Неоправданная агрессия. Ибра подвел «Милан» в дерби с «Интером»

«Милан» потерпел поражение от «Интера» со счетом 1:2 в четвертьфинале Кубка Италии. На гол Златана Ибрагимовича, получившего красную карточку во втором тайме, «нерадзурри» ответили точными ударами Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Восьмой гол Ибры в дерби

Автор TMW Гаэтано Моччаро восхитился игрой, а также подчеркнул, насколько успешным является Златан Ибрагимович в миланских дерби.

«Невероятное дерби, полное неожиданных поворотов, выставившее в хорошем свете Кубок Италии, к которому всегда относились пренебрежительно, но который уже несколько лет проводится в идеальном формате.

"Интер" и "Милан" завершали встречу с рекордным компенсированным временем в 10 минут. И их оказалось достаточно, чтобы избежать овертайма и выявить полуфиналиста, которым стала команда Антонио Конте. И самое интересное, что мы получили наименее ожидаемого главного героя — Кристиана Эриксена.

В дебюте матча именно "Интер" чаще врывался в чужую штрафную, но не мог пробить Тэтэрушану, который узаконил свой статус кубкового вратаря. После одного из ударов Лукаку румын сыграл особенно эффектно, выставив ногу.

Игра еще больше осложнилась для "Милана" на 20-й минуте, когда Симон Кьер был вынужден покинуть поле из-за проблем с мышцами. Его место занял Фикайо Томори, дебютировавший в футболке "россонери".

И все же "Милан" вышел вперед на 31-й минуте благодаря Златану Ибрагимовичу. Швед очень хорошо принял мяч на входе в штрафную и пробил не сильно, но точно, так что мяч от штанги влетел в сетку. Для форварда это уже восьмой гол в дерби с тех пор, как он перешел в "Милан". Всего он десять раз поражал ворота "Интера", если прибавить два гола за "Ювентус" из Турина», — пишет Моччаро.

Лукаку, Ибрагимович и вуду

Редакция Goal.com рассказала о конфликте, вспыхнувшем на поле в конце первого тайма, итогом которого стали желтые карточки для Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.

«Жесткое противостояния Лукаку и Ибрагимовича во время дерби вызовет много дискуссий. Швед говорил о вуду и не просто так.

Схватка между футболистами произошла в конце первого тайма, когда двое, после суматохи, начали искать друг друга, чтобы обменяться оскорблениями, которые были зафиксированы камерами и быстро разошлись по всему миру.

Среди фраз, которые были слышны без разбора, была одна, обратившая на себя внимание определенным образом: "Позвони своей маме, иди, занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел".

Эти слова произнес Ибрагимович, который, очевидно, очень хорошо помнит, что произошло более трех лет назад, в 2017 году, когда Лукаку покинул "Эвертон" и перешел в "Манчестер Юнайтед".

Главный акционер ливерпульского клуба Фархад Мошири в то время утверждал, что он сделал все, чтобы бельгийский форвард остался в клубе, но был вынужден сдаться перед лицом ритуала вуду, которым занималась мать Ромелу Адольфин. В то время эта история вызвала дискуссию в Англии.

Лукаку сразу понял, что имел в виду Ибрагимович и, отреагировав на провокацию шведа, попытался решить конфликт физическим контактом. Только вмешательство партнеров по команде предотвратило эскалацию ситуации», — говорится в материале.

Ключевое удаление

Обозреватель La Repubblica Джакопо Манфреди отметил, что в итоге нервозные действия Ибрагимовича привели к тому, что «Милан» остался в меньшинстве.

«Футболисты "Интера" гневно отреагировали на пропущенный мяч и дважды были близки к тому, чтобы сравнять счет: сначала удар головой Санчеса на линии ворот отбил Эрнандес, а затем немного не попал в створ Брозович.

Перед перерывом фол Романьоли на Лукаку привел к конфликту, к которому подключился Ибрагимович, отправившийся ругать бельгийского гиганта: после очной встречи даже арбитр долгое время не мог остановить ругательства со стороны обоих футболистов.

Последствия этого эпизода проявились во втором тайме, в котором "Интер" предстал уже с Хакими и без Дармиана. Швед ударил Коларова сзади по ногам в центре поля и на 58-й минуте получил красную карточку, вынудив Пиоли перейти на схему 4-4-1», — замечает Манфреди.

Судьбоносный знак

Журналист Corriere delle Sera Алессандро Боччи рассказал, как во втором тайме «Интер» взвинтил темп и вырвал победу благодаря точному удару Кристиана Эриксена со штрафного.

«Во втором тайме Конте сразу выпустил Хакими, и "Интер", благодаря марокканцу, мгновенно стал предприимчивее. Барелла поднял темп, и даже Коларов заиграл активнее.

И когда "Милан" остался вдесятером, игра полностью перешла на половину поля соперника, где Конте сделал ставку на Лаутаро Мартинеса, заменившего Ивана Перишича.

"Милан" постепенно ослабевал. Пенальти, заработанный Бареллой, позволил Лукаку сравнять счет в середине второго тайма. Тэтэрушану сразу после этого спас "Милан": сначала после удара Лаутаро, а затем и очередной встречи с бельгийским форвардом.

Но он ничего не смог поделать с мягким ударом Эриксена со штрафного за три минуты до вероятного перехода матча в овертайм. К слову, "Интер" не забивал со стандартного положения почти три года. Такой вот знак судьбы», — отмечает Боччи.

«Милану» нельзя сбавлять обороты

Мэтт Сантанджело в своем блоге на Football-Italia указал на том, что теперь «Милану» крайне важно выйти на победный путь в Серии А.

«Победа над принципиальным соперником всегда может дать необходимый толчок и импульс. Впрочем, проиграв "Интеру" 1:2, "Милан" может сэкономить ресурсы, выступая в меньшем количестве турниров.

Если вы согласны с вышеуказанной логикой, то можете найти в этом проигрыше хоть какое-то утешение, хотя, учитывая уровень конкуренции, проглотить эту пилюлю немного сложнее. Следующие 19 матчей чемпионата Италии должны стать приоритетом "Милана". Интересно, как к ним подготовится Пиоли?

Своевременная, правильно выполненная ротация должна быть соблюдена. В ближайших матчах "Милан" встретится с "Болоньей", "Кротоне" и "Специей". У этих соперников "россонери" выигрывали как раз в начале нынешнего сезона.

Откровенно говоря, Пиоли обязан вновь побеждать в этих встречах, ведь "Интер" уже дышит в спину», — напоминает Сантанджело.