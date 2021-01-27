ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?

    Ответы на вопросы, которые интересуют болельщиков «Барсы».

    Футбол Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить Жозеп Мария БартомеуДолги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства? Мурад МусаевПланы на зиму: «Краснодар»
  • 11:21
    • Официально: Кокорин — футболист «Фиорентины»
  • 15:19
    • «Арсенал» арендовал полузащитника «Реала»
  • 15:07
    • Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
  • 13:40
    • «Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»
  • 13:30
    • Кварахцелия может перейти в «Наполи»
  • 13:06
    • Азмун получил травму в матче с «Уралом»
  • 12:56
    • «Реал» приостановил переговоры с Рамосом по новому контракту
    Все новости спорта
    Жозеп Мария Бартомеу
    Жозеп Мария Бартомеу
  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!
    Marca пытается разобраться в финансовых проблемах «Барселоны», задолженность которой превысила в общей сложности миллиард евро.
    «Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы. И это больше не является лишь слухом. Клуб официально подтверждает это сам. И этот кризис вызывает много вопросов.

    «Барселона» — банкрот?

    Клуб не является неплатежеспособным. Каталонцы находятся в очень опасной ситуации, но далеки от того, чтобы столкнуться с экзистенциальным кризисом. У «Барселоны» есть много активов, включая недвижимость, объекты и, конечно же, футболистов.

    В краткосрочной перспективе, продажа даже кого-то одного из списка Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Френки де Йонг, уже позволит клубу предпринять определенные шаги для погашения существующей задолженности.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Как справиться с этой ситуацией?

    Это основная задача нового президента «Барсы». И у всех кандидатов на этот пост есть план, который преимущественно включает в себя пересмотр планов платежей, чтобы выиграть для клуба время, и при этом, вероятно, попросить дальнейшие ссуды.

    Может ли «Барселона» стать SAD?

    У клуба есть ресурсы, чтобы не стать SAD (аббревиатура с испанского — «sociedad anоnima deportiva») — публичной спортивной компанией с ограниченной ответственностью. Таковыми сейчас в Испании являются почти все клубы, кроме «Барселоны», «Реала», «Атлетика» Бильбао и «Осасуны».

    Все кандидаты в президенты хотят сохранить нынешнюю модель, при которой члены правления имеют контроль над клубом.

  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
  • Кто кандидаты в президенты клуба?
  • 21/01/2021

    • Сможет ли «Барса» подписывать игроков летом?

    У клуба не так много пространства для маневра на трансферном рынке. Вполне вероятно, что подписания будут ограничены игроками с истекающими контрактами — такими, как Эрик Гарсия, Мемфис Депай или Джорджиньо Вейналдум.

    Должна ли «Барса» продавать игроков?

    Если одним словом, то да. «Барселоне» нужны деньги, и продажа большого игрока — лучший способ сделать это прямо сейчас. Также это позволит освободить место для заработной платы и открыть двери для потенциальных новичков.

    Антуан Гризманн
    globallookpress.com

    Нормально ли для клуба иметь такую большую задолженность перед другими клубами?

    Совершенно нормально, что трансферные выплаты амортизируются с течением времени и выплачиваются различными частями. Что не так нормально, так это наличие такого большого количества невыплаченных платежей, даже касающихся игроков, которые с тех пор уже покинули клуб.

    Кто за это ответственен и как до этого дошло?

    Жозеп Мария Бартомеу должен ответить за многое. У него был безответственный финансовый план на протяжении всего срока его президентства. И он откладывал очень много платежей на будущее. И вот это будущее настигло «Барселону». Но если бы не пандемия коронавируса, возможно, было время, чтобы изменить все, прежде чем ситуация достигла этой стадии.

  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Атлетик»
  • 18/01/2021

    • Могут ли они построить новый стадион?

    «Барселоне» нужен новый стадион, который мог бы приносить больше доходов. Но никто не знает, как осуществить это прямо сейчас. Так что этот план, возможно, придется отложить до тех пор, пока не удастся преодолеть текущий кризис и исправить ошибки последних лет.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • 20:04 23/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Александр Кокорин
  • Сделаем красиво? «Фиорентина» — последний шанс для Кокорина
    • 20:02 22/01/2021
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры