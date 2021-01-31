Мрачный январь. «Реал» снова проиграл и показал убогий футбол

«Реал» снова проиграл. На этот раз команда Зинедина Зидана, который пока не может присутствовать на матчах из-за коронавируса, потерпела домашнее поражение от «Леванте» (1:2). Это произошло не в последнюю очередь из-за раннего удаления Рафаэля Милиао, но это далеко не единственная причина очередного провала.

Мы узнали, что написали о «Реале» ведущие испанские СМИ.

Очень плохая игра «Реала» и ужасное судейство

Ход матча определили решения арбитров, в том числе тех, кто работал на этом матче в комнате ВАР. Так считает один из ведущих обозревателей Marca Рауль Варела.

«Надо сказать, что главным действующим лицом стал арбитр, это бесспорно. Помимо главного рефери, которому не хватило смелости, оставить свое первоначальное решение в эпизоде с Эдером Милитао (желтая карточка и штрафной удар в пользу "Леванте"), заявить о себе захотел и Куадра Фернандес. Этот парень из комнаты ВАР решил вмешаться и стать героем. Судья испортил игру.

И все равно игроков "Реала" есть за что критиковать. Можно сколько угодно говорить о судейских ошибках, но они совершенно не беспокоили "Леванте". Очень плохая игра "Реала" и судейство», — отмечает Варела.

Мрачный январь «Реала»

«Мрачный январский отрезок "Реал" завершил субботним поражением от "Леванте". Ровно год назад "Реал" был в полном порядке, выиграл шесть из семи первых матчей в 2020-м, уверенно шел навстречу чемпионскому титулу и завоевал Суперкубок Испании.

А вот в 2021 году от "Реала" ускользнули уже два трофея. В Суперкубке Испании "Королевский клуб" уступил "Атлетику", а в Кубке Испании — команде из третьего дивизиона. И в текущем сезоне "Реал" уже потерпел восемь поражений, тогда как за весь прошлый их было семь. Настроение команды очень сильно передается в игре. К слову, сейчас "Реал" выигрывает в среднем один матч из двух. С такими результатами завершить сезон с трофеем будет проблематично», — говорится еще в одном материале на страницах Marca.

Поражение «Реала» — уже не новость

Колумнист AS Альфредо Реланьо в своей новой колонке отмечает, что его уже не удивляют поражения «Реала».

«Совершенно не похожий сам на себя "Реал". Вылет из Кубка Испании, поражение в Суперкубке Испании, отставание от "Атлетико" в Ла Лиге. Когда "Реал" проигрывает, это уже не новость. Вчера прямой причиной поражения стало раннее удаление Милитао, который был сбит с толку длинным пасом. Но есть и глобальная причина — это общая слабость команды, которая усугубляется отсутствием таких игроков, как Карвахаль, Лукас Васкес, Вальверде и Сархио Рамос.

Для "Реала" матч начался довольно неплохо. Даже после удаления Милитао показалось, что команда грамотно перестроилась, сделав акцент на плотность в защите. В какой-то момент это привело к голу Асенсио. Но оборонительная схема "Реала", которая казалась мне довольно прочной, в итоге развалилась.

Первый гол "Леванте" дал повод сравнить "Реал" с карточным домиком. Мадрид пытался что-то создать, но безуспешно. Азар ничего не смог сделать, у Бензема был явно плохой день, Асенсио тоже нечего было предложить. Голкипер "Леванте" во втором тайме практически не напрягался, тогда как Тибо Куртуа все время находился под давлением.

Все было довольно убого в игре "Реала". И все это на фоне противостояния Флорентино Переса и Серхио Рамоса», — пишет Реланьо.

Игра Куртуа — единственный позитивный момент

От крупного поражения «Реал» спас Тибо Куртуа. Именно игра бельгийского голкипера была чуь ли не единственным светлым пятном в ужасной игре Мадрида, считает автор ESPN Алекс Киркленд.

«Реал очень хорошо отреагировал на поражение в Кубке Испании, выиграв на прошлой неделе у "Алавеса". И вполне мог одержать победу и в этом матче, по крайней мере, так казалось, когда Асенсио открыл счет. Удивительный гол, тем более почти сразу после удаления Милитао. И тут нужно также отметить феноменальные действия Крооса.

Но все это продолжалось недолго. И по правде говоря, "Реал" только благодаря Куртуа очень долго оставался в игре. Намного дольше, чем того заслуживал. Яркая игра Куртуа была, пожалуй, единственным позитивным моментом в этот унылый для "Реала" день», — пишет Киркленд.

«Реалу» не хватало Ромоса

Ключевым для «Реала» в матче с «Леванте» стало отсутствие Серхио Рамоса, уверен автор Mundo Deportivo Санти Нолла.

«Из-за череды травм "Реалу" пришлось экспериментировать в обороне, линию защиты на этот раз составили Милитао, Одриасола, Варан и Менди. Отсутствие Рамоса, Карвахаля и Начо в итоге было использовано как оправдание после поражения от "Леванте". Кроме того, серьезным ударом стало удаление Милиао в самом начале матча. Это правда, в современном футболе потеря одного игрока может стать ключевой. И все-таки нельзя не отметить, что "Реалу" не хватало Рамоса, чей настрой очень сильно передается команде.

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Но, с другой стороны, главный тренер "Леванте" был бы самым счастливым человеком на свете, если бы у него в распоряжении были Милитао, Одриосола, Варан и Менди.

Победа "Леванте" оставила "Реал" на распутье. Хлипкий футбол, игровые проблемы, сомнительные решения Зидана и бесполезный Азар — с подобными проблемами Мадрид сталкивается не в первый раз», — пишет Нолла.