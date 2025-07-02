Кванджу — Ульсан Хёндэ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

«Кванджу» примет дома «Ульсан Хёндэ» в четвертьфинале Кубка Южной Кореи. Поединок состоится 2 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кванджу»

Турнирное положение: «Кванджу» уже прошел две стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на своем поле «Кёнджу КХНП» (2:0) и на выезде «Сувон» (2:1).

Команда занимает пятую строчку в высшем дивизионе чемпионата страны в зоне чемпионской группы (топ-6) и на два очка опережает седьмое место, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Кей-лиги 1 клуб на чужом поле одержал победу над «Аньяном» (2:1).

Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив уже набрал только один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Тэджоном» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кванджу» выиграл лишь дважды при трех ничьих и двух победах.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть игровые проблемы соперника, а также фактор своего поля.

Три гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ», в отличие от соперника, преодолел только одну стадию Кубка Южной Кореи, разгромив «Инчхон» (3:0).

Команда занимает седьмую строчку в Кей-лиге 1 и лишь на один балл отстает от зоны чемпионской группы (топ-6), а также на один пункт опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура Клубного чемпионата мира клуб с результатом 1:0 потерпел поражение от немецкой «Боруссии» Дортмунд.

Перед этим коллектив в втором туре этой же стадии того же турнира также остался ни с чем, когда оказался слабее бразильского «Флуминенсе» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ульсан Хёндэ» проиграл, а в пяти последних поединках ни разу не выиграл.

Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, да еще и против соперника, который в последнее время выглядит более убедительно, чем они.

Три гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Кванджу» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Кванджу» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ульсан Хёндэ» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.40, победа «Кванджу» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их трех последних домашних поединках.

Вместе с тем, в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Кванджу».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05