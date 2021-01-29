Ставка на молодежь. Как «Барселоне» выбраться из кризиса без трансферов?

Кризис в «Барселоне» в самом разгаре. Долги каталонцев составляют около 1,2 млрд евро (краткосрочная задолженность составляет 730 млн евро); у клуба нет президента, спортивного директора или даже совета директоров для принятия решений; будущее звездного игрока Лионеля Месси все еще не определено, несмотря на то, что его контракт истекает летом.

И, учитывая отставание от лидирующего в Ла Лиге мадридского «Атлетико» на 10 очков, для каталонцев эти 12 месяцев были полным хаосом.

Тем не менее, среди обреченности и мрака есть ощущение, что на тональность этой истории постепенно меняется на более позитивную. Автор ESPN Тор Кристиан Карлсен рассказывает — почему.

Хотя титул чемпиона уже кажется недосягаемым, есть поводы для оптимизма. «Барса» занимает третье место в Ла Лиге, несмотря на серию плохих результатов, и все еще продолжает борьбу в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Это выгодно отличает каталонцев от их якобы бескризисного принципиального соперника «Реала», который всего на три очка опережает «Барсу» на втором месте, и который потерпел позорное поражение от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в Кубке Испании.

Рональду Куман globallookpress.com

Хотя домашнее поражение от «Ювентуса» со счетом 0:3 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов не вселило особой уверенности в преддверии матчей 1/8 финала против «Пари Сен-Жермен», есть признаки того, что главный тренер Рональд Куман — чье назначение было встречено без энтузиазма, — начал выравнивать курс корабля.

Голландец заслуживает большой похвалы за то, как он себя вел, и за то, что он стал настоящим лидером в трудный для клуба период, особенно потому, что мало кто верил в его успех.

Он настаивал на своем, логически обосновывал свои решения и никогда не пытался спихивать вину за поражения на серьезные проблемы клуба.

Но как ему продолжать двигать клуб вперед в условиях такой финансовой нестабильности?

Проблемы с трансферами

В то время как многие тренеры используют отсутствие новых подписаний как оправдание, Куман признал, что в январе не было никаких шансов на кардинальное изменение игры, поскольку выборы президента клуба были отложены до марта; вместо этого он начал работать над тем, чтобы максимально использовать имеющиеся у него ресурсы.

Ему удалось перезапустить забуксовавших звезд, таких как Антуан Гризманн и Усман Дембеле (и, в определенной степени, Френки де Йонг, хотя полузащитнику все еще только 23 года), сохраняя при этом открытую манеру поведения на пресс-конференциях.

«Моя позиция известна: нам не хватает людей, но это связано с экономическим положением клуба», — сказал он на прошлой неделе. «Я думаю, что все мы думаем одинаково. Если никто из новых игроков не приедет, я приму это, и мы продолжим действовать так же, как и раньше, но если мы хотим добиться большего, мы должны подписать игроков».

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Если бы деньги не были проблемой, Куман был бы счастлив трансферам за 100 миллионов евронападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холланда или форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, об интересе к которыми сообщалось. Но деньги являются проблемой.

Джорджиньо Вейналдум globallookpress.com

В их нынешнем затруднительном финансовом положении каталонцы могут рассчитывать только на бесплатные переходы или аренды, при этом источники говорят ESPN, что полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум занимает одно из первых мест в списке желаний Кумана, в то время как слухи постоянно связывают игрока с переходом, так же как и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Летом оба голландца будут доступны бесплатно, в то время как источники сообщили, что каталонский клуб также давно интересуется защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, который начал свою карьеру на «Камп Ноу» и отказывается продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

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Но Гарсия, как естественная замена ветерану Жерару Пике на позиции центрального защитника , пожалуй, единственный, без кого нельзя обойтись.

Молодежь проявляет себя в основной команде

С того момента, как он занял свой пост, Куман собрал целую группу интересных молодых игроков, которые находятся в процессе становления в основной команде. Рональд Араухо и Педри, хотя и не являются продуктами «Ла Масии», выделяются как две восходящие звезды.

Араухо прибыл с уругвайской стороны Бостон-Ривер в 2018 году, и прогресс 21-летнего игрока в качестве центрального защитника — несмотря на то, что он по-прежнему не владеет мячом на уровне Пике — внушает оптимизм.

