«Фулхэм»
Турнирное положение: сейчас «Фулхэм» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 42 очками и фактически уже не решает никаких задач, находясь в так называемом турнирном болоте.
Последние матчи: в 33-м туре «дачники» на выезде победили «Вест Хэм» со счетом 2:0. Оба мяча на счету бразильского полузащитника Андреаса Перейра, поразившего ворота в каждом из таймов.
Фулхэм — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Ранее «Фулхэм» уступил дома «Ньюкаслу» (0:1) и в гостях «Ноттингему Форест» (1:3).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: подопечные Марко Силвы не решают никаких турнирных задач, сам главный тренер может проводить эксперименты с составом и постепенно готовится к следующему сезону, наигрывая его контуры с учетом будущих потерь. На кону только финансовое вознаграждение за занятое место.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: сейчас подопечные Юргена Клоппа идут на третьем месте в таблице АПЛ с 71 очком, отставая на два балла от лидера «Манчестер Сити».
Последние матчи: в 33-м туре «Ливерпуль» на своем поле потерпел сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» (0:1). Пропустив в самом начале, мерсисайдцы так и не смогли даже сравнять счет, хотя хорошие моменты были.
Также «Ливерпуль» вылетел из Лиги Европы от «Аталанты», уступив по сумме двух матчей (0:3, 1:0).
Не сыграют: травмированы защитники Брэдли, Матип, хавбек Тиаго. Последние двое уже недоступные очень давно.
Состояние команды: неожиданно «Ливерпуль» на финише сезона угодил в небольшое пике, которое обернулось вылетом из еврокубков и отставанием в АПЛ от конкурентов. Юрген Клопп является опытным тренером и должен поправить результаты в ближайшее время.
Статистика для ставок
- В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1
- В прошлом сезоне оба матча остались за «Ливерпулем» (2:1, 4:3)
- В четырех последних матча у «Ливерпуля» всего одна победа, ничья и два поражения. «Фулхэм» в четырех матчах набрал всего 4 очка./UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Фулхэма» дают 5,40, а на «Ливерпуль» — 1,60. Ничью букмекеры оценивают в 4,70.
Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,81, а тотал больше 3,5 за 2,07.
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- 1.95Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: гости намного сильнее по составу, гораздо более мотивированы и они должны добиться успеха, так как еще одна потеря очков может поставить крест на чемпионских амбициях Клоппа в его последний сезон в качестве тренера «Ливерпуля».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1 за 1,88.
Прогноз: также можно попробовать уверенную победу гостей, в этом матче их вполне может «прорвать».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 за 4,40.