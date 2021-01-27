Долги «Барселоны» превысили миллиард евро. Клуб на грани банкротства?

«Барселона» испытывает серьезные финансовые проблемы. И это больше не является лишь слухом. Клуб официально подтверждает это сам. И этот кризис вызывает много вопросов.

«Барселона» — банкрот?

Клуб не является неплатежеспособным. Каталонцы находятся в очень опасной ситуации, но далеки от того, чтобы столкнуться с экзистенциальным кризисом. У «Барселоны» есть много активов, включая недвижимость, объекты и, конечно же, футболистов.

В краткосрочной перспективе, продажа даже кого-то одного из списка Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Френки де Йонг, уже позволит клубу предпринять определенные шаги для погашения существующей задолженности.

Как справиться с этой ситуацией?

Это основная задача нового президента «Барсы». И у всех кандидатов на этот пост есть план, который преимущественно включает в себя пересмотр планов платежей, чтобы выиграть для клуба время, и при этом, вероятно, попросить дальнейшие ссуды.

Может ли «Барселона» стать SAD?

У клуба есть ресурсы, чтобы не стать SAD (аббревиатура с испанского — «sociedad anоnima deportiva») — публичной спортивной компанией с ограниченной ответственностью. Таковыми сейчас в Испании являются почти все клубы, кроме «Барселоны», «Реала», «Атлетика» Бильбао и «Осасуны».

Все кандидаты в президенты хотят сохранить нынешнюю модель, при которой члены правления имеют контроль над клубом.

Сможет ли «Барса» подписывать игроков летом?

У клуба не так много пространства для маневра на трансферном рынке. Вполне вероятно, что подписания будут ограничены игроками с истекающими контрактами — такими, как Эрик Гарсия, Мемфис Депай или Джорджиньо Вейналдум.

Должна ли «Барса» продавать игроков?

Если одним словом, то да. «Барселоне» нужны деньги, и продажа большого игрока — лучший способ сделать это прямо сейчас. Также это позволит освободить место для заработной платы и открыть двери для потенциальных новичков.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Нормально ли для клуба иметь такую большую задолженность перед другими клубами?

Совершенно нормально, что трансферные выплаты амортизируются с течением времени и выплачиваются различными частями. Что не так нормально, так это наличие такого большого количества невыплаченных платежей, даже касающихся игроков, которые с тех пор уже покинули клуб.

Кто за это ответственен и как до этого дошло?

Жозеп Мария Бартомеу должен ответить за многое. У него был безответственный финансовый план на протяжении всего срока его президентства. И он откладывал очень много платежей на будущее. И вот это будущее настигло «Барселону». Но если бы не пандемия коронавируса, возможно, было время, чтобы изменить все, прежде чем ситуация достигла этой стадии.

Могут ли они построить новый стадион?

«Барселоне» нужен новый стадион, который мог бы приносить больше доходов. Но никто не знает, как осуществить это прямо сейчас. Так что этот план, возможно, придется отложить до тех пор, пока не удастся преодолеть текущий кризис и исправить ошибки последних лет.