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    Толкнет ли «Эвертон» в зону вылета «Ноттингем Форест»?

    «Эвертон» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Англии 21 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ноттингем Форест»
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    Джеймс Тарковски («Эвертон»)
    «Эвертон» сыграет на своем поле против «Ноттингем Форест» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 15:30 мск. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Апреля 2024 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 15:30 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» занимает 16-е место вне зоны вылета. В его активе 32 мяча, в пассиве — 48 пропущенных.

    Команда опережает на один балл безопасную зону вылета, которая начинается с 18-й позиции, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе английского футбола.

    Эвертон — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Ириски» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Челси» (0:6), пропустив шесть безответных мячей.

    Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию мерсисайдцев в два поединка, которые пришлись на АПЛ, при одной победе и одной ничьей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированны — Коулмэн, Гейе, Паттерсон, Брантвейт, Калверт-Льюин, Доббин и Алли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12-ти последних играх во всех турнирах «Эвертон» победил лишь раз при шести поражениях и пяти поражениях.

    Такие результаты не то, что не позволяют клубу отдалиться от зоны вылета, а наоборот столкнуться с «трясиной» нос к носу.

    Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 42 забитых мяча, в пассиве — 58 пропущенных мячей.

    Команда на один балл опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в английской Премьер-лиге.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле не сумел выиграть. «Лесники» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

    Эта мировая стала для клуба третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу.

    Не сыграют: Травмированы — Эланга, Боли и Авонийи, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Ноттингем Форест» одержал лишь одну победу при пяти поражениях и трех ничьих.

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    Такая серия все еще позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но для него крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы не опуститься в «трясину».

    Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 12-ю голами в АПЛ.

    Статистика для ставок

    • в 11 из 12 последних матчей «Эвертон» не выиграл

    • в пяти последних матчах «Ноттингем Форест» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Ноттингем Форест» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.40, победа «Ноттингем Форест» — в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.88 и 1.92.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Как правило их поединки проходят результативно.

    В двух из четырех последних матчей сыграл такой же расклад, так что это вполне реальный сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь в трех последних матчах «Ноттингем Форест» был зафиксирован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ноттингем Форест» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Толкнет ли «Эвертон» в зону вылета «Ноттингем Форест»?
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