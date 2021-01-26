Лэмпард: Разочарован, что не хватило времени вывести «Челси» на новый уровень

Бывший главный тренердал комментарий по поводу увольнения из клуба.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить болельщиков за ту сумасшедшую поддержку, которую я получал на протяжении 18 месяцев. Надеюсь, они понимают, как много это для меня значит.

Я знал, что будут сложности на таком высоком посту. Я принял команду в непростое время. Горжусь нашими достижениями, выпускниками академии, которые пробились в главную команду и хорошо себя там проявили. Это будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было достаточно времени, чтобы вывести клуб на новый уровень. Хочу сказать спасибо Абрамовичу, руководству клуба, игрокам, тренерскому штабу за усердную и самоотверженную работу, особенно в это беспрецедентно сложное время. Я желаю команде и клубу успехов в будущем», — заявил Лэмпард в интервью League Managers Association.

Лэмпард возглавил «Челси» 4 июля 2019 года, подписав контракт сроком на три года.