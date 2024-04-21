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    «Атлетико» немного исправится после вылета из ЛЧ

    «Алавес» — «Атлетико». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 апреля 2024 года

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    «Атлетико»
    «Алавес» на своем поле сыграет против мадридского «Атлетико» в 32-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет 21 апреля, начнется в 19:30 по мск. «Алавес» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2024 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: За семь туров до финиша чемпионата клуб из города Витория-Гастейс с 32 набранными очками идет на 14 строке и на семь пунктов обходит зону вылета.

    «Алавес» за всю дистанцию отпраздновал восемь викторий, столько же встреч свел вничью и 15 раз проиграл, разница мячей составляет 26:38.

    Алавес — Атлетико: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Славные» крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, все их проиграв с сухим счетом. В прошлом туре они в гостях уступили аутсайдеру «Гранаде» 0:2, а до этого было домашнее фиаско от «Реал Сосьедад» 0:1.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: У «Алавеса» только в отрезке последних пяти встреч четыре сухих поражения и минимальная домашняя победа над «Райо Вальекано» 1:0. И стоит отметить, что данная победа стала для команда первой за минувшие девять встреч первенства. И за весь этот период коллектив забил лишь четыре гола.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Мадридская команда на текущий момент в таблице находится на четвертой строке с 61 баллом. Пятую позицию она обходит на четыре пункта.

    «Атлетико» в данном первенстве выиграл 19 встреч из 31, четыре матча свел вничью и восемь игр проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 59:36.

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    • Последние матчи: В преддверии данного поединка «матрасники» проиграли в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Дортмунде «Боруссии» 2:4 и завершили борьбу на турнире, так как дома победили лишь 2:1. А в последней игре чемпионата они дома обыграли «Жирону» 3:1.

    Не сыграют: Маркос Льоренте, Мемфис Депай и Витоло находятся в лазарете.

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    Состояние команды: «Атлетико» проиграл свой последний проведенный матч, который обернулся для мадридцев вылетом из ЛЧ. Перед этим же «индейцы» выиграли три поединка кряду с учетом всех турниров, забивая минимум за матч по два мяча. Вообще же в отрезке минувших восьми игр во всех турнирах коллектив не забил лишь в одном случае.

    Статистика для ставок

    • У «Алавеса» дома лишь одна виктория за пять предыдущих игр при двух фиаско

    • «Атлетико» в гостях проиграл пять из семи минувших встреч во всех турнирах при одной победе

    • «Атлетико» обыграл «Алавес» в четырех из пяти предыдущих очных встреч и раз уступил

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 2.01, победа «Алавеса» — 4.16, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Атлетико» после вылета из ЛЧ теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате и должен обыгрывать такого удобного для себя соперника, который к тому же в последнем отрезке смотрится совсем плохо.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» за 2.01.

    Прогноз: И учитывая очень слабую реализацию «Алавеса», ставим еще здесь на то, что забивать будет только одна сторона.

    Ставка: обе забьют: нет за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Атлетико» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» немного исправится после вылета из ЛЧ
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