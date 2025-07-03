ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гонсало ГарсияГарсия снова сверкает за «Реал»: «Ювентус» не справился с королевским клубом в 1/8 КЧМ Владимир ПисарскийРоссийский футбол погряз в скандалах. Писарского обвиняют в ставке на матч «Сочи» Лионель МессиЭволюция гения. КЧМ подсказал, как сборной Аргентины использовать Месси на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Мексика поглумится над Гондурасом

    Мексика — Гондурас. Ставка (к. 3.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 3 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Мексики Прогнозы на сборную Гондураса
    Прогноз и ставки на Мексика — Гондурас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Вега
    3 июля в 1/2 финала плей-офф Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Гондурас. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Гондурас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы ставят перед собой максимальные задачи. Команда финишировала на 1 позиции в турнирной таблице своей группы.

    При этом Мексика в трех матчах группового этапа набрала 7 очков. Причем в них команда забила 5 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы переиграли Саудовскую Аравию (2:0).

    При этом чуть ранее Мексика расписала мировую с Коста-Рикой (0:0). Плюс поединок с Суринамом завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят весьма привлекательно. Да и в плане реализации у команды относительный порядок.

    При всем при этом Мексика традиционно успешно противостоит Гондурасу. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Мексиканцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Гондурас

    Турнирное положение: Гондурасцы достаточно ершисты. Плюс команда финишировала на 2 месте в своем квартете.

    Причем Гондурас пока набрал 6 зачетных баллов. А вот пропустила команда аж 7 мячей в собственные ворота.

  • Месяц Хаби Алонсо в «Реале»: гибкость, прессинг и шанс для молодежи
  • Клубный чемпионат мира стал первой проверкой для мадридской команды
  • 30/06/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гондурасцы в серии пенальти прошли Панаму.

    До того команда с натугой одолела Кюрасао (2:1). А еще чуть раньше она уверенно переиграла Сальвадор (2:0).

    Вообще же, Гондурас в 5 своих последних матчах добыл 3 победы. Забила в них команда 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гондурасцы крайне нестабильны. Команда испытывает сложности в матчах с более статусными оппонентами.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Гондурас не проигрывает уже три матча кряду. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

    Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гондурасцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гондурасцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Гондурас не проигрывает 3 матча кряду

    • Мексиканцы не пропускали в 3 своих последних поединках

    • Мексика не проигрывает 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 11.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.87 и 1.95.

    Прогноз: Мексиканцы сильны в плане реализации, и явно намерены пробиться в финал турнира.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гондурасцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: Фора Мексики -2.5 за 3.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.02

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Гондурас?

    Матч Мексика — Гондурас состоится 03 июля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Гондурас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Мексики -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Гондурас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Мексики -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Гондурас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Гондурас?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.49, а победа оппонента — в скромные 11.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фернандес — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Томова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мертенс — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лис — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Данилович — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Букша — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Харри — Тьен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фонсека — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Соболенко — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кванджу — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мексика — Гондурас: прогноз и ставка за 3.13, статистика, коэффициенты матча 03.07.202505:00. Мексика поглумится над Гондурасом
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры