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    Тэгу — Канвон. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 2 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Канвон»
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    «Канвон»
    «Тэгу» примет дома «Канвон» в четвертьфинале Кубка Южной Кореи. Поединок состоится 2 июля и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тэгу» — «Канвон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тэгу»

    Турнирное положение: «Тэгу» уже прошел две стадии Кубка Южной Кореи, обыграв на своем поле «Кимхэ Сити» (2:0) и на выезде «Аньян» (2:1).

    Команда занимает 12-ю строчку в высшем дивизионе чемпионата страны в зоне группы выбывания и на 17 очков отстает от зоны чемпионской группы.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 20-го тура Кей-лиги 1 клуб на чужом поле потерпел разгром от... нынешнего соперника (0:3).

    Перед этим в 19-м туре национального первенства коллектив уже набрал один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Пхоханом» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в семи последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Тэгу» не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Чжэ-сан Чжон — лучший бомбардир команды в Кубке Южной Кореи с двумя голами.

    «Канвон»

    Турнирное положение: «Канвон», в отличие от соперника, преодолел только одну стадию Кубка Южной Кореи, обыграв «Сихын Ситизен» (2:1).

    Команда занимает восьмую строчку в Кей-лиге 1 и лишь на два балла отстает от зоны чемпионской группы (топ-6), а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура клуб с результатом 2:1 одержал победу над «Сувоном».

    Перед этим коллектив в 20-м туре чемпионата Южной Кореи набрал максимум баллов, когда разгромил как раз нынешнего соперника (3:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Кей-лигу 1, «Канвон» выиграл после четырех поединков без побед.

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    Такие результаты обещают гостям неплохие шансы на успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Два гола команды в Кубке Южной Кореи забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Тэгу» проиграл

    • в двух последних матчах «Канвон» выиграл 1-й тайм и в основное время

    • в пяти из шести последних матчей «Канвона» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Тэгу» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Тэгу» проиграл.

    Ставка: «Канвон» победит за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тэгу — Канвон?

    Матч Тэгу — Канвон состоится 02 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тэгу — Канвон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тэгу — Канвон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тэгу — Канвон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тэгу — Канвон?

    Коэффициенты букмекеров: «Канвон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа «Тэгу» — в 3.15.

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    Тэгу — Канвон: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 02.07.202513:00. Совершится ли кубковое чудо?
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