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    Кимпхо Ситизен — Пучхон. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Кимпхо Ситизен» — «Пучхон»
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    «Кимпхо Ситизен»
    «Кимпхо Ситизен» примет дома «Пучхон» в четвертьфинале Кубка Южной Кореи. Поединок состоится 2 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кимпхо Ситизен» — «Пучхон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кимпхо Ситизен»

    Турнирное положение: «Кимпхо Ситизен» уже прошел три стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на выезде «Киджан Юнайтед», а также на своем поле «Чхонан Сити» и «Пхозан».

    Команда по итогам 18-ти туров занимает восьмую строчку во втором дивизионе чемпионата страны с отставанием аж в девять очков от зоны плей-офф за попадание в элиту.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Кей-лиги 2 клуб на своем поле потерпел разошелся мировой с «Инчхоном» (1:1).

    Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив также набрал один балл, теперь уже в чужих стенах сыграв вничью с «Чоннамом» (0:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на второй дивизион чемпионата Южной Кореи, «Кимпхо Ситизен» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Луис Мина — лучший бомбардир команды в Кей-лиге 2 с шестью голами.

    «Пучхон»

    Турнирное положение: «Пучхон», как и соперник, преодолел три стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на выезде «Йоджу Ситизен», а также дома «Чеджу» и «Кимчхон Сангму».

    Команда занимает третью строчку в Кей-лиге 2 в зоне выхода в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе страны с отставанием в два очка от проходного в Кей-Лигу 1 второго места.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура второго дивизиона клуб с результатом 2:0 одержал победу над «Кьённамом».

    Перед этим коллектив в 17-м туре Кей-лиги 2 также набрал максимум баллов, когда с минимальным результатом переиграл «Ансан Гринерс» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на второй дивизион страны, «Пучхон» выиграл три раза.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Штефан Мугоша — лучший бомбардир команды и Кей-лиги 2 с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Кимпхо Ситизен» хотя бы одна команда не забьет

    • в семи из 11-ти последних матчей «Пучхона» забивали обе команды

    • в трех последних матчей «Пучхон» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пучхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.25, победа «Кимпхо Ситизен» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Пучхон» победит за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кимпхо Ситизен — Пучхон?

    Матч Кимпхо Ситизен — Пучхон состоится 02 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кимпхо Ситизен — Пучхон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кимпхо Ситизен — Пучхон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кимпхо Ситизен — Пучхон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кимпхо Ситизен — Пучхон?

    Коэффициенты букмекеров: «Пучхон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.25, победа «Кимпхо Ситизен» — в 3.00.

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