Он выиграл впечатляющие 80% + единоборств в обороне и в воздухе с момента его повышения из команды B в этом году. Тем временем 18-летний нападающий Педри, который летом подписал контракт с «Лас-Пальмас» за 5 миллионов евро, плавно адаптировался к жизни на «Камп Ноу» и стал регулярным игроком основной команды.

Рики Пуч globallookpress.com

21-летний Оскар Мингеса, еще один молодой центральный защитник (и настоящий продукт «Ла Масии»), также недавно был осчастливлен выступлением в основной команде, в то время как Рикард «Рики» Пуч — широко известный 21-летний игрок из академии — — забил свой первый гол за «Барселону» в высшей лиге на выходных.

Последний, элегантный и безупречно талантливый центральный полузащитник, выглядит настолько искусно, что слышны призывы давать ему еще больше игрового времени (возможно, за счет неэффективных звезд, таких как Миралем Пьянич и Коутиньо).

Жемчужиной в каталонской короне, несомненно, является Ансу Фати — вундеркинд №1 в клубе и лучший выбор в качестве долгосрочной замены Месси. К сожалению, травма мениска не позволит ему выходить на поле еще пару месяцев, но 18-летний нападающий, уже являющийся полноценным игроком сборной Испании, показал, что непринужденно играет во взрослом футболе, воспроизводя блестящие выступления, которые сделали его звездой на молодежном уровне.

Не все идеально с двумя относительно дорогими летними контрактами: правому защитнику Сержиньо Десту (20-летний американец, подписанный из «Аякса» за 21 млн евро) и нападающему Франсиско Тринкао (21 год, прибыл из «Браги» за 31 млн евро) еще предстоит выйти на стабильный уровень, чтобы оправдать свою трансферную стоимость, несмотря на многообещающий старт.

В неспокойный сезон Куман проводит «Барселону» через переходный этап, который в ближайшие годы можно будет рассматривать как начало столь необходимой и успешной перестройки.

Звезды с громкими именами, возможно, и не появятся, но болельщики могут воодушевиться тем фактом, что конвейер «Ла Масии» будет продолжать работать.

Кто следующий выйдет из «Ла Масии»?

Илайш Мориба

Полузащитник, который на прошлой неделе дебютировал в основной команде на Кубке Испании; его заменили в середине второго тайма после уверенного выступления.

18-летний уроженец Гвинеи технически одарен, тактически умен и счастлив демонстрировать все свои таланты как на земле, так и в воздухе.

Точный распасовщик, хотя и выглядящий иногда самоуверенным из-за своего непринужденного стиля, Мориба может на высшем уровне играть «восьмерку» или даже опорного полузащитника.

Конрад де ла Фуэнте

Хотя 19-летний американский форвард еще не участвовал в матчах высшей лиги, он является одним из выпускников «Ла Масии», которому тренерский штаб первой команды посылает обнадеживающие сигналы.

Вначале Куман наблюдал за непредсказуемым, быстрым и хитрым нападающим, позволяя ему тренироваться с основной командой на предсезонке и давая ему несколько минут в товарищеских матчах.

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Несколько поздних выходов на замену в Лиге чемпионов и матч за сборную США против Уэльса в ноябре — прекрасное возвращение после первого полугодия на взрослом уровне в одном из крупнейших клубов мира.

Конрад де ла Фуэнте globallookpress.com

Алекс Кольядо

Левоногий вингер, один из выдающихся игроков команды, выигравшей Молодежный кубок УЕФА-2018, столкнулся с препятствиями в развитии из-за регулярных травм.

За исключением двух последних эпизодов в первой команде, Кольядо в основном фигурировал в команде B.

Он способен играть на любом фланге, хотя иногда чрезмерно полагается на свою любимую левую ногу. Трудно найти игрока с более мягким пасом, а в хорошей форме кого-то более способного накручивать соперников.

Теперь, наконец, избавившись от травм и записав на свой счет несколько впечатляющих месяцев в команде B, 21-летний игрок может сделать шаг вперед.

Илиас Ахомач

Первый из многообещающих игроков урожая 2004 года, которому дается игровое время за команду B, атакующий полузащитник или оттянутый форвард, вероятно, еще не скоро появится в первой команде, но он выделяется благодаря таланту.

Будучи левшой, 16-летний игрок предпочитает подбирать мяч справа, но его способность вызывать хаос изменением темпа, способность оставлять защитников далеко позади и мощный удар делают его угрозой из любой точки последней трети поля.

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