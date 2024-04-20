ЦСКА — «Ахмат»: счет матча 1:2, обзор голов

Первый и единственный гол армейцы забили на 63-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Ахмата». Нападающий ЦСКА Федор Чалов уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
На 79-й минуте «Ахмату» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Мохамед Конате. Спустя 8 минут грозненцы и вовсе вышли вперед. Отличился Бернард Бериша.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Ахмат 1:2
Голы: 1:0 Фёдор Чалов (пенальти) (63'), 1:1 Мохамед Конате (79'), 1:2 Бернард Бериша (87') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев, Oblyakov I., Agapov I., Fayzullaev A. Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов, Ghandri N., Camilo, Kovachev S.
После этого матча «Ахмат» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. ЦСКА — на 5-й позиции (37 баллов).