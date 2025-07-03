Мексика — Гондурас. Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 3 июля 2025 года

Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы ставят перед собой максимальные задачи. Команда финишировала на 1 позиции в турнирной таблице своей группы.
При этом Мексика в трех матчах группового этапа набрала 7 очков. Причем в них команда забила 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли Саудовскую Аравию (2:0).
При этом чуть ранее Мексика расписала мировую с Коста-Рикой (0:0). Плюс поединок с Суринамом завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.
При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит Гондурасу. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Мексиканцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.
Гондурас
Турнирное положение: Гондурасцы достаточно ершисты. Плюс команда финишировала на 2 месте в своем квартете.
Причем Гондурас пока набрал 6 зачетных баллов. А вот пропустила команда аж 7 мячей в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гондурасцы в серии пенальти прошли Панаму.
До того команда с натугой одолела Кюрасао (2:1). А еще чуть раньше она уверенно переиграла Сальвадор (2:0).
Вообще же, Гондурас в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гондурасцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.
При этом Гондурас не проигрывает уже три матча кряду. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.
Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гондурасцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гондурасцы намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Гондурас не проигрывает 3 матча кряду
- Мексиканцы не пропускали в 3 своих последних поединках
- Мексика не проигрывает 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 11.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.95.
- 2.39Платенсе — Индепендьенте Ривадавия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- 2.89США — Гватемала: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Мексиканцы сильны в плане реализации, и явно намерены пробиться в финал турнира.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гондурасцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.
Ставка: Фора Мексики -2.5 за 3.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.02