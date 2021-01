Дебют Тухеля в «Челси». Пять главных выводов

Все, кто знают Томаса Тухеля, понимали, что он придет в «Челси» и сделает упор на владение мячом. Но то, что мы увидели против «Вулверхэмптона», учитывая, что команда провела всего одну тренировку под руководством немца, было просто абсурдным.

«Челси» с невероятной точностью перемещал мяч. Они никогда не доставляли его в штрафную просто ради того, чтобы попытаться ускорить ход матча, и чувствовали себя комфортно, возвращая себе владение и продолжая движение. В какой-то степени это был возврат ко временам Маурицио Сарри, когда владение мячом и перепасовка были на первом плане.

В матче против «волков» «синие» отдали 879 передач, что является максимальным показателем «Челси» за один матч в АПЛ с 2018 года, когда командой руководил Сарри. При Сарри лондонцы только один раз сделали больше пасов, чем в дебютной игре Тухеля (в августе 2018 года против «Ньюкасла»).

◉ 887 passes attempted

◉ 820 passes completed

◉ 78.9% possession

◉ 14 shots attempted

◉ 5 on target

◉ 0 goals

Thomas Tuchel's first match in charge of Chelsea ends 0-0. pic.twitter.com/o4DocwHZCQ