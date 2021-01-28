Сульшеру их не спасти. «Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру на «Олд Траффорд»

В бурном футбольном матче английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 2:1.

Это была первая победа «клинков» над «красными дьяволами» с 1973 года. Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил главных победителей и проигравших.

Победитель: Крис Бэшем

Учитывая плохую обороноспособность «Шеффилд Юнайтед», мало кто верил в команду, когда она приехала на «Олд Траффорд», чтобы сразиться с «Манчестер Юнайтед», ведущим борьбу за самые высокие места. Мало кто, кроме, возможно Криса Бэшема, потому что центральный защитник в течение всей игры был просто великолепен.

«Манчестер Юнайтед» известен своей продуктивностью на левом фланге, но вчера Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд не получили абсолютно никакого удовольствия, потому что Бэшем держал все под контролем. Все защитники «клинков» сыграли хорошо на «Олд Траффорд», вот только Бэшем все равно был на голову выше.

Бэшем завершил встречу с прекрасными показателями. Он выполнил 4 отбора, 6 раз вынес мяч из штрафной, сделал 3 перехвата. Он 9 раз возвращал своей команде владение мячом и сыграл важную роль в нейтрализации «Манчестер Юнайтед» в самой опасной зоне.

Проигравший: Давид Де Хеа

Интересно, сколько еще «Манчестер Юнайтед» будет делать вид, что Давид Де Хеа превосходит Дина Хендерсона? Очевидно, что Хендерсон — не мессия на позиции вратаря, он просто очень хорош и очень молод, так что даже ошибки не мешают ему развиваться. Давид Де Хеа просто более опытен в свои 30 лет, и он уже с десяток лет выступает за основные команды.

Ошибка испанца в моменте с первым голом гостей, когда он покинул линию ворот, но затем сделал лишь невнятный прыжок в направлении мяча, пытаясь опередить Кина Брайана, была одновременно разочаровывающей и ожидаемой.

Де Хеа долгое время страдает из-за неспособности командовать своими защитниками во время выходов, поэтому видеть, как он в очередной раз ошибается, было знакомо. Хорошо, перед прыжком его слегка толкнули в спину, но если ты замер на месте, то никогда не наберешь достаточной высоты, чтобы отбить мяч.

Еще хуже то, что Де Хеа совершил еще одну ошибку в моменте со вторым голом. Да, этот ляп не был таким вопиющим, но за мгновение до того, как Оливер Берк нанес разительный удар, у испанца был отличный шанс выбить мяч подальше от ворот. Только вместо того, чтобы сделать это, Де Хеа сделал абсурдную передачу туда, где не было никого из партнеров. «Шеффилд» этим воспользовался и забил несколько секунд спустя.

Чем раньше «Манчестер Юнайтед» сделает Дина Хендерсона своим основным вратарем, тем лучше будет для клуба и болельщиков.

Проигравший: Антони Марсьяль

Когда на 66-й минуте Эдинсон Кавани готовился вступить в игру, никто не удивился. Но то, что он заменил Мэйсона Гринвуда, вызвало шок. Не то чтобы Гринвуд был великолепен, но он выглядел более живым, чем другие нападающий «Юнайтед». Более того, Антони Марсьяль выглядел совершенно ужасно.

Да, он забил легкий гол, который был несправедливо отменен, но, кроме этого, буквально все, что он делал, не срабатывало. С самого начала он выглядел медленным и вялым, а когда Марсьяль плохо начинает игру, он почти никогда не меняет ситуацию. Он темпераментный гений, хотя в этом сезоне его характер куда-то пропал. Эдинсон Кавани и даже Донни ван де Бек в своих коротких эпизодах сделали больше в штрафной, чем Марсьяль за 90 минут.

В довершение ко всему этому, Марсьяль отметился плохой игрой в тот момент, когда «Шеффилд» забивал победный гол, поскольку даже не попытался включить скорость, чтобы помочь заблокировать удар соперника.

Он явно талантливый игрок, но в этом сезоне Марсьяль просто не может доказать, что он по праву является игроком основного состава. Можно включить в старт Эдинсона Кавани или Мэйсона Гринвуда на острие атаки, а затем задействовать Мату или Джеймса на правом фланге. Хуже точно не будет.

Проигравший: VAR

Да ладно, ребята, на дворе 2021 год, неужели мы до сих пор будем обсуждать эту ерунду? Хорошо, вы можете утверждать, что VAR не увидел ничего плохого в том, что Билли Шарп толкнул Давида Де Хеа. Толчок был очевидным, но Де Хеа все равно сыграл слабо.

Однако, как тогда объяснить, что VAR зафиксировал фол Гарри Магуайра на Ароне Ремсдейле за несколько мгновений до того, как Антони Марсьяль поразил цель? Это не было похоже на фол! Ну хорошо, пусть судья посчитал, что любое касание вратаря будет считаться фолом, тогда почему не прозвучал свисток в момент первого гола «Шеффилда»?

Из-за непоследовательного судейства система VAR в очередной раз выглядела очень глупо.

Победитель: Крис Уайлдер

Дно турнирной таблицы, статистически худшая команда в истории Премьер-лиги после 19 туров, но остановило ли это Криса Уайлдера? «Клинки» приехали на «Олд Траффорд» и провели свою типичную игру. Они не проявили уважения к «Манчестер Юнайтед» и в результате смогли забить два гола и огорчить своих соперников.

Уайлдера так часто критикуют, но его команда уже выиграла два из последних трех матчей. Может ли это стать началом величайшего спасения?

Наблюдая, как истощенный «Шеффилд Юнайтед» переигрывает на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед», трудно не поверить, что Крису Уайлдера удастся сотворить чудо.

Проигравший: Уле Гуннар Сульшер

Зная тактическую расстановку «Шеффилд Юнайтел», Уле Гуннар Сульшер выставил на игру странный состав. Медлительный Марсьяль в этом сезоне еще не играл хорошо, а Неманья Матич и Поль Погба — дуэт, которому совершенно не хватает динамизма в таких играх, как эта.

Так получилось, что Матич был бесполезен, а Марсьяль — плох. В конце концов, Сульшер вывел на поле подходящих игроков, но слишком поздно, чтобы они оказали влияние. Ему нужно было что-то изменить в перерыве, а он прождал до 66-й минуты, чтобы снять с игры своего лучшего нападающего.

«Юнайтед» заработал 21 очко в матчах, в которых уступал, но, наблюдая за его страданиями во встрече с «Шеффилдом», можно задаться вопросом, как ему вообще это удалось? Как такой простой и нерешительный тренер, как Сульшер, спланировал столь мощную серию камбеков в сезоне?

Скорее всего, мы никогда этого не узнаем, но «Манчестер Юнайтед» лучше надеяться, что им удастся вернуться к камбекам, иначе их ждет тяжелая ситуация во второй половине сезона, потому что Сульшеру их не спасти.