Кванджу — Ульсан Хёндэ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

«Кванджу»
Турнирное положение: «Кванджу» уже прошел две стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на своем поле «Кёнджу КХНП» (2:0) и на выезде «Сувон» (2:1).
Команда занимает пятую строчку в высшем дивизионе чемпионата страны в зоне чемпионской группы (топ-6) и на два очка опережает седьмое место, что вне данной зоны.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Кей-лиги 1 клуб на чужом поле одержал победу над «Аньяном» (2:1).
Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив уже набрал только один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Тэджоном» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кванджу» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух победах.
Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.
Три гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.
«Ульсан Хёндэ»
Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ», в отличие от соперника, преодолел только одну стадию Кубка Южной Кореи, разгромив «Инчхон» (3:0).
Команда занимает седьмую строчку в Кей-лиге 1 и лишь на один балл отстает от зоны чемпионской группы (топ-6), а также на один пункт опережает своего ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира клуб с результатом 1:0 потерпел поражение от немецкой «Боруссии» Дортмунд.
Перед этим коллектив в втором туре этой же стадии того же турнира также остался ни с чем, когда оказался слабее бразильского «Флуминенсе» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ульсан Хёндэ» проиграл, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.
Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который в последнее время выглядит более убедительно, чем они.
Три гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Кванджу» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Кванджу» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ульсан Хёндэ» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.40, победа «Кванджу» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Вместе с тем, в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кванджу».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05