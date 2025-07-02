Кимпхо Ситизен — Пучхон. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

«Кимпхо Ситизен» примет дома «Пучхон» в четвертьфинале Кубка Южной Кореи. Поединок состоится 2 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кимпхо Ситизен» — «Пучхон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кимпхо Ситизен»

Турнирное положение: «Кимпхо Ситизен» уже прошел три стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на выезде «Киджан Юнайтед», а также на своем поле «Чхонан Сити» и «Пхозан».

Команда по итогам 18-ти туров занимает восьмую строчку во втором дивизионе чемпионата страны с отставанием аж в девять очков от зоны плей-офф за попадание в элиту.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Кей-лиги 2 клуб на своем поле потерпел разошелся мировой с «Инчхоном» (1:1).

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив также набрал один балл, теперь уже в чужих стенах сыграв вничью с «Чоннамом» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Южной Кореи, «Кимпхо Ситизен» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Луис Мина — лучший бомбардир команды в Кей-лиге 2 с шестью голами.

«Пучхон»

Турнирное положение: «Пучхон», как и соперник, преодолел три стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на выезде «Йоджу Ситизен», а также дома «Чеджу» и «Кимчхон Сангму».

Команда занимает третью строчку в Кей-лиге 2 в зоне выхода в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе страны с отставанием в два очка от проходного в Кей-Лигу 1 второго места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура второго дивизиона клуб с результатом 2:0 одержал победу над «Кьённамом».

Перед этим коллектив в 17-м туре Кей-лиги 2 также набрал максимум баллов, когда с минимальным результатом переиграл «Ансан Гринерс» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на второй дивизион страны, «Пучхон» выиграл три раза.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Штефан Мугоша — лучший бомбардир команды и Кей-лиги 2 с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кимпхо Ситизен» хотя бы одна команда не забьет

в семи из 11-ти последних матчей «Пучхона» забивали обе команды

в трех последних матчей «Пучхон» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пучхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.25, победа «Кимпхо Ситизен» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Пучхон» победит за 2.45