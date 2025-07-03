Мексика — Гондурас. Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 3 июля 2025 года

3 июля в 1/2 финала плей-офф Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Гондурас. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Гондурас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы ставят перед собой максимальные задачи. Команда финишировала на 1 позиции в турнирной таблице своей группы.

При этом Мексика в трех матчах группового этапа набрала 7 очков. Причем в них команда забила 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли Саудовскую Аравию (2:0).

При этом чуть ранее Мексика расписала мировую с Коста-Рикой (0:0). Плюс поединок с Суринамом завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит Гондурасу. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Мексиканцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы достаточно ершисты. Плюс команда финишировала на 2 месте в своем квартете.

Причем Гондурас пока набрал 6 зачетных баллов. А вот пропустила команда аж 7 мячей в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гондурасцы в серии пенальти прошли Панаму.

До того команда с натугой одолела Кюрасао (2:1). А еще чуть раньше она уверенно переиграла Сальвадор (2:0).

Вообще же, Гондурас в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гондурасцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.

При этом Гондурас не проигрывает уже три матча кряду. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гондурасцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гондурасцы намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Гондурас не проигрывает 3 матча кряду

Мексиканцы не пропускали в 3 своих последних поединках

Мексика не проигрывает 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 11.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.95.

Прогноз: Мексиканцы сильны в плане реализации, и явно намерены пробиться в финал турнира.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гондурасцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: Фора Мексики -2.5 за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.02