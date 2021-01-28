Дебют Тухеля в «Челси». Пять главных выводов

1. Одержимость Тухеля владением может сработать

Все, кто знают Томаса Тухеля, понимали, что он придет в «Челси» и сделает упор на владение мячом. Но то, что мы увидели против «Вулверхэмптона», учитывая, что команда провела всего одну тренировку под руководством немца, было просто абсурдным.

«Челси» с невероятной точностью перемещал мяч. Они никогда не доставляли его в штрафную просто ради того, чтобы попытаться ускорить ход матча, и чувствовали себя комфортно, возвращая себе владение и продолжая движение. В какой-то степени это был возврат ко временам Маурицио Сарри, когда владение мячом и перепасовка были на первом плане.

В матче против «волков» «синие» отдали 879 передач, что является максимальным показателем «Челси» за один матч в АПЛ с 2018 года, когда командой руководил Сарри. При Сарри лондонцы только один раз сделали больше пасов, чем в дебютной игре Тухеля (в августе 2018 года против «Ньюкасла»).

◉ 887 passes attempted

◉ 820 passes completed

◉ 78.9% possession

◉ 14 shots attempted

◉ 5 on target

◉ 0 goals

Thomas Tuchel's first match in charge of Chelsea ends 0-0. pic.twitter.com/o4DocwHZCQ — Squawka Football (@Squawka) January 27, 2021

Очевидно, игра в пас была не столь эффективна, как хотелось бы Тухелю, «Челси» удалось создать только один хороший шанс (для Бена Чилуэлла после передачи Кая Хаверца). Но та легкость, с которой игроки «Челси» адаптировались к методам нового тренера, может привести к хорошим временам для Тухеля, какими бы длинными или короткими они не получились. Он может передать игрокам свое видение.

2. «Волки» не кусаются

Можно понять, почему «Вулверхэмптон» арендовал у «Реала Сосьедада» Виллиана Жозе. «Волки» — команда, которая не кусается. Они могут обороняться столь же хорошо, как и раньше, но они ничего не могут сделать с мячом.

Виллиан Жозе twitter.com/Wolves

У них были два лучших шанса в игре, но первый выпал им случайно — повезло с рикошетом, а второй произошел в концовке. И будь они «волками» прошлого сезона, они бы наверняка выиграли этот матч.

Виллиан Жозе появился на поле, но как ни странно наибольший вклад он внес в обороне, когда заблокировал удар головой от Кая Хаверца. Нуну Эшпириту Санту все же ждет от него действий на другом конце поля.

3. Возвращение к трем защитникам

Для всего мира схема «Челси» выглядела, как 4-2-3-1, но на самом деле это было 3-4-2-1 с Каллумом Хадсоном-Одои, действующим по всему флангу. Такая схема игры позволяла «Челси» создавать численный перевес во владении без необходимости играть в три центральных полузащитника.

Каллум Хадсон-Одои и Томас Тухель twitter.com/chelseafc

И это плюс для «Челси», так как самый сильный полузащитник команды (Н'Голо Канте) преуспевает только, когда команда действует в два игрока в центре поля. Игра с такой расстановкой позволит Тухелю удерживать Канте в составе, не ухудшая его игру в пас, как это было бы при 4-2-3-1.

Более того, эта схема означает, что у Сезара Аспиликуэты есть пространство на фланге в составе тройки защитников. Это очень важно, учитывая его лидерские качества.

И, конечно же, игра в такой системе означает, что все вингеры и атакующие полузащитники в команде (включая даже Тимо Вернера) могут играть по сути свободные роли, так как им не нужно беспокоиться о том, чтобы бежать в оборону за фланговыми защитниками соперника, как в случаях, когда они располагаются шире.

4. Маунт больше не является неприкасаемым

Мэйсон Маунт был по сути первым именем в списке игроков Фрэнка Лэмпарда. За время руководства Лэмпарда юноша провел больше матчей, чем любой другой игрок «Челси» (80). В сезоне 2020-2021 он сыграл в 18 из первых 19 матчей «Челси», при этом в 17 выходил на поле с первых минут, а в 16 отыграл все 90 минут.

Но уже в первой игре Тухеля Маунт оказался на скамейке запасных. Очевидно, немец едва успел познакомиться с игроками и сказал, что выбрал просто самый опытный состав, хотя бы потому что у него не было реальных причин, чтобы оставлять кого-то в запасе. Но все же то, что игрок, олицетворявший эпоху Лэмпарда, остался в запасе, говорит о многом.

Это не значит, что Маунт будет совсем выведен из состава, он слишком хорош для этого. И против «волков» он вышел на поле на 10 минут и выглядел довольно ярко. Но его статус неприкасаемого теперь исчез, он будет подвергаться такой же ротации, как и все остальные.

5. Хаверц чувствовал себя комфортно

Не будем скупиться на эпитеты — Кай Хаверц до сих пор выглядел ужасно в составе «Челси». Несмотря на гигантские инвестиции в 71 миллион фунтов, атакующий полузащитник боролся за минуты и испытывал трудности, пытаясь произвести впечатление в эти минуты.

Но этим вечером Тухель выпустил его в стартовом составе. И результат был... неплохим? Не сказать, что он прямо зажигал, однако он чувствовал себя комфортно и выглядел управляемым, чего мы не видели раньше в играх АПЛ.

Кай Хаверц в матче с «Вулверхэмптоном» twitter.com/Wolves

С его стороны было три превосходных момента — стремительный рывок со своей половины поля до штрафной «волков», затем во втором тайме прекрасный забег по левому краю он завершил пасом на Бена Чилуэлла, что стало лучшим моментом «Челси» в игре. И в концовке он пробил головой после подачи углового, но не забил.

Это был лишь маленький шаг, но для игрока, который до сих пор выглядел плохо, это был гигантский скачок в карьере.