21 апреля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. «Фулхэм» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: сейчас «Фулхэм» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 42 очками и фактически уже не решает никаких задач, находясь в так называемом турнирном болоте.

Последние матчи: в 33-м туре «дачники» на выезде победили «Вест Хэм» со счетом 2:0. Оба мяча на счету бразильского полузащитника Андреаса Перейра, поразившего ворота в каждом из таймов.

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Ранее «Фулхэм» уступил дома «Ньюкаслу» (0:1) и в гостях «Ноттингему Форест» (1:3).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: подопечные Марко Силвы не решают никаких турнирных задач, сам главный тренер может проводить эксперименты с составом и постепенно готовится к следующему сезону, наигрывая его контуры с учетом будущих потерь. На кону только финансовое вознаграждение за занятое место.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: сейчас подопечные Юргена Клоппа идут на третьем месте в таблице АПЛ с 71 очком, отставая на два балла от лидера «Манчестер Сити».

Последние матчи: в 33-м туре «Ливерпуль» на своем поле потерпел сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» (0:1). Пропустив в самом начале, мерсисайдцы так и не смогли даже сравнять счет, хотя хорошие моменты были.

Также «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы от «Аталанты», уступив по сумме двух матчей (0:3, 1:0).

Не сыграют: травмированы защитники Брэдли, Матип, хавбек Тиаго. Последние двое уже недоступные очень давно.

Состояние команды: неожиданно «Ливерпуль» на финише сезона угодил в небольшое пике, которое обернулось вылетом из еврокубков и отставанием в АПЛ от конкурентов. Юрген Клопп является опытным тренером и должен поправить результаты в ближайшее время.

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