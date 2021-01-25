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    «Челси» уволил Лэмпарда

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    Лондонский «Челси» объявил об отставке главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    В заявлении на официальном сайте «синих» отмечается, что клуб благодарен тренеру за проделанную работу и то, чего он добился на своем посту.

    Однако, отмечается в тексте, последние результаты «Челси» и игра не отвечают ожиданиям руководства клуба.

    Новый главный тренер пока официально не назван, но предполагается, что им станет Томас Тухель, уволенный в конце 2020 года из ПСЖ.

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    • «Челси» занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт на 6 очков.

    Ближайший матч команда проведет 27 января дома против «Вулверхэмптона».

    Лэмпард возглавил «Челси» 4 июля 2019 года, подписав контракт сроком на 3 года.

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