Уткин рассказал, кто возглавит «Челси»

Известный блогерпрокомментировал информацию об увольнениис поста главного тренера

«Пишут, Лэмпарда уволят сегодня.

Я не удивлен. Я уже говорил, что спортивная дирекция Челси очень эффективная структура. Весь опыт показывает, что Челси не раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счет смены главного тренера, что в большинстве других случаев рискует обернуться огромным стрессом для команды. Однажды так до побелы в ЛЧ добрались. А в другой такой же ситуации — до финала.

При этом ни Ди Маттео, ни Авраам Грант элитными тренерами не являлись, и так и не стали.

Моя ставка — придет Аллегри.

Если так и случится, потом логику объясню», — пишет Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Челси» займет Томас Тухель.