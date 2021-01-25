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    Уткин рассказал, кто возглавит «Челси»

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера «Челси».

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    «Пишут, Лэмпарда уволят сегодня.

    Я не удивлен. Я уже говорил, что спортивная дирекция Челси очень эффективная структура. Весь опыт показывает, что Челси не раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счет смены главного тренера, что в большинстве других случаев рискует обернуться огромным стрессом для команды. Однажды так до побелы в ЛЧ добрались. А в другой такой же ситуации — до финала.

    При этом ни Ди Маттео, ни Авраам Грант элитными тренерами не являлись, и так и не стали.

    Моя ставка — придет Аллегри.

    Если так и случится, потом логику объясню», — пишет Уткин в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Челси» займет Томас Тухель.

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