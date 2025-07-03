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    «Штатники» легко расправятся с Гватемалой

    США — Гватемала. Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 3 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на США — Гватемала
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    Малик Тиллман
    3 июля в 1/2 финала плей-офф Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют США и Гватемала. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Гватемала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    США

    Турнирное положение: Американцы ставят перед собой максимальные задачи. Команда финишировала на 1 позиции в турнирной таблице своей группы.

    При этом США в трех матчах группового этапа набрала 9 очков. Причем в них команда забила 8 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Американцы в серии пенальти одолели Коста-Рику.

    При этом чуть ранее США переиграла Гаити (2:1). Плюс поединок с Саудовской Аравией завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах США добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Американцы на данном этапе выглядят не столь монолитно. Зато в плане реализации у команды относительный порядок.

    При всем при этом США традиционно успешно противостоит Гватемале. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Американцы явно сильнее соперника, к тому же способны еще прибавить в плане реализации.

    Гватемала

    Турнирное положение: Гватемальцы достаточно ершисты. Плюс команда финишировала на 2 месте в своем квартете.

    Причем Гватемала пока набрал 6 зачетных баллов. А вот пропустила команда лишь 3 мяча в собственные ворота.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Гватемальцы в серии пенальти прошли Канаду.

    До того команда с натугой одолела Гваделупу (3:2). А еще чуть раньше она минимально уступила панамцам.

    Вообще же, Гватемала в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гватемальцы крайне нестабильны. Команда испытывает заметные сложности в матчах с более статусными оппонентами.

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    При этом Гватемала не проигрывала в 2 своих последних поединках. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

    Команда явно не собирается действовать сугубо от обороны. Гватемальцы не боятся никого, да и американцам не хватает стабильности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Гватемальцы намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Гватемала не проигрывает 2 матча кряду

    • Американцы не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • США не проигрывает Гватемале уже 9 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.64, а победа оппонента — в скромные 9.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.33.

    Прогноз: Американцы довольно сильны в плане реализации, и потенциально обязаны проходить в финал.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и гватемальцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: Фора США -2.5 за 2.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч США — Гватемала?

    Матч США — Гватемала состоится 03 июля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч США — Гватемала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора США -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче США — Гватемала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора США -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.89.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча США — Гватемала?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче США — Гватемала?

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 5.64, а победа оппонента — в скромные 9.35.

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