрела в темноте. Это был шаг в неизвестность.

Любые мысли о том, что Абрамович стал сентиментальным или романтичным, были жестко сметены в понедельник утром, когда все узнали об увольнении Лэмпарда.

Абрамовичу по-прежнему не свойственны романтичные чувства. Он очень холоден к реальности, несмотря на то, что он наверняка очень хотел идеального финала для человека, которого очень уважает. Но Лэмпард все равно не стал исключением для россиянина.

Лэмпард неплохо поработал, многие верили, что со временем он мог все исправить. Несомненно, в будущем у него будут достойные предложения. А пока что он всего лишь очередной человек в статистике тренерских увольнений "Челси" — и без разницы, легенда он или нет», — отмечает Макнатти.

Календарь и таблица АПЛ

Окружение Абрамовича давно задумалось о смене тренера

Глава футбольного отдела The Independent Мигель Дилэйни поделился очень интересными подробностями увольнения Лэмпарда из «Челси».

«Каким бы внезапным ни казался уход Фрэнка Лэмпарда, в последние недели сложно было избавиться от мысли, что его увольнение неизбежно.

Более того, 42-летний специалист и сам в этом не сомневался. Лэмпард думал, что с ним попрощаются еще после поражения от "Лестера", о чем даже успел рассказать своим помощникам.

Мысли о новом тренере появились у руководства "Челси" еще в начале декабря. Уже тогда в клубе обдумывали возможные варианты. Директор "Челси" Марина Грановская — большая поклонница Маурисио Почеттино, но клубу стало известно, что он не хочет ждать.

В общем, скоро будет объявлено о назначении Томаса Тухеля, который был одним из трех кандидатов наряду с Почеттино и Юлианом Нагельсманном. Тухель в итоге станет идеальным выбором для немецких новичков "Челси" — Вернера и Хавертца.

Томас Тухель globallookpress.com

В конце концов, в "Челси" решили действовать. И как ни странно, победа над "Лутон Таун" в Кубке Англии стала лишь подтверждением растущих проблем в команде. В руководстве клуба уже не верили, что Лэмпард сможет выбраться из этой ситуации.

К неудачным результатам "Челси" также добавилось недовольство многих футболистов, которым не нравилось, что Лэмпард почти не общается с ними. Это достигло апогея в последние несколько недель, в результате чего работа Лэмпарда подошла к концу.

Говорят, что один из самых влиятельных игроков в раздевалке "пресытился" поведением Лэмпарда уже к Рождеству. У тренера были напряженные дискуссии с Грановской по поводу будущего в команде защитника Антонио Рюдигера и голкипера Кепы Аррисабалаги.

Однако проблемы были глубже.

И опытные футболисты, и новички постоянно были сбиты с толку из-за тактики или ее очевидного отсутствия. У них нередко возникало ощущение, что Лэмпард не знает, чего хочет от команды и не имеет четкого понимания, как интегрировать в игру команды звездных новичков.

Любопытно, что аналогичные мысли о Лэмпарде и его работе были и у некоторых тренеров клубов АПЛ. Они знали, что подготовиться к матчам с "Челси" не так уж и сложно. Те же Вернер и Хавертц чаще всего не играли на позициях, на которых они действительно могли серьезно угрожать соперникам.

Лэмпард в итоге не предоставил четких аргументов, что знает, как это исправить. Об этом свидетельствует хотя бы количество резких и внезапных замен в составе. Например, непоследовательное использование Хадсона-Одои.

В работе Лэмпарда не было прогресс, все это время он ничему не учился. Безусловно, он должен был стать тренером, который бы помогал развиваться молодым игрокам. Это, с одной стороны, опасно для того, кто устраивается на подобную работу, и, с другой стороны, риск для тех, кто нанимает неопытного специалиста.

Это было очень тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением. Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера. От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на «Стэмфорд Бридж Роман Абрамович, владелец «Челси»

Какими бы лестными ни были некоторые публичные заявления Лэмпарда о летних трансферах, правда в том, что они стали для него обузой. Это резко изменило состав команды и характер работы. Теперь Лэмпарду пришлось уделять внимание не только молодежи, которую воспитал клуб.

Жестокая реальность заключается в том, что Лэмпард знал лучше, чем кто-либо другой, что такое "Челси". Он знал владельца лучше, чем большинство игроков. Он знал требования, на которые постоянно ссылался. И прямо сейчас Лэмпард не мог им соответствовать, он выглядел, как тренер, которому надо продолжать развиваться. "Челси" же никогда не собирался вкладываться в эту неопределенность.

Интересно, что молодые игроки "Челси" продолжали обожать Лэмпарда. По этому поводу даже произошел раскол в раздевалке, хотя это не вылилось ни в какой реальный конфликт или споры. Просто у некоторых были разные взгляды на работу менеджера», — пишет в своем материале Дилэйни.