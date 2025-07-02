Тэгу — Канвон. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

«Тэгу» примет дома «Канвон» в четвертьфинале Кубка Южной Кореи. Поединок состоится 2 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Канвон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тэгу»

Турнирное положение: «Тэгу» уже прошел две стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на своем поле «Кимхэ Сити» (2:0) и на выезде «Аньян» (2:1).

Команда занимает 12-ю строчку в высшем дивизионе чемпионата страны в зоне группы выбывания и на 17 очков отстает от зоны чемпионской группы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Кей-лиги 1 клуб на чужом поле потерпел разгром от... нынешнего соперника (0:3).

Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Пхоханом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Тэгу» не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Чжэ-сан Чжон — лучший бомбардир команды в Кубке Южной Кореи с двумя голами.

«Канвон»

Турнирное положение: «Канвон», в отличие от соперника, преодолел только одну стадию Кубка Южной Кореи, обыграв «Сихын Ситизен» (2:1).

Команда занимает восьмую строчку в Кей-лиге 1 и лишь на два балла отстает от зоны чемпионской группы (топ-6), а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура клуб с результатом 2:1 одержал победу над «Сувоном».

Перед этим коллектив в 20-м туре чемпионата Южной Кореи набрал максимум баллов, когда разгромил как раз нынешнего соперника (3:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кей-лигу 1, «Канвон» выиграл после четырех поединков без побед.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Два гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Тэгу» проиграл

в двух последних матчах «Канвон» выиграл 1-й тайм и в основное время

в пяти из шести последних матчей «Канвона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Тэгу» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Тэгу» проиграл.

Ставка: «Канвон» победит за 2.25