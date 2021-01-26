Планы на зиму: «Краснодар»

Хотя «Краснодар» и завершил первую часть сезона на 7-й строке таблицы РПЛ, «быки» — единственная российская команда, пробившаяся в весеннюю часть еврокубков. Мураду Мусаеву предстоит подготовить кубанский клуб к евровесне и к улучшению позиций в РПЛ.

Первый сбор

Осеннюю часть сезона «Краснодар» завершил домашней победой над «Уфой» (1:0) в 19-м туре, которая подняла команду на седьмую строчку таблицы РПЛ.

18 декабря, на следующий день после матча с «Уфой», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхала этой зимой кубанская команда 26 дней.

Во время отпуска в тренерском штабе «Краснодара» произошла рокировка. Его покинул Игорь Захаряк, который работал с основной командой «быков» с лета 2020 года.

Заменил ушедшего специалиста Виталий Корнеев, который с 2011 года был тренером академии «Краснодара», а текущий сезон начинал в качестве наставника команды до 16 лет.

13 января 2021 года команда не стала в полном составе собираться в Краснодаре: часть футболистов присоединится к партнерам непосредственно в Дубае. Тем не менее, «быки» на клубной базе «Четук» провели втягивающую тренировку

На следующий день кубанцы отправились на первый из двух подготовительных сборов. Он проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января.

ОАЭ встретили «Краснодар» ровной погодой: вечерняя тренировка «быков» прошла при температуре воздуха около 18 градусов выше ноля.

С 15 января краснодарцы приступили к двухразовым тренировкам. Команда работала над тактическими взаимодействиями в позиционной атаке и обороне.

Третий день сбора «Краснодар» посвятил работе по амплуа, а также совершенствованию тактических взаимодействий.

17 января «быки» совершенствовали скорость взаимодействия с мячом, работали над «физикой», а потом разбавили нагрузку водными процедурами в бассейне отеля.

На пятый день «Краснодар» отрабатывал держание мяча и тактические перестроения, а шестой день был посвящен технике и отработке стандарты.

20 января «быки» снизили нагрузку, готовясь к предстоящему контрольному матчу и поработали над контролем мяча и стандартными положениями.

После первого контрольного матча команда получила отдых, а 23 января вернулась к двухразовым тренировкам, отрабатывая открывания и последний пас.

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В последние дни первого сбора команда отрабатывала стандарты и проникновение в зоны, а также совершенствовала командную тактику в игровых упражнениях.

Контрольные матчи

На сборе в ОАЭ «Краснодар» проведет три контрольных матча: 21-го числа черно-зеленые сыграли с польской «Легией», а 27-го проведут сразу две встречи: с латвийским футбольным клубом «Рига» и солигорским «Шахтером».

Против действующего чемпиона Польши «быки» сыграли двумя составами — каждый футболист получил по 45 минут игрового времени. Результат вечера — нулевая ничья при качественной игре с обеих сторон

Стартовый состав провел первый тайм на равных с варшавскими «армейцами». Лучший шанс открыть счет на 36-й минуте достался Маркусу Бергу, который получил передачу от Кабеллы за спинами защитников, но метров с шести не попал в ближний угол.

Обзор матчса

После перерыва «Легия» тоже создала несколько моментов: в середине тайма мяч с линии ворот пришлось выносить Мартынову, а в концовке отличным сейвом блеснул Денис Адамов.

У «Краснодара» был еще один потенциально голевой эпизод: на 64-й минуте Вандерсон вышел один на один и перебросил Мишту, но того успел подстраховать Младенович.

Товарищеский матч «Краснодар» — «Легия» — 0:0 «Краснодар»: Городов (Адамов, 46), Чернов (Рамирес, 46), Сорокин (Литвинов, 46), Кайо (Мартынович, 46), Смольников (Мартынов, 46), Олссон (Камболов, 46), Газинский (Вильена, 46), Кабелла (Уткин, 46), Классон (Вандерсон Масиэл, 46), Ионов (Сулейманов, 46), Берг (Марков, 46)«Легия»: Боруц (Мишта, 46), Младенович, Мосор, Левчук (Головня, 59), Вшолек, Мартинш (Холевяк, 78), Слиш, Гвилия (Капустка, 46), Лукиньяс, Валенсия (Костож, 75), Пекгарт (Лопеш, 46)

Комментарий Мусаева

Второй сбор

Второй сбор черно-зеленые проведут в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля.

Следующий официальный матч «Краснодара» запланирован на 18 февраля: в рамках 1/16 финала Лиги Европы команда Мурада Мусаева на своем поле примет хорватский клуб «Динамо» (Загреб).

В рамках РПЛ следующий матч «Краснодар» проведет на своем поле с екатеринбургским «Уралом» вечером в последний день зимы.

20-й тур. 28 февраля, воскресенье. 19:00. Краснодар. «Краснодар» — «Урал»

21-й тур. 7 марта, воскресенье. 19:00. Москва. «Спартак» — «Краснодар»

22-й тур. 14 марта, воскресенье. 16:30. Саранск. «Тамбов» — «Краснодар»

Усиление атаки и обороны

«Краснодар» — единственным из российских клуюбов пробился в евровесну — в плей-офф Лиги Европы кубанцам предстоит встреча с загребским «Динамо», а значит Мураду Мусаеву нуждно укреплять проблемные позиции.

В первую очередь — в атаке: основному нападающему «быков» Маркусу Бергу в августе исполнится 35 лет. Столько же уже исполнилось Ари, который чаще лечится, чем выходит на поле.

Ещё одна проблемная зона — центр обороны, где в связке с 33-летним Александром Мартыновичем чаще всего выходит перепрофилированный опорник Кайо.

Зато нет проблем с центральной осью, где играют Кристоффер Олссон и Тони Вильена, , да и на флангах тоже есть и качественные игроки, и достойная замена.

Еще одной головной болью для тренера являются истекающие летом контракты целого ряда игроков: Александра Мартыновича, Сергея Петрова, Руслана Камболова, Виктора Классона, Маркуса Берга, Ари.

Истекают соглашения и у группы молодых футболистов — Дениса Адамова (полгода назад сорвался его переход в «Зенит»), Александра Черникова, Эдуарда Сперцяна и Леона Сабуа.

Была информация, что Классон, контракт которого заканчивается этим летом, не горит желанием его продлевать. Говорили о возможном уходе Вандерсона, Кристиана Рамиреса.

С Ари клуб наверняка расстанется летом, а с голкипером Андрем Синицыным, который сидел за спинами Сафонова и Городова, «Быки» зимой досрочно расторгли истекающий летом контракт.

Берг, Петров и Мартынович должны подписать новые соглашения.

Трансферные слухи

Трансферные слухи сватают в «Краснодар» нападающего Диа Булайе из «Реймса».

24-летний сенегалец — лучший бомбардир чемпионата Франции (12 забитых мячей в 20 матчах, столько же у Килиана Мбаппе из «ПСЖ»).

Портал transfermarkt оценивает форварда в 12 млн. евро. Соперничают с «быками» за игрока французский «Марсель», английские «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Также сообщения румынских СМИ связывали с «Краснодаром» 22-летнего Денниса Мана из румынского «ФКСБ» (бывший «Стяуа»).

Ман — нападающий, который может сыграть и на правом фланге. И тоже лучший бомбардир чемпионата — 13 мячей в 16 играх.

Впрочем, владелец «Стяуа» Джиджи Бекали опроверг информацию о полученном предложении от «Краснодара» в размере 10 млн евро.

Пока же «Краснодар» совершил всего один трансфер «на вход». «Быки» выкупили из «Чайки» (ст. Песчаноокопская) своего воспитанника, левого защитника Лео Гогличидзе. И, подписав контракт до 2023 года, до лета отдали в аренду в «Нижний Новгород».

Избавление от балласта

В СМИ муссировались слухи о возможном уходе полузащитника Даниила Уткина, на которого якобы положил глаз ЦСКА.

Но 21-летний футболист не намерен менять команду в зимнее трансферное окно и настроен на борьбу за возвращение места в стартовом составе «быков»

В глухом запасе «Краснодара» засиделся Дмитрий Стоцкий, который явно сдал после ухода из «Уфы».

Без особой надобности «Краснодару» и Руслан Камболов с Евгением Марковым, которым в текущем сезоне риходилось даже играть за фарм-клуб «быков» в ФНЛ. Контракт Камболова истекает летом.

В аренде у «Краснодара» три игрока: Урош Спайич, Юнес Намли и Илья Жигулёв. Совокупную стоимость этих игроков Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.