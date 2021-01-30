Дилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?

«Реал» пытался подписать 22-летнего нападающего сборной Франции еще во времена его выступлений за «Монако» в 2017 году.

Однако в итоге он перешел в «Пари Сен-Жермен» по арендному договору, который превратился в полноценный трансфер за 165 миллионов фунтов стерлингов. Форвард оказался настолько успешен в Париже, что уже занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю со 106 голами.

Мбаппе ведет переговоры по новому контракту с «Пари Сен-Жермен», ведь до истечения нынешнего соглашения остается всего 18 месяцев.

После того, как в прошлую пятницу он дважды забил в ворота «Монпелье», француз сказал: «Я думаю о новом соглашении, потому что, если я его подпишу, то надолго свяжу себя с одним клубом».

Вопрос в том, способен ли «Реал», как и многие другие клубы, пострадавшие от пандемии коронавируса, позволить себе оторвать Мбаппе от клуба из его родного города.

«Мадридцы давно мечтают заполучить его»

«Мадридский "Реал" почти подписал его до того, как это сделал "Пари Сен-Жермен". "Сливочные" давно мечтают заполучить его», — сказал испанский футбольный журналист Гильем Балаге в подкасте Football Daily на BBC Radio 5 Live.

«Проблема "Реала" заключается в том, что "Пари Сен-Жермен" хочет уравнять зарплаты Неймара и Мбаппе, а это около 37 миллионов евро в год. "Реал" не может себе позволить платить столько.

В Мадриде говорят, что готовы покрыть расходы на трансфер и платить нападающему около 21 миллиона евро (его нынешняя зарплата). Также "Реал" может увеличить имиджевые отчисления, которые традиционно равны 50 процентам для большинства игроков. Посмотрим, превысит ли это то, что он заработал бы в "Пари Сен-Жермен".

По моему мнению, после матча с "Монпелье" в глазах Мбаппе можно было прочитать, что он готов остаться в Париже на длительный срок», — добавил Балаге.

«Я ему не верю»

Мбаппе сказал, что если он действительно подпишет новый контракт с «Пари Сен-Жермен», то обязательно свяжет свое будущее с этим клубом.

Однако французский журналист Жюльен Лоран не согласен с этим мнением.

«Я не верю ему, когда он говорит, что если продлит контракт, то останется надолго. Он может легко продлить соглашение, а затем перейти в "Реал" через два года, когда у мадридцев будет больше денег.

Вполне возможно, что к тому времени его цикл в Париже будет закончен, а ему все еще будет 24 года. У него много времени.

Да, он все еще молод, а у "Реала" действительно нет много свободных денег на заработную плату, поэтому он может мыслить в своих интересах. Мбаппе скажет, что давайте продлим контракт на два года, а "Реал" всегда сможет вернуться в переговоры», — заключает Лоран.

Незавершенные дела в Париже

Мбаппе выиграл три титула Лиги 1, а также два Кубка Франции и два Кубка лиги в составе «Пари Сен-Жермен».

А вот Лига чемпионов ускользнула из его рук, ведь парижане уступили мюнхенской «Баварии» 0:1 в прошлогоднем финале.

«То, как он общался в прошлом, было похоже на то, что он хочет уйти, потому что он использовал типичные фразы: "я всегда буду благодарен клубу и болельщикам", "это мой дом" и так далее. Обычно так говорят, когда собираются уходить», — сказал Лоран.

«Я понимаю, почему он разрывается между двумя вариантами. Он хочет остаться, поскольку ему нужно закончить начатое, то есть выиграть Лигу чемпионов. После этого можно ехать куда угодно — в "Ливерпуль", "Реал" или куда-то еще».

Еще один фактор — возможность поработать с новым главным тренером Маурисио Почеттино. Бывший наставник «Тоттенхэма» пришел на смену Томасу Тухелю в начале года.

«Я думаю, что он хочет работать с Почеттино», — добавил Лоран. — «Их сотрудничество началось очень хорошо. Может, он думает, что сейчас в Париже все не так плохо, как может показаться».